188 ungdomspolitikere bak opprop rundt alkohol og festkultur

I oppropet som er publisert i Aftenposten, krever ungdommene likestilling, likebehandling og respekt – også når møter er hevet.

Dette er ungdomspolitikernes krav:

Nulltoleranse for seksuell trakassering og maktmisbruk.

Økt bevissthet rundt alkohol og festkultur i alle partier.

At alle varsler om seksuell trakassering og maktmisbruk må tas på alvor og følges opp.

At ledelsen i både ungdomsparti og moderparti legger til rette for at det skal være trygt å varsle om uønskede episoder.

At alle partier og ungdomspartier skal ha retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering.

«Politikerne har et særskilt ansvar for å ta et oppgjør med seksuell trakassering. Da må vi begynne med oss selv. Altfor mange politiske talenter forsvinner ut av systemet på grunn av maktmisbruk og maktkamp», skriver de.

Sammen med oppropet publiserte de også ti anonyme historier om maktmisbruk, seksuell trakassering og alkoholrelaterte hendelser i politikken.

Unge Høyre er blant partiene som har fått flere varsler i forbindelse med #metoo-kampanjen.

Leder Kristian Tonning Riise trakk seg etter flere meldinger om ubehagelig eller upassende oppførsel, og partiet har også fått varsler om to andre personer.

KrFU-politiker Julia Sandstø sto i desember fram i Aftenposten og fortalte at hun gjentatte ganger ble trakassert og forfulgt av en betydelig eldre KrFU-politiker. Saken skapte strid i ungdomspartiet og krav om valg av ny ledelse.