Vil si nei til storflyplass av hensyn til klimaet

En viktig milepæl for planene om en eventuell storflyplass i Lofoten og Vesterålen ble nådd onsdag.

Da ble Leknes og Stokmarknes pekt på av Avinor som de eneste stedene for å realisere flyplassen, som kan koste opptil 20 milliarder kroner. Det skjer etter å ha gjennomført målinger av vær- og vindforhold i to år.

Men Venstre i Vestvågøy er ikke blant dem som tar av.

Partiet er ikke en del av dagens kommunestyre, men går til valg på å bevare dagens kortbaneflyplasser, fremfor å bygge en ny storflyplass.

– Vi skjønner ikke at det på død og liv skal bygges en stor flyplass her i regionen, sier listetopp Rolf G. Zimmermann.

Frykter masseturisme

I dag er det to småflyplasser på Leknes og i Svolvær, samt flere andre i områdene rundt.

Zimmermann hevder en stor flyplass er lite fremtidsrettet, og at konsekvensen blir færre avganger. For å øke antall flyvninger, må derfor også turismen øke, mener han.

– Men vi har ikke hatt noen diskusjon på hvorvidt vi ønsker enda flere turister hit, hevder han.

NRK har tidligere skrevet flere saker om turistpresset på Lofoten, som i enkelte områder fører til at turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som «the forest of shit» og stier som forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

– Mange jeg snakker med er skeptiske til enda mer turisme. I tillegg kommer klimahensyn og spørsmål om nedbygging av naturområder.

Han mener det er behov for en nasjonal debatt om hvordan vi skal organisere transporten i fremtiden, men at også lokalpolitikere tar aktive miljøvalg.

– Skal vi fly overalt? Med 20 milliarder kroner kan vi få et solid hurtigbåttilbud over Vestfjorden herfra og til evigheten. Dessuten vil småflyplasser være mer gunstig med tanke på en elektrifisering av flyparken.

– Flere reisende og mer forurensning

Miljøpartiets Bent Bakkan kaller planene ukloke. Foto: Øystein Nygård / NRK

Det er Miljøpartiet de Grønne helt enig i. Denne uka kom tallene som viser at klimagassutslippene i Norge øker. I dag presenterte Equinor en rapport som viser at de globale utslippene økte til et nytt rekordnivå i fjor. Rapporten konkluderer med at en bærekraftig framtid blir stadig vanskeligere å få til.

Fylkestingsrepresentant Bent Bakkan kaller flyplassplanene «ukloke» med tanke på utfordringene både lokalt og globalt miljø står overfor.

– Naturen i Lofoten er allerede hardt belastet. All forskning viser at større flyplasser fører til flere reisende og dermed større forurensing, sier han og viser til at Evenes og Bodø er gode alternativer for dem som vil reise langt.

– Men det er jo relativt langt dit for folk som bor i Lofoten og Vesterålen. Har du ikke forståelse for det?

– Jo, selvfølgelig. Men det er tøft å bo i distriktene, og løsninga kan ikke alltid være å bygge ut mer infrastruktur som belaster naturen.

SV er også blant partiene som er ikke er ubetinget positive.

Slik er veien videre mot en eventuell storflyplass: Ekspandér faktaboks 20. oktober skal det være et nytt flyplassmøte hvor Avinor skal legge fram sin anbefaling. Deretter skal anbefalingen ut på høring, med høringsfrist 10. januar. Etter dette skal prosjektet legges fram for anbefaling i prosessen rundt regjeringens Nasjonal transportplan. Til slutt skal den vedtas i Stortinget.

– Viktig for næringslivet

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg er klar på at mange ønsker storflyplass i Lofoten. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Det var Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) som kunne juble høyest for Avinors målinger. Han sier næringslivet ønsker seg en storflyplass.

– Det er for få billetter i dag og de er for dyre.

Han medgir at større fly trolig vil gi færre flygninger, men avviser turistkritikken.

– Så lenge folk i Lofoten og næringslivet kommer seg på de viktigste avgangene, har ikke frekvensen så stor betydning, sier Solberg og understreker at både folk og næringsliv er positive.

– For å nå klimamålene er vi nødt til å fly mindre. Er det da rett å bygge en storflyplass?

– Det er utfordringer knyttet til transport og utslipp. Men flyflåten har gjennomgått en stor teknologisk utvikling og kommer til å forurense stadig mindre i fremtiden.