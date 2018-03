Widerøe kutter 44 flyavganger i uka i Lofoten og Vesterålen. Selskapet skriver i en pressemelding at de ser seg nødt til å tilpasse seg dagens rammebetingelser og markedsutvikling.

– Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene. Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Dette er rutekuttene: Ekspandér faktaboks Svolvær mister forbindelsen sin til Tromsø

Andenes får, med unntak av én avgang, direkteavganger til Bodø (Andenes har inntil nå delt ruter med Svolvær). Vi kutter én daglig avgang midt på dagen. Dermed får Andenes alle avganger og seter alene , bortsett fra tidlig morgen og kveld via Evenes.

Leknes har delt rute med Røst. Denne erstattes nå med egen avgang fra LKN til Bodø. Den ekstra avgangen utover anbudskrav bortfaller onsdag/torsdag/fredags. Bodø-Leknes-Skagen-Tromsø bortfaller. Ruten Bodø-Leknes -Røst-Bodø erstattes med Bodø-Svolvær-Røst-Bodø.

Tromsø-Skagen (kl.06-avgangen) bortfaller.

Kveldsavgangen Skagen-Tromsø endres til Skagen-Bodø. Kilde: Widerøe

– Betydelige kutt

Kuttene er betydelige ifølge kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll sier kuttene er betydelige. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

– Vi kutter 10 prosent av den totale produksjonen i Lofoten og Vesterålen. Det er klart det er alvorlig for oss, og detter er noe som folk i Lofoten og Vesterålen vil merke. Det vi konkret gjør er at det ikke lenger blir mulig å reise fra Svolvær til Tromsø, sier hun.

Ettermiddagsavgangen fra Leknes til Tromsø. I tillegg kutter de det som er ekstra produksjon og ikke en del av anbudskravet.

Vanskelig å få lønnsom produksjon

Brandvoll forklarer at det er passasjerene som har benyttet seg av tilbudet mellom Svolvær og Tromsø vil miste tilbudet de har hatt.

– Så er det også de som har flydd fra Leknes til Tromsø på morgenen vil også miste den muligheten, sier hun.

Alle som reiser fra Lofoten og Vesterålen vil merke at det vil bli mindre avganger, og sånn sett mindre å velge mellom.

– Vi har sett over tid at det blir stadig vanskeligere å få en lønnsom produksjon på de korte rutene med små fly. Når man skal konkurrere med andre transportmidler, er det vanskelig å få lønnsomhet i disse rutene, sier hun.

Selskapet har jevnlig vært i Stortinget for å snakke om utviklingen.

– Vi møter mye sympati og forståelse, men det er lite som skjer. Vi hadde håpet det hadde kommet en vridning for å skåne distriktsrutene i større grad. Vi håper noen ser at dette er helt nødvendig kollektivtransport for distriktene, sier Brandvoll.

Ser ikke bort fra nye kutt fremover

Selskapet sier at de kan ikke se bort fra at de har nødt til å kutte også på andre ruteområder.

– Får vi avgiftslettelser vil vi se på dette på nytt, men inntil videre må vi forholde oss til realitetene slik de er, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Er det riktig å ta Lofoten og Vesterålen når disse områdene er voksende på turisme?

– Når vi tar disse rutene, er det fordi de ikke er lønnsomme. Vi må ha produksjon på et nivå som vi kan tjene penger på. De justeringene som vi gjør, er nødvendig for at vi skal få lønnsomheten vi trenger i dette ruteområdet, sier hun.

Selskapet vurderer hvert enkelt ruteområdet for seg. De er forberedt på at det kan komme flere kutt. Det er spesielt på de korte strekningene med små fly det er vanskelig å få til den nødvendige lønnsomheten.

– Bekymret for fremtiden

I tillegg kuttes de fleste kommersielle kortbaneflygingene mellom Lofoten og Tromsø. Selskapet er bekymret over utviklingen de har sett på kortbanenettet.

– På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er Distrikts-Norge som mister viktige kollektivtilbud, sier Nilsen.

Endringene vil tre i kraft den 13. august 2018.