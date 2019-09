Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Abid Raja skapte store overskrifter og full splid i regjeringen da han kalte Frps retorikk for «brun propaganda» tidligere i september.

Senere gikk Raja ut og sa at han aldri mente å trekke paralleller til nazismen ved å bruke ordet brun om regjerings­kollegenes utspill.

Nå trekker imidlertid partikollega Carl-Erik Grimstad opp den samme parallellen. «Å hevde at islam i dag snikinnføres i Norge har likhetstrekk med den paranoia som red det tyske samfunnet på 1930-tallet», skriver han i en kronikk i VG.

– Fullstendig malplassert

Grimstad understreker at han ikke kjenner noen Frp-ere som fortjener merkelappen brun, men at han mener begrepet «snikislamisering» skaper et galt inntryk av islams rolle i Norge.

– Hvis du går til kjernen av det som skjedde i mellomkrigstiden, var det nettopp det at én folkegruppe fikk skylden for det meste av det som gikk galt, på religiøst og etnisk grunnlag, sier Grimstad til NRK.

Adolf Hitler og hans nazistparti kom til makten i Tyskland i 1933.

– Hva er parallellen du ser til Tyskland på 30-tallet?

– Det er tanken om en skjult fare. Det er et fullstendig malplassert argument i den situasjonen vi har i Norge i dag. Islam i Norge i dag er i det store og det hele velintegrert.

Han mener likevel det var feil å kalle Frp-utspillene for «brun propaganda».

– Dette har ikke utelukkende med nazismen å gjøre. Den typen propaganda strakte seg langt inn i borgerskapet i de nordiske landene. Det er en avsporing å kalle det nazisme. Det Abid vil til livs, er en stigmatisering av folkegrupper på etnisk og religiøst grunnlag.

Frp: – Venstre må roe seg

Rajas utspill har provosert så kraftig i Fremskrittspartiet at stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen prøver å få Venstre-politikeren skrotet som visepresident på Stortinget.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener innlegget til Grimstad er «helt utrolig», og synes det virker som Grimstad har gjort Raja en «vennetjeneste» i det han beskriver som en intern lederstrid i Venstre.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener sammenligningene til Grimstad er helt uholdbare. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

– Det må være lov å forvente et minimum av anstendighet. Det er ikke slik at man bare kan slenge ut nazisme-beskyldninger for å markedsføre seg selv, eller maktkampen i partiet, sier Helgheim.

Han sier Frp var de første som brukte ordet snikislamisering i Norge, og at det ikke stammer fra noen konspirasjonsteorier. Helgheim mener Grimstad «bryter alle grenser, når han kaller andre partier for nazister».

– Det å sammenligne dette med en ideologi som fikk seks millioner jøder drept, og hadde et propagandaapprat som sammenlignet sigøynere med rotter, er helt uholdbart. Man kan ikke karakterisere sine motstandere på den måten, bare fordi man mener at man har monopol på nestekjærlighet og moral, sier Helgheim, og legger til:

– Nå må Venstre rett og slett roe seg ned.

Støre-støtte

Søndag skriver også Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook at han vil ta Raja i forsvar når det gjelder hans egnethet til vervet som visepresident på Stortinget.

Støre mener det var riktig av Raja å påpeke at begreper som slikislamifisering skaper stigmatisering.

– Det han skrev i Aftenposten var bygget på egne erfaringer som nordmann med minoritetsbakgrunn, men også - og enda viktigere - med et godt blikk på opplevelser hos medmennesker som ikke kommer til orde i samfunnsdebatten, skriver Støre, og legger til:

– Å løfte fram slike stemmer er en viktig del av å være ombudsmann - for alle oss på Stortinget - og ikke minst for én i Stortingets presidentskap.

Skryter av Raja

Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Grimstad avviser overfor Dagbladet at kronikken hans er et støtteinnlegg for Raja i en lederstrid. Samtidig er han tydelig på at debatten sporet fullstendig av, da Frp svarte med å si at Raja bidrar til polarisering.

– Det er sider ved hans innsats som er blitt borte. Han gjør en kjempeinnsats i sitt eget miljø. Han er internasjonalt prisbelønt for sitt arbeid for å bygge ned religiøse motsetninger. Han er Norges integreringsansikt ute i verden. Jeg er litt opprørt over at han ikke har fått mer anerkjennelse for det, sier Grimstad til NRK.

– Det er stemmen fra små lokalsamfunn med innvandrere jeg har lyst til å høre i denne debatten. Ikke bare de karikerte forestillingene som presenteres gjennom propagandaen til Per-Willy Amundsen, utdyper han.

– Så du kaller det propaganda, bare ikke brun?

– Ja, propaganda må man kunne si. Eller kanskje agitasjon er et bedre ord. Det vil jeg si er sterkere.

Frp-leder Siv Jensen har tidligere sagt at hun ikke ønsker å bruke mer tid på Abid Raja. Hun var søndag ikke tilgjengelig for en kommentar, ifølge statssekretær Atle Simonsen.