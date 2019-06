41 uttransporteringer stoppet på flyet

Forsvinning, helseproblemer eller en straffesak som ikke er avsluttet.

Årsakene til at uttransporteringene ikke blir gjennomført er mange.

Se hele listen i bunnen av saken.

Politiets Utlendingsenhet (PU) har ansvaret for tvangsretur av personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Men hver sjette retur blir ikke gjennomført, viser tall NRK har fått fra PU.

– Kan utfordre sikkerheten

En del ganger handler det om at piloten nekter.

– Dette er av hensyn til medpassasjerer, helse og sikkerhet om bord, sier politiinspektør Svein Arne Hansen i PU.

SAS opplyser at flykapteinen alltid har overordnet ansvar for en flyvning.

– Hvis kapteinen bedømmer situasjonen å være noe som utfordrer sikkerheten, og at transporten kan være til stor sjenanse for medpassasjerer, så kan de nekte å ta med passasjeren, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

NRK har tidligere skrevet om en amerikansk kvinne som ble forsøkt uttransport med vanlig rutefly to ganger. Til slutt måtte PU leie privatfly.

SAS: Knut Morten Johansen er informasjonssjef i SAS. Foto: Astri Husø / NRK

Dyrt

Forrige uke ble uttransporteringen av den afghanske Abbasi-familien stoppet halvveis på veien til Kabul.

TRANSPORT: En grå minibuss fraktet Abbasi-søsknene fra Gardermoen flyplass til Ahus. Her er den parkert utenfor sykehuset. Foto: Andreas Krantz / NRK

Afghanistan nektet å ta imot familien, og totalt kom kostnadene på den avbrutte tvangsutsendelsen på nærmere tre millioner kroner. Politiets utlendingsenhet leide blant annet privat business-jet for rundt 870.000 kroner.

I fjor var kostnadene for avbrutte uttransporteringene på 3,5 millioner kroner. Dette er flytjenester som billetter og leie av fly, samt lønn eller innleie av personell.

Gjennomførte uttransporteringer i 2018 Antall: Kostnad: 5077 87,5 millioner kroner

Avbrutte uttransporteringer i 2018 Antall: Kostnad: 996 3,5 millioner kroner

Vil spare

Det er både færre uttransporteringer og færre avbrutte uttransporteringer så langt i år, ifølge PU. Per 31. mai i år var det gjennomført 18 prosent færre uttransporteringer enn på samme tidspunkt i fjor.

Til tross for Abbasi-saken mener PU at det er en nedgang også i kostnader for avbrutte uttransporteringer i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor, sier Hansen i PU.

PU: Politiinspektør Svein Arne Hansen i Politiets utlendingsenhet. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi ser alltid etter muligheter til å redusere kostnader forbundet med avbrutte uttransporteringer, blant annet har opprettelsen av Utreisesenteret ved Oslo lufthavn bidratt til å gi PU en større fleksibilitet. Vi er nå i prosess med å finne en permanent lokalisering for PUs virksomhet ved Oslo lufthavn, sier Hansen.

Årsaker til avbrutte uttransporteringer Årsak: 2018 2019 (januar til mai) Annet 392 133 Forsvunnet 151 21 Det mangler vedtak i saken 64 22 Flyselskapet/ flykapteinen nektet 41 6 Force majeure* 2 3 Framsatt (ny) asylsøknad 18 5 Helse 22 11 Ikke aksept av mottakerlandets myndighet 28 14 Ikke ankommet i Dublin-retur 52 1 Ikke avklart i straffesakssporet 1 6 Ikke kapasitet til ledsagelse/ utreisekontroll hos politidistriktet 1 0 Ikke kapasitet til ledsagelse/ utreisekontroll hos PU 1 0 Ikke møtte til avtalt avreise 19 3 Manglende/ mangelfull reisedokumenter 15 5 Omgjøring/ utsatt iverksettelse 43 14 Overført IOM 19 2 Pågripelse mislyktes 48 5 Reise avbestilt 50 32 Transitt avslått 6 4 Utlendingen nektet å reise 23 4 Totalt: 996 291

*Force majeure