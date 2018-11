Frykter medlemsflukt i KrF

Fredag kveld besluttet landsmøtet at KrF vil inn i Solberg-regjeringen. Som følge av veivalget, har Knut Arild Hareide besluttet å trekke seg som partileder.

Ingelin Noresjø sier til NRK at beslutningen om å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre kan få store konsekvenser for medlemstallene til KrF, og at hun allerede har mottatt meldinger fra medlemmer som nå melder seg ut.

– Jeg har fått beskjed om det første medlemmet som har tatt direkte kontakt med meg, som vi mister. En ressursperson som vi gjerne vi gjerne skulle hatt med videre, og det vil bli mange sånne i dagene som kommer, sier Noresjø til NRK.

NRK har snakket med flere på rød side som sier at de vurderer å melde seg ut. Ingen av dem vil fortelle det åpent nå, og de fleste sier at de er i tenkeboksen.

Meldt seg ut

En av dem som allerede har meldt seg ut, er tidligere sekretariatsleder i KrFs stortingsgruppe, Torbjørg Aalborg.

– Jeg kan ikke identifisere meg med det veivalget KrF nå har gjort, skriver hun i en SMS til NRK fredag kveld.

Aalborg sier at avstanden til høyresiden er langt større enn til venstresiden i norsk politikk, og at KrF som et sentrumsparti må kunne samarbeide til høyre og venstre.

Den tidligere sekretariatsleder meldte seg ut av KrF fredag kveld, og sier hun ikke liker retningen partiet nå har tatt.

MELDTE SEG UT: Tidligere sekretariatsleder i KrFs stortingsgruppe, Torbjørg Aalborg, meldte seg ut av KrF fredag kveld. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

– Flertallet sier bastant nei til et samarbeid med venstresiden, og knytter seg tettere opp mot høyresiden. Det framtidsrettede sentrumspartiet KrF vi har sett konturene av de siste ukene vil ikke bli oppfylt i det veivalget flertallet nå har tatt. KrF gikk til valg på å ikke gå i regjering med Frp. Nå åpner de for det. Jeg er fryktelig trist, og meldte meg ut i kveld. Jeg ser konturene av et lite, snevert kristenkonservativt parti jeg overhodet ikke vil assosieres med, skriver hun til NRK.

Knut Arild Hareide under avstemningen på Gardermoen fredag ettermiddag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

En mistet sjanse

Under sin tale til landsmøtet fredag, sa Hareide at partiet nå trenger hele landet og at de må vokse. Han sa at ferske målinger blant KrF-velgere viste at flertallet ønsket et regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

– Ingen målinger gjort etter at jeg ga mitt samarbeidsråd tilsier at vårt vekstpotensial ligger til høyre, sa Hareide fra talerstolen.

Noresjø beskriver dagens veivalg som en «mistet sjanse».

– For meg er det en mistet sjanse til å bygge et annet og nytt KrF med en ny linje, med nye medlemmer og en begeistring som Knut Arild Hareide har klart å skape. Og dette er for meg tape muligheter, sier hun til NRK.

Noresjø mener at partiet hadde medlemmer og potensielle nye medlemmer som har stått og ventet på at partiet skal se mot venstre siden i norsk politikk.

– De har ventet på muligheten til å engasjere seg, sier hun.

Fylkeslederen frykter nå at partiet vil miste oppslutning på landsbasis, og at det er de fylkene der partiet allerede har få medlemmer og lav oppslutning som vil rammes hardest.

– Da frykter jeg for at vi vil være et landsdekkende parti om fem år, sier hun.

– Et parti på sørvest-landet og bibelbeltet?



– Det er det jeg frykter, og jeg håper jeg tar feil.

Fylkeslederen sier at hun selv er skuffet over veivalget, og at hun har snakket med flere som har sagt at de nå trenger noen dager på å samle seg.

– Vi får slikke sårene, reise oss og gå videre. Vi er enige om det viktigste, at KrFs sin politikk bør prege det norske samfunnet så mye som mulig.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF opplyser til NRK at partiet vil kunne gi opplysninger om inn- og utmeldinger en gang i neste uke.