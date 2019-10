31 stemte blankt da Raja ble gjenvalgt som visepresident

Da Stortinget ble åpnet igjen i dag ble Abid Raja (V) gjenvalgt som visepresident.

Frp ba om en skriftlig votering av Raja og fikk ønsket innfridd. Den viser at han ble gjenvalgt med 128 stemmer, men 31 stemte blankt.

– Jeg er veldig glad for at 80 prosent av Stortinget har sagt at jeg skal fortsette som visepresident for hele Stortinget og hele det norske folk, og at jeg skal fortsette å gjøre den ombudsmannjobben jeg gjør og stå opp for felleskapsverdiene, sier Raja til NRK.

– Er du skuffet over at du ikke fikk 100 prosent?

– Jeg er veldig glad for at 80 prosent av Stortinget ønsker at jeg fortsatt skal være visepresident, og jobbe videre for demokrati, ytringsfrihet, likestilling og også mangfoldet – og å bygge fellesskap uavhengig om du bor i by eller land.

Flere blanke enn Frp-mandater

Frps Per-Willy Amundsen, som i helga ville ha Raja avsatt, sier til Dagbladet at dette er å regne som en advarsel fra Frp.

– Det er grenser for hvor mye vi kan tåle fra våre samarbeidspartnere, en grense for hva vi skal måtte finne oss i. I dag gjør vi det tydelig overfor Raja, og han bør merke seg at han fikk flere blanke stemme enn det er representanter for Frp, sier han.

Frp har 27 representanter på Stortinget.

– Har stått opp for mine verdier

Abid Raja skapte for to uker siden stor uro i regjeringen ved å si at Frp sprer «brun propaganda» om båtflyktninger og snikislamisering. Han har siden gått tilbake på ordbruken, men har stått fast på budskapet.

– Hvorfor tror du at du ikke fikk 100 prosent?

– Jeg er veldig glad for at jeg har stått opp for de verdiene jeg tror på, og at 80 prosent av Stortinget sier at jeg skal fortsette som visepresident gir meg styrket mot til å fortsette med nettopp den samlende dialogen jeg har drevet med de siste 20 årene, svarer Raja.

Resten av presidentskapet ble enstemmig gjenvalgt. Dermed fortsetter Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre stortingspresident. Resten av presidentskapet består av Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp), Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp), skriver NTB.