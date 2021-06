Går mot strømmen: – Kunne ikke tenkt meg et grått hus

Norske bygg er preget av gråtoner.

Leilighetskomplekser, hoteller, forretningsbygg og hus.

Men ikke alle:

Selv om Langåsveien i Bodø er ganske grå, som så mange andre nabolag i dette landet, skiller huset til Hilde Nisja Gjønnes seg ut.

– Det er jo ikke noe gøy eller stimulerende med grått.

Hilde, Øystein, Jenny (19), Jakob (21) og Josefine (14) foran sitt gule hjem. Jenny elsker farger, Josefine hadde selv ikke valgt denne fargen på huset, og Jakob synes det er kult. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Sært å tenke på hva naboene mente

Da de flyttet inn for 17 år siden, var huset grønt. Men da de skulle malt huset på nytt, ble det som resten av husene i gata:

Hvitt.

– Det var naturlig siden alle de andre husene var hvite, sier Hilde.

Men for to år siden ble hun både lei og inspirert. Etter å ha sett et gult hus på nettet, tenkte hun: «sånn vil jeg ha».

– Det var dramatisk å male det hvite huset, sier mannen Øystein.

– Hva sa naboene?

– Noen sa det var fint, noen sier de har vent seg til det, og noen har ikke sagt noe, hehe. Jeg har aldri malt et hus før og tenkt på hva naboene sier om det. Det var en sær følelse.

Det var stor overgang å male huset fra hvitt til gult. Foto: privat

Fargene påvirker oss

Dagny Thurmann-Moe er kreativ direktør i KOI fargestudio, sier dette om farger til NRK:

– Vi reagerer forskjellig på de forskjellige lysbølgene, altså fargene. Kjølige farger, hovedfargene til naturen, som blått og grønt, virker beroligende og avslappende.

Mens varme farger med lange lysbølger, som rødt og gult, gir energi.

Dagny Thurmann-Moe. Foto: Einar Aslaksen

Men Thurmann-Moe ser at fargebruken i byene har forsvunnet.

– Og det er spesielt synd i nord, hvor det er krevende lysforhold.

Slik påvirker fargene oss:

Blå: Ro og fokus. Kjølig, avslappende og konservativt. Grønn: Harmoni og sunnhet. Kjønnsnøytral, naturlig og fornyende. Gul: Glede og optimisme. Varm, appetittvekkende og kreativitet. Oransje: Energi og bevegelse. Balanse, vennskapelig og allsidig. Rød: Lidenskap og aktivitet. Kraftfull, dominerende og effektfull. Svart: Stilfullt og elegant. Krevende, absorberende og mektig. Grå: Rent og minimalistisk. Flat, nøytral, statisk. Lilla: Lekent og energisk. Vitalitet, ungdommelig og stimulerer kreativitet. Hvit: Nøytralt og fredfullt. Renhet, enkelhet og lysreflekterende.

Svart er på vei opp

Det ser ut til at Thurmann-Moe må vente enda en stund for fargene kommer tilbake.

For det var rundt årtusenskiftet at vi virkelig begynte å male husene våre hvite, beige og grå.

– En stil som har vart litt lenge. Kanskje på grunn av finanskrisen, all terror og miljøkatastrofer som har preget nyhetsbilde.

Det skriver kreativ leder i Fargerike, Tale Olivia Henningsen, i en e-post til NRK.

Og deres to mest populære farger i år er som vanlig bomull og egghvit. Men også:

– Den grå trenden fortsatt lever godt i hele Norge. I noen distrikter er den mer tydelig en andre. Det er hele gråskalaen som brukes. Fra lyst til mørkt, skriver Henningsen.

I tillegg til en ny trend for 2021 som er enda mørkere:

– Sorte farger stikker seg frem som ny vinner, og ser ut til å overta for den grå trenden vi har sett i flere år. Dette er en klar og tydelige landsdekkende trend. I fjor så vi deler av denne trenden, nå er den her for fullt.

En fargefest etter pandemien?

Nå utvikler trenden seg i motsatt retning enn det de med fargekompetanse anbefaler.

Hvis dette gjorde deg litt matt, har Fargerike Flisa en gladnyhet:

De ser en tendens til mer grønt utendørs. I tillegg til at de selger mer rødt og gult enn på flere år.

– Kanskje pandemien kan gi oss en fargefest? Spør Henningsen.

Naboer: – Oi, det var gult

Naboene til Nisja Gjønnes sier til NRK at de kom hjem fra sommerferie for to år siden, og fikk et lite sjokk.

– Oi! Det var gult, tenkte vi. Vi var litt usikre på om vi synes det var bare veldig gult, eller gult og kult. Men vi endte med gult og kult, smiler hun.

Nabo Tonje Aspevold bor i et blågrått hus. Hver dag når de spiser middag, ser de inn i den gule veggen.

Familien Aspevold har ikke tenkt til å male huset sitt med farge. – Han vil ha grått, jeg vil ha svart, sier hun. Tidsriktig i 2021. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hilde i gul-huset har forståelse for at det kan være litt vel knæsj for naboene som tross alt ser fargen mer enn de gjør selv fra vinduet.

Og at hvis naboene skal velge en annen farge på huset sitt, bør de kanskje tilpasse seg de som allerede har begynt med farger.

– Men jeg håper vi kan inspirere til et mer fargerikt nabolag.

– Hvorfor tror du det er slik at vi elsker fargerike byer når vi er på reise, men ikke hjemme i vår egen bakgård?

– Jeg tror folk er redde for å skille seg ut.

Kanskje mer gatekunst kan være en del av løsningen?