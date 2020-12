Bekymret for vaksineutdeling: – En liten vinterstorm er nok til at det blir kluss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette vil bli den mest krevende massevaksineringen noen gang, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana.

Koronavaksinen har en holdbarhet på bare fem dager etter utsendelse fra de desentrale lagrene, hvor vaksinen lagres i minus 70 grader.

Vaksineringen i Norge er nå i gang i sju kommuner. Lørdag fikk Svein (67) Norges første koronavaksine. Resten av landets kommuner starter etter nyttår.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI forsikrer at vaksinene vil nå ut til alle kommunene, men innrømmer at logistikken er utfordrende på grunn av den korte holdbarheten.

Ustabile vær- og føreforhold i nord i vinter kan nemlig føre til at transporten må utsettes.

E6 over Saltfjellet er den viktigste veien mellom Mo i Rana og Bodø, og omkjøringene er lange og vanskelige. Når Saltfjellet er stengt, er Norge delt i to.

I fjor vinter var denne fjellovergangen alene stengt eller kolonnekjørt over 140 ganger.

– Om det skulle bli nødvendig å utsette transporten på grunn av værforhold, lagres vaksinene trygt i de desentrale lagrene, sier Bukholm.

Av sikkerhetsgrunner oppgir ikke FHI hvor mange slike lagringssteder de har eller hvor de er.

– Krevende

Rana kommune venter på sin første leveranse på 115 vaksinedoser.

– En liten vinterstorm er nok til at det blir kluss med leveransene. Vi forstår at dette kan bli krevende, sier kommuneoverlege Berg.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana på Helgeland. Foto: Frank Nygård / NRK

Kravene til kjøling og at man har et begrenset tidsvindu for å få satt vaksinene kan bli en utfordring, men Berg mener det er gjennomførbart.

– Dette er noe vi er klar over, dette er noe vi planlegger for, og jeg er helt sikker på at vi skal klare å løse det å få satt vaksinene før de går ut, selv om vi får et kortere tidsvindu og vaksinere på.

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksineres mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

Avhengig av båt

Øykommunen Rødøy på Helgeland er en av flere kommuner i Nord-Norge som er avhengig av båt.

Kommunen har rundt 1300 innbyggere og har av erfaring planlagt hva de gjør dersom værgudene slår seg vrang.

– Vi har lagt opp en plan som både bruker ordinær kollektivtransport, som er båt her, og bruk av kystbåter i tillegg, sier rådmann Kitt Grønningsæther i Rødøy.

Hun mener også det kan bli en utfordring, men at de får ta det som det kommer.

– Vi vet av erfaring at det kan skje ting. Skulle vi bli sittende igjen med vaksiner som vi ikke får brukt der det var planlagt, får vi bruke det til grupper litt lengre ned på prioriteringslisten eller å avgi det midlertidig til nabokommunene og heller få tilbake når været bedrer seg.

Viktigst med sikker og god vaksinering

I uke 1 vil kommunene i hele landet få et tilbud om å starte opp vaksinering med det antall vaksiner som er tildelt dem fra den nasjonale leveransen, basert på hvor mange eldre og syke de har i kommunen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

De har forståelse for at ikke alle er klare til å starte vaksinering allerede i uke 1, men da vil de få muligheten til å starte uka etter.

– Det viktigste er at vi får til en sikker og god vaksinering hvor færrest mulig vaksiner går til spille, forklarer Bukholm i FHI.

Leveringene utover nå vil være relativt jevne, og komme ukentlig. I de tre første ukene vil leveringen til kommunene være mindre fordi de skal vaksiner bare med første dose, mens fra uke 4 vil det bli cirka det dobbelte siden de da må starte med dose 2 også.