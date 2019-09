Raja hardt ut mot Jensen – så modererte han seg

Fredag gikk Abid Raja ut og sa at regjeringspartner Frp sprer «brun propaganda», på grunn av uttalelser om snikislamisering og båtmigranter. Det har skapt full splid blant partiene i regjeringen.

Dagens leserinnlegg i Aftenposten kommer etter at Erna Solberg sa til NRK at Venstre og Frp måtte legge konflikten bak seg. Raja mener Solberg burde gjort som Trine Skei Grande, og stilt seg bak hans kritikk av regjeringskollegene i Frp.

– Her har min leder vært modig og tatt et aktivt valg bort fra unnvikelsen, skriver Raja.

– Respekterer Jensen

I leserbrevet skriver Raja at han ikke mente å stemple noen som rasist med sine uttalelser, og sier han vil beklage bruken av begrepet «brun propaganda» hvis Siv Jensen beklager bruken av ordet «snikislamisering».

– For bare så det er sagt: Jeg mener på ingen måte at Siv har brune holdninger. Jeg har alltid hatt genuin respekt for henne. Holdningene hennes er rene, snikislamiseringsuttalelsene er ikke det, skriver han.

– Jeg kan ikke se på at ledende politikere serverer mobberne i skolegården stigmatiserende gloser på gullfat, godkjent og bifalt av selveste finansministeren, nummer to i regjeringen. Dette er din og min samtid. Jeg velger å si ifra. Dette aksepterer jeg ikke, skriver Raja videre.

– Venstre må ta konsekvensen

Siv Jensen sier leservbrevet går langt over grensen.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sier hun til NRK.

Statsminister Erna Solberg liker ikke denne uttalselsen.

– Deler du Siv Jensens syn på at Venstre bør ta konsekvensen hvis de ikke liker å sitte i regjering med Frp?

– Nei, jeg syns ikke den typen uttalelser er noe lurt, sier Solberg til NRK.

– Jeg vil bruke tiden min på å få gjennomført mer Frp-politikk. En streng innvandringspolitikk som har gitt rekordlave asylankomster og en integrerings­politikk som stiller krav og gir muligheter, bygge veier og få ned bompengebelastningen i by og bygd, redusere skattetrykket, samt få matlukten tilbake på sykehjem for å nevne noe, sier Jensen.

Raja modererer seg

Abid Raja ønsker ikke å utdype innlegget overfor NRK. På Facebook understreker han at han ikke mente å dra paralleller til nazismen ved å kalle Frps retorikk for «brun propaganda».

– Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres. Jeg trodde det var selvsagt at det ikke var min hensikt å kalle Frp nazister, skriver blant annet Raja i innlegget.

– Her har min leder vært modig og tatt et aktivt valg bort fra unnvikelsen, skriver Raja, og spør om statsministeren mener hun har vært modig i håndteringen av konflikten.