Rønvikfjellet er indrefileten i Bodø og et steinkast fra byfjellet Keiservarden.

Tidligere har det stått både ett og to byggverk her.

Men det tredje byggverket som pryder fjellplatået får krass kritikk fra flere hold.

Hvorfor?

Kritikerne mener bygget overhodet ikke ser ut som tegningene som ble presentert Bodøs befolkning.

Til venstre er tegningen av hvordan Wood hotell skulle se ut i Bodø. Til høyre er hvordan trehotellet ble seende ut tilslutt.

– Det er et stort, høyt bygg. En kasse som ser ut som et sykehus bygd på 1970-tallet. Det har ingen estetiske kvaliteter, sier Saher Sourouri, som er aktiv i Arkitekturopprøret.

I tillegg peker flere på utradisjonell saksbehandling.

– Helt malplassert

Onsdag strømmet skuelystne Bodøværinger til for åpninga av det nye «Wood Hotell» på toppen av Rønvikfjellet i Bodø.

– Det har vært et langt og hyggelig løp. Nå krysser vi fingrene for at folk liker det. For det er nå slaget står, sier hotelleier Arthur Buchardt.

Men det er det ikke alle som gjør.

Tidligere gründer og redaktør, Geir Are Jensen, er ikke nådig i sin karakteristikk av det nye Wood Hotell på Rønvikfjellet som åpnet i onsdag.

I en kronikk i lokalavisen Bodø NU kaller han det «Dumskapens hotell».

Tidligere gründer og redaktør, Geir Are Jensen mener det nye hotellet både er malplassert og en politisk hestehandel. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han går langt i å karakterisere bygget som dårlig arkitektur og vedtaket bak som politisk hestehandel.

– Det er helt malplassert. Det er en blokk etter min mening, sier han til NRK.

– Hvis dette hadde vært et flyplasshotell, på veien til en storby langs en firefelts motorvei kunne jeg skjønt det, sier han og mener det er gjort for lite for å få arkitekturen til å passe inn.

– Nå ligger det ute i naturen, på en fjelltopp med hele Vestfjorden bak seg.

Arkitektopprøret advarte

Og den tidligere redaktøren er ikke den eneste som reagerer på det nye hotellet.

Saher Sourouri, som er aktiv i Arkitekturopprøret, sier de har fått masse klager fra bodøværinger allerede før hotellet ble bygd.

Saher Sourouri i Arkitekturopprøret spør seg hva et slikt bygg kan bidra med for å gjøre Bodø til et attraktivt sted. ​​​​​​​- Her har det vært om å gjøre å bygge høyest mulig, med flest mulig kvadratmeter, og gjøre det billigst mulig. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Gjennomgangstonen var at hotellet var stygt, stort og skjemmende. Vi gikk ut i lokalavisene og advarte om hotellet før de begynte å bygge det, sier han.

Han mener bygget ikke er utformet med tanke på at det skal fremstå som attraktivt og vakkert i landskapet. Det på tross av at det står på et fjellplatå.

Synes du Wood Hotell ligner tegningene som ble presentert? Ja, det er likt nok tenker jeg. Nei, det er ikke likt, men jeg synes fremdeles det er fint. Nei, jeg skjønner godt at noen i Bodø føler seg lurt. Vis resultat

Sourouri mener det er fullt mulig å ha omsorg for det estetiske som utbygger.

– Det ser vi i mange tilfeller at utbyggere er. Det har ikke vært tilfellet her. Det er til syvende og sist politikernes ansvar, som har godkjent dette.

Mener planlagt bygg ble byttet ut i det stille

Buchardt hadde stilt som krav at kommunen måtte ta regninga for en ny vei opp på fjellet, før han bygde hotellet.

I 2019 sa et flertall i bystyret i Bodø ja til kravet. Sluttregninga på veien ble på like over 88 millioner kroner.

– Det jeg reagerer på er totalen i det jeg mener er et samrøre mellom Bodø kommune og Buchardt, sier Jensen.

Det var mange skuelystne som ønsket å ta en titt i det nye hotellet for første gang da det ble åpnet torsdag 15. mai. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Jeg mener Bodø kommune i altfor liten grad har vært en stødig partner for byens vegne. Både når det gjelder særbehandlinga Buchardt har fått, og hvordan han fikk bygge sitt hotell.

Ifølge Jensen fikk Arthur Buchardt lov til å bytte ut det opprinnelige planlagte bygget med et nytt bygg i det stille, uten av befolkningen i Bodø var klar over det.

– Det er dette bygget vi ser nå på Rønvikfjellet. Da blir mange bodøværinger forundret, meg inkludert.

Bystyrerepresentant Andreas Tymi fra Rødt sier Rødt hele tiden vært kritisk til hotellet og ikke minst til prosessen: – Det er også utrolig at de har fått et tredekke til å se ut som bølgeblikk. Foto: Ola Helness / NRK

Bystyrerepresentant Andreas Tymi fra Rødt i Bodø er enig.

– Vi trenger ikke dette hotellet. Det er også imot alle føringer at det skal ligge et hotell utenfor bykjernen, sier han og peker på at det ikke finnes kollektivtransport til byfjellet.

Han mener det er en ukultur for politisk hestehandel i byggesaker i Bodø kommune.

– Det mener jeg det har vært over flere år. Det er uverdig og en uryddig planprosess. Hele prosessen har vært preget av at noen har blitt enig bak lukkede dører, sier han.

Les også Tre gigantprosjekter kjemper om arkitekturpris – kan bli slått av familie på fire

Ap: – Resultat av tverrpolitisk bystyre

Ida Pinnerød var ordfører i Bodø da hotellet ble vedtatt. Hun var også til stede på åpningen onsdag.

Men hun ønsker ikke å uttale seg om Jensen og Arkitekturopprøret sin kritikk.

Det gjør derimot lederen av Bodø Arbeiderparti i dag, Ann Christin Moldjord.

Hun mener kommunen har sitt på det rene.

– Jeg synes hotellet ser flott ut der står oppe på Rønvikfjellet. Jeg er sikker på at det nye landemerke vil gjøre at vi kommer til å tiltrekke oss mange nye turister, sier Ann-Kristin Moldjord, som er leder i Bodø Arbeiderparti. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Dette er et resultat av et tverrpolitisk bystyre som har ønsket at vi skal få til en god og fin aktivitet oppe på Rønvikfjellet, sier hun.

– Vi har fått et flott og fint hotell på en av byens fineste tomter. Dette er et godt tilskudd til byen vår. Vi får 80 nye og sårt tiltrengte arbeidsplasser i Bodø og det setter vi svært stor pris på.

Arbeiderpartiets Ida Pinnerød var ordfører i Bodø da hotellkongen fikk tommel opp til å bygge hotellet. Selv om Bodø har fått ny ordfører, var det hun som fikk æren av å åpne hotellet. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

På kritikken om den dyre veien sier hun at de måtte ha bygget den uansett, og at den var et folkehelseprosjekt som gjør det enklere for folk å komme seg opp til den bynære naturen.

Arthur Buchardt selv vil ikke stille til intervju med NRK, men skriver i en melding:

Det første ordet i hans kronikk reflekterer hans journalistikk. Jeg ønsker ham en fin 17. mai på Turisthytta Arthur Buchhardt

– Ønsker dere andre hotellkonger velkommen til Bodø?

– De er hjertelig velkomne. De skal få akkurat samme behandling som Buchardt. Vi gjør ikke forskjell på noen, sier Moldjord i Ap.