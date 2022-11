De nye opplysningene som kom fram i retten overrasker forfatter Bjørn Olav Jahr, som følger rettssaken mot 52-åringen i Haugesund.

Han sier det kan virke som om den tiltalte prøver å plassere Birgitte Tengs inn i sin egen bil.

52-åringen beskrev en klesdrakt som ligner på det Tengs skal ha brukt tidligere, og stedet han slapp av den ukjente kvinnen var et sted Birgitte Tengs pleide å vanke, det Gamle Slaktehuset i Haugesund.

REAGERER: Bjørn Olav Jahr sier uttalelsene 52-åringen kom med i tingretten er interessante. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det kan ha stor betydning, fordi det kan forklare hvorfor hans DNA finnes på hennes strømpebukse, sier Jahr til NRK.

Strømpebuksa er politiets viktigste bevis i drapssaken. Birgitte Tengs hadde den på seg da hun ble funnet voldtatt og drept 6. mai 1995.

Jahr mener det er mye som skurrer ved det tiltalte forklarte i retten. Han mener det ikke virker plausibelt.

– Hvis Birgitte Tengs har sittet på med ham, så er det veldig rart at han ikke har sagt noe om dette tidligere.

Tiltaltes forsvarer avviser at klienten prøver å plassere 17 år gamle Tengs i bilen sin.

Jahr ble selv tema i retten i dag. Tiltalte mistenkte at han hadde tatt seg inn i huset hans.

52-åringen nekter straffskyld for drap, og uttalte i retten i dag at han ikke kjente Birgitte. Om han hadde møtt henne, så må dette ha skjedd ved en tilfeldighet, forklarte han.

Kjørte unge jenter

I flere timer stilte påtalemyndigheten spørsmål om bilbruken til tiltalte. I retten forklarte han at han på 90-tallet fungerte nærmest som en privatsjåfør for tenåringsjenter på Karmøy.

Da han ble avhørt av politiet i 1995 og 1996, skal han ha forklart at omfanget sjåførvirksomheten var langt lavere.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin ville vite hvorfor han nå forklarte seg annerledes enn i avhør på 90-tallet.

– Det er fordi jeg har husket mer, svarer tiltalte.

MEDAKTOR: Politiinspektør Unni Byberg Malmin. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Mannen har det siste drøye halvåret lest gjennom flere avhør av vitner. I underkant av 100 avhør skal han ha lest nøye, mens resten skal han ha skummet gjennom.

Jahr mener at den tiltalte fremstår som godt forberedt, og mener at den tiltalte hadde et godt poeng da han beskrev avhørene av ham på 90-tallet som forhastede.

– Avhørene han satt i før varte en times tid. Grete Strømme og jeg har kritisert disse avhørene tidligere. De virker ikke grundige. Problemet ligger like mye på de som har avhørt han som på han.

Etter pågripelsen i september i fjor, har han forklart om langt hyppigere transport av haikere.

Dette gjentok han i retten i dag.

Han hadde det kan beskrev som et «kameratskap» med en jentegjeng i 16-17-årsalderen. Selv var han 24 år.

– Jeg var sjåfør. Det var ikke klemming eller fysisk kontakt. De satt i bilen min, sier han.

BILEN: Tiltalte forklarte i retten i dag at han kjørte mye rundt på Karmøy. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Ukjent, ung jente i bilen

52-åringen forklarer også at han kjørte mange ukjente passasjerer. De fleste av dem var jenter. En av turene husker han spesielt godt, forklarte han i retten i dag.

Turen var i mai 1995, og han beskriver passasjeren han plukket opp som en «vanlig, sunn jente» mellom 16 og 20 år gammel.

Hun ble plukket opp i Kopervik og han kjørte henne til det Gamle Slaktehuset i Haugesund, forklarer 52-åringen. Han visste ikke hvem hun var.

Byberg Malmin ville vite hvorfor han husket nettopp denne passasjeren så godt.

– Det var måten hun var kledd på, og på ordet «hippie», som advokaten nevnte, sier han.

I retten klarte han å beskrive klærne hun hadde på seg:

skoletter

svart, tykk strømpebukse

strikket grenser

Aktor ville vite om tiltalte vet hvem jenta var, eller om han kunne identifisere henne.

– Jeg har ikke lagt så mye merke til henne at jeg kunne identifisere henne, sier 52-åringen.

I retten i dag kom det fram at Birgitte Tengs også hadde vært på det Gamle Slaktehuset i Haugesund kort tid før hun ble drept.

En venninne av Birgitte Tengs forklarte i avhør i 1995 at de tok bussen sammen til Haugesund søndag 30. april, i forbindelse med et natt til 1. mai-arrangement.

Senere den natten ble Birgitte kjørt hjem av en bekjent.

Forsvareren sier det ikke er riktig at 52-åringen prøver å plassere Birgitte Tengs i bilen sin i forkant av drapet.

Han står fast ved at han aldri har møtt henne.

– Det han prøver å gjøre er at han, etter å ha gått gjennom masse saksdokumenter og avhør som er gitt i saken, og tenkt tilbake på denne perioden, så kommer han på denne episoden, fordi han knytter det opp til en konkret episode på jobb der han treffer sjefen sin. Det er det han forteller om, sier forsvareren.

– Men hvordan husker han så nøyaktig klesdrakt, klær som kan minne om klær Birgitte Tengs hadde på seg?

– Det er nå din påstand at dette minner om klær hun har på seg. Han forklarte om hvorfor han husket dette, fordi han relaterte dette opp til flere jobbrelaterte hendelser som skjer i forbindelse med den kjøreturen, sier Kristensen.

Bjørn Olav Jahr beskriver opplysningene fra tiltalte som interessante.

– Det kan også forklare at det er relasjon mellom dem, eller han kan fortelle en skrøne. Uansett er det veldig interessant, sier forfatteren.

Kan ha møtt Birgitte

Tiltalte forklarte i retten i dag at han var ensom på midten av 90-tallet, men følte seg inkludert når han kjørte jentegjengen rundt i bilen sin på Karmøy og i Haugesund.

– Det var greit å ha noen å være sammen med, sier han.

Han nekter for at han kjente Birgitte Tengs, men utelukket ikke at de kan tilfeldigvis ha møttes, for eksempel ved at hun hadde haiket med ham.

Han sa også at han tidligere hadde møtt en av Birgittes venninner, og at han kjøpte undertøy til henne.

Den dagen Birgitte Tengs ble drept skal han ha vært i Haugesund. Politiet mener 52-åringen ikke har alibi på drapstidspunktet.

– Jeg husker at jeg kjørte til Haugesund den kvelden og at jeg plukket opp to haikere. Jeg vet ikke hvem de var, men det var to pent kledde kvinner i 30-årene, sier den tiltalte mannen.

Disse haikerne har aldri blitt identifisert.

Ikke kjent på åstedet

Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Gamle Sundvegen i Kopervik.

Tiltalte sier at dette var en vei han ikke var kjent med. Han forteller at han syklet på veien i forbindelse med en klassetur da han var 12–13 år gammel.

– Det betyr ikke at jeg er kjent der, sier tiltalte

Første gangen har var på åstedet var først flere år etter at Tengs ble drept. .

– Det var et søskenbarn som viste meg hvor det hadde skjedd. Det må ha vært på slutten av 90-tallet, sier den tiltalte.

Han avviser at han er så godt kjent på Karmøy og veiene i området som det har blitt hevdet.

IKKE KJENT: Den tiltalte 52-åringen sier han ikke var kjent på Gamle Sundvegen. Foto: NRK

Håper på flere svar

I går, da Torger Tengs, satt i vitneboksen, så han rett på den tiltalte og ba ham fortelle det han visste, da han skulle innta den samme vitneboksen senere i rettssaken.

I dag hadde foreldrene et håp om å få vite mer om hva som skjedde i mai 1995.

– Håpet var å få noen svar. Det har de ikke fått i det hele tatt, sier foreldrenes bistandsadvokat, John Christian Elden.

Han sier det er tøft for foreldrene å høre på, men det kommer til å følge forklaringen videre for å høre om han har noe å tilføye.

Tiltalte skal forklare seg videre torsdag.