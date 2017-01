Vil bruke 5 mrd på å flytte flyplass 900 meter

I sitt forslag til Nasjonal transportplan gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Planen er å bygge den nye flyplassen 900 meter sør for den nåværende.

– Hovedbegrunnelsen for Avinors og transportetatenes anbefaling om å flytte lufthavnen 900 meter sør for dagens lufthavn, er at arealene etter flytting frigjøres til etablering av en ny bydel i Bodøs om skaper en positiv utvikling for byen, sier konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.

I dag fikk departementene overlevert rapportene fra Avinor og Forsvarsbygg, om flyttingen av flyplassen.

Avinor skriver at dersom Stortinget sier ja til bygging av ny en lufthavn i Bodø i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan i år, kan flyplassen stå klar i 2024–2026.

I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning, ifølge Avinor.

Mye dyrere enn planlagt

NY BYDEL: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere. Foto: BODØ KOMMUNE

I rapporten konkluderer Avinor med at ny flyplass, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige driftsfasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og er ikke tatt med. Veier og teknisk infrastruktur utenfor lufthavnens område forutsettes dekket av vegmyndighetene eller andre.

Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 milliarder kroner.

Kostnaden for ny lufthavn var først beregnet til 2–3 milliarder kroner.

Aldri gjort tidligere

FLYSTRIPE UTE I HAVET: Den nye rullebanen flyttes to kilometer ut mot sjøkanten.

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år. Rapportene som ble presentert i dag vil legge føringene for kommende debatter rundt prosjektet.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.

– Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyoperative forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert med den nye lufthavnen, sier Sjølander.

