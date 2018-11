«Jojo-medlemmer» melder seg ut etter Hareide-exit

2.600 personer meldte seg inn i Kristelig Folkeparti (KrF) etter Knut Arild Hareides landsstyretale i slutten av september. Der sa han at han ville ta partiet inn i regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Musikeren Trygve Skaug var en av dem som meldte seg inn.

Nå har han lagt ut et bilde på Instagram der han melder seg ut etter at KrFs landsmøte heller ville søke regjeringsmakt med Solberg-regjeringa.

«Bruk gjerne resten av kontingenten til å kjøpe et godt wienerbrød til KAH», skriver Skaug.

Han er ikke den eneste som melder seg ut.

– Støtter der det trengs

– Jeg kommer til å melde meg ut, ja.

Det sier Dag Hareide, tidligere rektor på Nansenskolen og generalsekretær i Naturvernforbundet. En av hans viktigste grunner for å melde seg inn, var muligheten for et samarbeid med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg er egentlig ikke et typisk partimenneske. Innmeldingen i KrF var noe jeg gjorde spontant under en reise til Korea, sier han.

Dag Hareide melder seg inn i partier der han ser bevegelser han liker. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Er det ikke mer ryddig å jobbe for endring i et parti over tid enn å melde seg inn og ut?

– Jeg støtter der det finnes ting jeg tror på. Men etter debatten i går opplever jeg en høyreside i partiet som jeg ikke kan identifisere meg med. Akkurat nå tenker jeg det er et klart signal å melde seg ut av KrF, sier Hareide.

Regner med at hun melder seg ut

Det er ikke kjent hvor mange som har meldt seg ut KrF etter landsmøtevedtaket. Det endelige svaret kommer ikke før i neste uke, ifølge kommunkasjonssjef Mona Høvset i KrF.

Anne-Marie Helland har fylt ut utmeldingsskjemaet, men ikke sendt det ennå.

– Jeg har bestemt meg for å avvente litt, for å se hvordan diskusjonen går. Men jeg regner med at jeg melder meg ut, for det er ikke aktuelt å være med i et KrF som er i regjering med Fremskrittspartiet, sier hun.

Anne-Marie Helland melder seg ut av KrF. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp meldte seg inn i Moss KrF i begynnelsen av oktober fordi hun mente Hareide trakk en klar linje mot det hun kaller «høyrepopulistene». Hun er tydelig på at innmeldingen var for å påvirke valget.

– Alle partier burde ønske seg medlemmer som melder seg inn og ut. Det er dette som er demokrati i praksis, og jeg tror mange partier ønsker seg den dynamikken som KrF har hatt i det siste, sier hun.

Sendte e-post da resultatet ble klart

Flere kristen-profiler er blant «jojo-medlemmene», som generalsekretær Øystein Magelssen i Norges KFUK-KFUM og Arnfinn Løyning, pastor for Oslo Østre Frikirke og skoleprest ved Stavern folkehøgskole. Sistnevnte har aldri vært medlem før.

– Men da jeg hørte talen til Hareide om kursendringen til partiet, valgte jeg å melde meg inn som et synlig tegn på at jeg støttet dette. Jeg meldte meg ut igjen med det samme avstemmingen på landsmøtet var klar, sier Løyning.

– Hvorfor ikke heller bli i partiet og forsøke å endre det?

– Jeg har ikke en ambisjon om å bli veldig aktiv i partiapparatet. For meg var dette en måte å gi uttrykk for at jeg støttet Hareide, sier han.

Meldte seg inn

Men det går også andre veien. Eivind Sætrang er sjef i det kristne forlaget Ventura. Etter avklaringen på landsmøtet meldte han seg inn. Etter mange år på sidelinjen betalte han i dag medlemskontingenten på nytt.

– Jeg mener at KrF absolutt hører til på høyresiden i norsk politikk. For meg er viktige saker private friskoler, vern om det ufødte liv og familiepolitikken, noe Ap og SV har motarbeidet i mange år, sier han.