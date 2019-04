– Hvert år får jeg masse tekstmeldinger, telefoner og mailer fra folk som er engasjerte i påskelabyrinten. De googler navn og nummer, og så får jeg ulike spørsmål og svar på «Kor ska vi reis», sier Viggo Valle i Bodø.

Han deler navn med den mer kjente Viggo Valle, som står bak påskelabyrinten på P1.

Ikke bare har de samme navn, de har cirka samme alder og har også begge studert på Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim.

– Vi møttes i 1974 på NTH og vi skjønte allerede da at dette kom til å bli et problem. Jeg tok derfor i bruk «E» i navnet, forklarer Viggo E. Valle i NRK P1.

Valle hører på Valle

Hvert år hører flere hundre tusen nordmenn på Påskelabyrinten. Viggo Valle i Trondheim leder programmet. Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Påskelabyrinten har gått på NRK Radio siden 1987, og har i alle år vært ledet av Viggo Valle. Påskelabyrinten er et av NRKs mest populære programmer i radio, og hadde i 2017 nær 800.000 daglige lyttere.

Påskelabyrinten Ekspandér faktaboks Påskelabyringen en geografisk gjettelek hvor lytterne skal finne fram til ulike reisemål og til slutt selveste skatten.

Programmet har utviklet seg til en radioklassiker og en av NRK P1s store lyttermagneter.

En av de faste lytterne er Viggo Valle i Bodø.

Viggo Valle i Bodø – den kanskje noe mindre kjente. Han er også en av de faste lytterne til Viggo Valle i NRK P1. Foto: privat

– Det er fast tradisjon. Jeg må høre på påskelabyrinten hvert år. Da skal det være stille i stua, forklarer Valle den ukjente.

– Er det spesielt å følge med på påskelabyrinten når du også heter Viggo Valle?

– Ja, for jeg vet jo at jeg vil få tekstmeldinger og spørsmål om konkurransen mens den pågår.

Konene har samme fornavn

Ikke bare har de samme navn og har studert sammen. De har også begge koner som heter Lillian. Det har også skapt en del forvekslinger forklarer Valle i Bodø.

– En gang ringte Lars Andreas Larsen – og det var kona mi Lillian som svarte. Da hun presenterte seg som Lillian tok han for gitt at det var påskelabyrint-Viggos kone. Han holdt på i over ett kvarter før Lillian fikk forklart at han hadde ringt til feil Viggo Valle.

Viggo Valle i Trondheim er glad at hans ukjente navnebror i Bodø på ingen måte har utnyttet navnelikheten.

– Jeg er glad for at Viggo Valle er en snill mann. Jeg har vært heldig med min navnebror, avslutter påskelabyrintens far.