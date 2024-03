Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Rakel Hagen Olsen og hennes to barn skal på påskeferie til Mosjøen fra Honningsvåg, og fant 48.000 kroner for flybilletter tur-retur. Alternativet er en biltur som tar 36 timer tur-retur. De velger bil foran fly.

Olsen er oppgitt over høye flypriser i Nord-Norge, og mener det burde være mulig å reise billigere.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at flyprisene i nord kan bli billigere på grunn av Norwegians oppkjøp av Widerøe og regjeringens kutt i maksprisen på FOT-rutene.

Widerøe er enig i at prisene er dyre, men sier det finnes billigere billetter hvis man er fleksibel med billettype og reisetidspunkt.

Olsen er opprinnelig fra Mosjøen, men bor i Honningsvåg i Vest-Finnmark sammen med familien.

Påskeferien til hjemplassen blir ingen billig affære for Rakel og barna.

– Alternativene er enten å bruke masse penger på fly eller å kjøre til Mosjøen. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å kjøre, men mannen min foreslo å sjekke flyprisene, forteller hun til NRK.

Kjøreturen fra Honningsvåg til Mosjøen og tilbake tar rundt 36 timer, ifølge Google Maps.

I siste liten tok hun en titt på flyprisene mellom Finnmark og Mosjøen. Olsen søkte først på avreise fra Alta. Der kom prisen på rundt 27.000 kroner tur-retur.

Alta ligger tre timer unna Honningsvåg med bil. I tillegg må du over en fjellovergang som ofte er stengt om vinteren.

– Utfordringen er at man ikke alltid rekker flyet derfra om veiene er stengt. Det er en risikosport i seg selv.

Dermed sjekket hun prisene fra Honningsvåg 22. mars med hjemreise 1. april. På skjermen lyste det opp et enda høyere femsifret beløp: 48.634 kroner.

48.634 kroner var prisen Widerøe skulle ha for to voksenbilletter og et barn tur-retur Honningsvåg-Mosjøen. Foto: Skjermdump

– Jeg ble bare sittende og flire for meg selv, sier helgelendingen.

I tillegg er det ikke mulig å kombinere ungdomsbillett med andre billetter, så sønnen på tolv regnes som voksen, ifølge Olsen. Hun understreker at hun helst ville bestille alle billettene samlet i tilfelle noe uforutsett skulle skje.

– Da fant jeg ut at vi kjører likevel.

Det var Radio Nordkapp som omtalte saken først. Aftenposten har også skrevet om historien til Rakel.

– Må gå an å reise billigere

Olsen er oppgitt over situasjonen nordnorske flypassasjerer er satt i. Spesielt om man skal reise innad i landsdelen.

– Sørpå kan folk dra på helgetur til steder som London, Milano og Warszawa for 500 kroner. Her kommer vi oss til Olderfjord med bil for samme prisen, sier hun med glimt i øyet.

– Det føles for oss som bor her at vi betaler dyrt for at folk i Sør-Norge skal ha billigere flyreiser. Samtidig som flyselskapene baserer seg på at det er store bedrifter eller statlige aktører som betaler for rutene her.

– Hva mener du burde gjøres her?

– Jeg har ikke så stor innsikt i hvordan flyprisene prises. Men jeg mener med hånda på hjertet at det må gå an å reise for mindre enn nesten 50.000 kroner her. Det er snakk om 120 mil mellom Honningsvåg og Mosjøen for tre stykker tur-retur.

Olsen er medlem av SV og aktiv i fylkeslaget i Finnmark.

Ser lyset i tunnelen

– Det høres litt i overkant ut. Det er priser man aldri hører om innenlands i Norge, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs om historien til Olsen.

Nylig sammenlignet han prisene til de tre store flyselskapene i Norge. Den viste at Widerøe har en gjennomsnittlig billettpris per passasjer på rundt 1650 kroner.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror det kan bli billigere å fly i nord i fremtiden. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mens SAS var et par hundre kroner billigere og Norwegian lå på rundt 1100 kroner per passasjer.

– For Widerøe er det en kostbar operasjon oppe i nord med mange små og korte opphold og ikke fulle fly. De må prøve å prise seg så godt de kan. I tillegg har de FOT-rutene som er regulert av staten.

– Det handler også om konkurranse og tilbud og etterspørsel. Det har alltid vært dyrere i nord enn i sør, men det kan endre seg.

Elnæs trekker frem to grunner til at flyprisene i nord kan bli billigere:

Norwegians oppkjøp av Widerøe.

1. april kutter regjeringen i maksprisen på FOT-rutene.

– Widerøe kommer til å tilpasse rutenettet sitt og koordinere billettpriser i større grad kan få en positiv effekt på prisene allerede neste år. Det er fortsatt usikkert hvordan regjeringens priskutt vil slå ut, men det vil bli en bedring i prisene, tror han.

Widerøe: Det finnes billigere billetter

Widerøe skriver i en e-post at de er enige i at prisene som Olsen viser til er dyre.

De presiserer samtidig at det fremdeles er tilgjengelige billetter for påsken til under halvparten av prisen, dersom den reisende er fleksibel med billettype og reisetidspunkt.

Kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, Linda Lindegaard Carlsen. Foto: Einar Aslaksen / Widerøe

– De aktuelle flyvningene kunden viser til er nå utsolgt, men det finnes fortsatt billigere billetter tilgjengelig i booking for påsken, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Lindegaard Carlsen.

Widerøe har funnet frem til en billigere reise for familien til en pris på 20.529 kroner: Med avreise fra Honningsvåg, via Tromsø og Bodø til Mosjøen mandag 25. mars, med retur søndag 31. mars.

Widerøe viser frem dette reiseforslaget som eksempel på at det finnes billigere flyreiser mellom Honningsvåg og Mosjøen i påska. Foto: Widerøe

På spørsmål om hvorfor flyprisene i Nord-Norge er så dyre svarer Carlsen at det avhenger mye av om ruten er på anbud eller er kommersiell. Det er dyrere å fly en kommersiell rute enn å fly en anbudsrute, forklarer hun.

Når det gjelder Olsens reise er to av tre flyvninger hver vei kommersielle ruter.

– Årsaken til at prisene på disse rutene er høyere enn prisene på anbudsrutene er fordi vi flyr de kommersielle rutene uten tilskudd fra staten. Her gjenspeiler prisene det flyreisen faktisk koster.

– Kostnadene påvirkes av flere faktorer: vi flyr små fly med færre seter, det er 70 prosent høyere drivstoffpriser i Finnmark og en voldsom økning i skatter og avgifter.