Starter romjula med uvær: – Varsler fare for snøfokk, storm og ising på båter

Fra søndag og utover uken de nærmeste dagene er været dominert av et kraftig lavtrykk som påvirker været i nord, selv om senteret i lavtrykket ligger nær island og beveger seg sørøstover.

– Det blir sterk vind i hele Nord-Norge. Det kan bli opp mot stiv og sterk kuling og kanskje liten storm i deler av Nordland og Sør-Troms, forklarer vakthavende meteorolog, Per Egil Haga.

Ofoten, Salten, Helgeland og deler av Troms er mest utsatt for den sterke vinden i kyst- og fjordstrøkene der.

Per Egil Haga er vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby

Særlig der ut fjordene som ligger østlig. Da vil vinden styres ut fjordene, og får store lokale variasjoner i Nordland, forklarer han.

Det er sendt ut flere farevarsler fra Meteorologisk institutt.

Kan bli vanskelige kjøreforhold

Den sterkeste vinden kommer søndag. Da er det utstedet to farevarsel, begge går på sterke vinden.

– Det blir sterke lokale vindkast. I tillegg kan det bli en del snøfokk med sterk vind. Det vil sette ned siktforholdene særlig i fjellet.

Snøfokk oppstår når det er sterk vind og kombinert med snø. For dem som er i fjellet og ferdes særlig på fjelloverganger vil det gi veldig dårlig sikt

– Kan bli vanskelig å se og veiene kan fyke igjen. Søndagen er den skal være verst, men gir seg utover mandagen, forklarer meteorologen.

Det blir kraftige vindkast i Nordland søndag. Foto: Meteorologisk Institutt / yr.no

Fare for ising på båter

I Finnmark og Nord-Troms blir det svært lave temperaturer. Derfor det sendt ut farevarsel for ising i de områdene.

– Den sterke vinden kan piske opp sjøvann fra fjordene som kan ise på båtene.

Ifølge meteorometeorologenet vinterlige forhold der, med lite nedbør.

– Sørøstvind gir sjeldent nedbør nordover. På Finnmarksvidda og de indre strøkene i Troms og Nordland det kan bli snø og sludd. På kysten av Øst-Finnmark kan det komme noe snøbyger, forklarer han.

Vinden avtar utover uka

Videre utover mandag og tirsdag ser det ut til at stormsenteret beveger seg videre sørover, og fører til mindre vind fra mandag av.

– Temperaturene synker etter hvert som vinden gir seg i Nordland og Troms. Det blir ikke noen streng kulde, men kan holde seg stabilt under 10 kuldegrader

Under nyttårshelga vil litt av det samme været dominere. Vinterlige temperaturer i Nordland og Finnmark.

– Det blir landvind og relativt rolige vindforhold. Ikke noe kraftig lavtrykk. Liten nedbøraktivitet. Kanskje også enda mer synkende temperaturer.

Skyforholdene er avgjørende hvis man ønsker å få klar himmel på nyttårsaften.

– Det kan være gode muligheter til for klarvær. Men det er fare for at det kan bli mer skyer i kyst- og fjordstrøkene. Om ikke klarværsdager, så blir det mindre skyer i perioder, forklarer meteorologen.

Den verste nedbøren kommer sørpå

Sørpå vil de merke lavtrykket godt. Særlig Østlandet med mye nedbør søndag og mandag.

– Sterk vind her også. Varsel har blitt sendt ut for fjellområdene med snøfokk, samt mye nedbør for lavlandsstrøkene. I de høytliggende områdene vil det bli mye snø iløpet i løpet av, mandag og tirsdag. Dette vil by på større utfordringer enn nordpå, sier Haga.

Vestlandet slipper unna lavtrykket mest.

– Det blir en del vind, men ikke så mye nedbør. De slipper billig unna det i denne omgang, sier han.

Trøndelag får en del vind på søndag, særlig i de sørlige delene av Trøndelag.

– Sør for Trondheim kan det bli kraftige vindkast, men ikke noe særlig nedbør. Det roer seg i Trøndelag når lavtrykket svekkes og går sørover. Da blir det vinterlige forhold i Trøndelag., med temperaturer godt under 10 kuldegrader mange steder.