Disse sjåførene har ventet i 24 timer for å få krysse Saltfjellet: – Vi begynner å bli mektig lei

Yrkessjåfør Bjørn Erik Ovesen er en av mange vogntog- og lastebilsjåfører som nå står fast på Saltfjellet.

– Vi står fast på Krokstrand. Her har jeg vært i mer enn 24 timer sammen med 14 andre termovogntog med matvarer til Nord-Norge.

Så langt i vinter har E6 over det beryktede Saltfjellet vært stengt eller kolonnekjørt 141 ganger, viser tall fra Statens vegvesen. Det er ny rekord.

– Vi begynner å bli rimelig utålmodige og leie nå.

Ovesen og kollegene må belage seg på en god porsjon tålmodighet. Det har nemlig tatt lengre tid å rydde veien enn først antatt. Siste beskjed nå er at det skal gjøres en ny vurdering om veien skal åpnes klokken 15.

STENGT: Slik ser det ut på vei opp Saltfjellets sørside klokka 12 tirsdag. Foto: Statens vegvesen

Vanligvis kjører Ovesen kun i Sør-Norge, men var i Nord-Norge da koronakrisen inntraff.

– Jeg var her da koronakrisa kom ramlende innover. Derfor parkerte jeg min egen henger på Fauske og har kjørt for et lokalt selskap nå i en måneds tid, forteller han.

Han sier at stillstanden får en del konsekvenser i form av forsinkelser på varene de frakter.

– Vi følger med på webkamera fra Statens vegvesen. Vi ser at brøytebilene enda ikke har passert bommene på fjellet. Vi håper det løser seg, det kan jo få store samfunnsmessige konsekvenser.

Anslår at rundt 60 vogntog må vente

I alt teller Ovesen rundt 20 kjøretøy på Krokstrand-siden. I tillegg står flere kjøretøy på den andre siden av Saltfjellet.

– Det er helt sikkert opp mot 60 vogntog totalt, anslår han.

En annen sjåfør, Bendik Lien Sakshaug, står også fast.

– Jeg har stått her i omtrent 13–14 timer nå. Det begynner å bli kjedelig.

Sakshaug sier han har brukt sine timer på å stå på Saltfjellet å vente i løpet av vinteren.

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men jeg har vel stått kanskje 30–35 timer totalt i vinter, sier han.

Forsker: – Store konsekvenser

Forsker Kjersti Granås Bardal ved Nordlandsforskning. Foto: Nordlandsforskning

Forsker Kjersti Granås Bardal ved Nordlandsforskning har tatt doktorgraden sin på konsekvensen stengte veier får for blant annet fersk laks og torsk som skal ut i verden.

Hun sier at hele næringskjeden merker at en så viktig fjellovergang blir stengt så mange ganger på få måneder.

– Spesielt for dem som transporterer mat og annen ferskvarer. Dette er varer som allerede har blitt fraktet langt eller skal fraktes langt – kanskje fra og til sør i Europa. Disse varene har ikke så mye tid å miste.

Konsekvensen blir at tapte penger på grunn av av bøter, tapte salg og redusert kvalitet på godset, samt krøll i logistikkjedene. Sjåførene får også rot med kjøre- og hviletidene sine og bilene skulle hatt returvarer med seg tilbake.

Ønsker seg mer varer på jernbane

På sikt kan stengte veier gjøre at bransjen begynner å teste ut andre ruter, at for eksempel mere gods går gjennom som Sverige. Veistenging kan kanskje også gjøre at mer gods flyttes over på jernbane, sier Bardal.

En av butikkjedene som ønsker mer tranport over på jernbane er Coop.

– Når lastebilene med mat blir stående på fjellovergangenebetyr det forsinkeser ut til butikkene våre, sier kommunikasjossjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Til tross for hyppig stenging denne vinteren, tror ikke forskeren på at det kan bli aktuelt med tunnel gjennom Saltfjellet.

– Det er nok utenkelig for mange. Men etter denne vinteren kan man kanskje lure? Og klimaendringer kan også gi flere slike vintre med mye nedbør og vind, nullføre og vanskelige kjøreforhold, seir Kjersti Bardal.

Meteorologen: – Nok en vinterlig uke i vente

Sjåførene på Krokstrand prøver å holde humøret oppe, selv om de snart har stått på Saltfjellet i mer enn 24 timer. Foto: Bjørn Erik Ovesen

Vakthavende meteorolog Eirin Arnesen ved Værvarslinga for Nord-Norge har ingen trøst å gi til vogntogsjåførene som venter på å komme over Saltfjellet.

Eller nordlendinger som er lei av å måke snø og lengte etter vår.

– Jeg føler med dere, sier hun.

Mens Troms og Finnmark kan vente stabilt vintervær de neste dagene, er det langt mer urolig i Nordland.

– Nordland må lide mest den uka her. Allerede i morgen kommer en ny dose med snø, så det er ingen grunn til å legge vekk snøskuffa.

Onsdag vil snøgrensa ligge på om lag 200 meter. Torsdag blir lufta kaldere, og da snakker vi sludd og snøbyger helt ned i fjæresteinene i Nordland, ifølge Arnesen.

Vår i sikte ...

Men i helga ser det heldigvis lysere ut.

Inn mot helga ser det ut som det bygger seg opp et høytrykk. Enn så lenge er det litt usikkert hvor høytrykket plasserer seg.

– Det betyr plussgrader og rolige vindforhold. Det blir ingen værtapere i helga og temperaturene skal opp i hele landet, sier meteorologen.

Utover neste uke er det også lovende.

– Det ser ut som høytrykket kan bli liggende til i starten av neste uke, til tirsdag eller onsdag hvis vi er heldig, sier meteorolog Eirin Arnesen.