Video viser at politihund ble sparket

Videoer som NRK har sett, viser en tydelige opphetet situasjon. Blant annet ser man i videoen politiet sparke etter en av ungdommene på stedet, som kort tid etterpå sparker hardt til en politihund.

Vedkommende ble senere pågrepet og siktet for vold mot offentlig tjenestemann. Det er ikke blitt oppnevnt forvarer i saken.

Nektet å høre

Johan Fredriksen, politiinspektør ved Oslo politidistrikt, forklarer at personen nektet å høre på politiet, som gjentatte ganger ba vedkommende om fjerne seg fra stedet.

– Da dette ikke ble etterkommet, valgte hundeføreren derfor å dytte personen bakover med den ene foten for å markere at vedkommende skulle gå fra stedet, sier Fredriksen til NRK.

Politiet mener denne måten å gjøre det på, er mindre voldsom enn å bruke for eksempel pepperspray, kølle eller hund, skriver de en e-post til NRK.

Over 100 ungdommer samlet

Ifølge politiet startet masseslagsmålet utenfor McDonald's i Storgata, der det skal ha vært en konfrontasjon mellom vektere og ungdom.

Slagsmålet gikk over styr og politiet anslår at om lag 100 personer var til stedet. Flere av dem var også svært aggressive og tydelig ruset, ifølge politiet.

Flere ble også pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann.

Ifølge Fredriksen ble hundepatruljen tilkalt til stedet fordi de som var der opplevde situasjonen som svært uoversiktlig. Han beskriver oppdraget som komplekst, og at det var en reell fare for at det skulle eskalere.

– I forhold til kompleksiteten i oppdraget og faren for å eskalere situasjonen ytterligere, mener vi at hendelsen ble løst med minst mulig bruk av makt, sier Fredriksen.

NRKs reporter Mina Haugli var på vei for å møte venner på en resturant i Storgata og gikk derfor rett inn i folkemengden. Haugli opplevde situasjonen som svært ubehagelig.



– En politimann ropte «trekk bakover» og så stilte jeg og samboeren min oss opp mot veggen og ble stående der, forteller hun.

Uvant situasjon for politiet

– Det er ikke vanlig at aggresjonen snur seg mot politiet, sa Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til NRK søndag.

De ser svært alvorlig på at mange av ungdommene nektet å høre på politiet. Stokkeli forklarte at det som regel er nok at politiet dukker opp for å roe gemyttene.

– Det skjedde ikke natt til søndag, og det er uvant, fortalte operasjonslederen.