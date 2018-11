108 tillitsvalgte og lokalpolitikere vurderer å melde seg ut av KrF

– Hvis KrF går inn i regjeringen, tror jeg ikke at KrF lenger er noe parti for meg. Blir vi med, melder jeg meg ut, sier kommunestyre­medlem Ole Tom Guse i Forsand kommune til NRK.

Han har vært lokalpolitiker for KrF i 17 år. Nå er han én av 108 tillits- og folkevalgte KrF-ere som sier til NRK at de vurderer å melde seg ut av partiet.

Det kommer frem i en SMS-undersøkelse sendt til 1617 KrF-ere som står oppført med verv på partiets nettsider, etter landsmøtet fredag. 61 prosent har svart på undersøkelsen.

– Jeg håper de vil bruke tid på å tenke seg om, og ikke minst vurdere resultatene vi eventuelt oppnår først, sier KrFs nestleder Kjell-Ingolf Ropstad til NRK.

Uavhengig representant

Allerede har 850 KrF-ere meldt seg ut av partiet etter landsmøtet på fredag. Det er ikke kjent om noen av disse også har deltatt i NRKs undersøkelse. Det er heller ikke kjent hvor mange av dem som meldte seg inn i tiden før KrFs landsmøte.

NRKs undersøkelse viser uansett at det også blant styremedlemmer, kasserere, sekretærer og andre tillitsvalgte på lokal- og fylkeslagsnivå i partiet, er mange som vurderer å melde seg ut.

Mange av dem trekker frem valgløftet om ikke å gå i regjering med Frp som en årsak. Også for Guse er avstanden til Frp et problem.

– Når du er en del av en regjering, må du svare for det regjeringen gjør. Så langt har vi kritisert mange utspill fra Frp, fordi vi har stått utenfor. I det øyeblikket vi blir del av regjeringen, må vi stå samlet om alt. Det vil jeg slite med å stå inne for, sier han.

Ole Tom Guse melder seg ut av KrF hvis partiet går inn i regjeringen Solberg. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Han tror han fortsatt vil samarbeide tett med de tre KrF-representantene som blir igjen.

– Det er stor forskjell på det som skjer sentralt og det som skjer lokalt i kommunene. Jeg vil fortsatt ha et godt samarbeid med dem, diskutere saker med dem, og sannsynligvis stemme sammen med dem, forklarer han.

Hver fjerde røde

NRK har tidligere spurt de samme 1617 KrF-erne om hvilken side de mente partiet burde velge å samarbeide med. 54 prosent av dem har deltatt i begge undersøkelsene. Det er ikke sikkert at deres meninger er representative for alle KrF-ere.

I dette utvalget finnes det 341 KrF-ere som håpte at partiet skulle søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Av disse svarer hele 25 prosent nå at de vurderer å melde seg ut.

Ytterligere 23 prosent av disse røde KrF-erne sier de kommer til å engasjere seg mindre i partiet fremover.

Laster Highcharts-innhold

Blant dem som har svart på begge undersøkelsene, er det også 232 som helst ville bli værende i opposisjon og 261 som helst ønsket borgerlig samarbeid.

JEVN AVSTEMNING: De 190 delegatene på KrFs landsmøte valgte å søke regjeringsmakt med Høyre, Venstre og KrF. Her leverer de stemmesedler. Foto: GUNHILD HJELMUNDRUD / NRK

Vil samle partiet

KrFs nestleder Kjell-Ingolf Ropstad erkjenner at partiets veivalg har vært krevende. Nå håper han at medlemmene kan samle seg og se fremover.

– Dette har vært et krevende spørsmål for mange. Vi har et parti som er ganske delt, og der mange er skuffet. Samtidig viser undersøkelsen at 90 prosent ikke vurderer å melde seg ut, og forhåpentligvis vil ikke alle de som vurderer det, faktisk gjøre det, sier han.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad under landsmøtet på Gardermoen. Foto: Gunhild Hjermundrud

Ropstad tror forhandlingene med Solberg-regjeringen kan gi gjennomslag som vil overbevise tvilerne i partiet.

– De aller fleste er glade i partiet sitt og stolte av politikken. Får vi til mer av det, tror jeg det vil skape større begeistring og engasjement. Da vil jeg tro at de ser at det nytter å stå på for KrF også videre, selv om det ikke ble den retningen man ønsket, sier Ropstad.