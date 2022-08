Pavel Grabalov ved NMBU har de siste fire årene forsket på hvordan gravlunder blir brukt i urbane strøk i Skandinavia og Russland.

Det hele startet med at han la merke til at en gravlund i København.

– Jeg var overrasket over hvor annerledes det så ut sammenliknet med min egen erfaring fra Russland, sier han til NRK.

Grabalov tror gravlunder i større grad vil bli brukt annerledes i fremtiden – spesielt i byer med lite grøntareal tilgjengelig.

I Bodø skal hele flyplassen flyttes. Luftforsvarets base skal bort. Her skal den nye flyplassen ligge. Det gjør at Bodø by kan planlegge en ny bydel. Men i inngangsportalen ligger en kirkegård.

Er nordmenn klare for at det blir lagt til rette for rekreasjon og aktivitet i gravlundene våre?

– Ja, det tror jeg absolutt. En gravplass brukes allerede til veldig mange andre ting, sier Tom Solli, kirkeverge i Bodø kirkelige fellesråd.

En annen studie viser at bare 5 prosent av de som besøker Gamlebyen gravlund i Oslo brukte den til å besøke graver.

Gravlunden blir en grønn korridor

Planleggingen av Bodøs nye bydel ble for alvor satt i gang da Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune signerte en avtale i 2018.

NRK møter kirkeverge Solli og arealplanlegger i Bodø kommune Kristoffer Larsen Seivåg ved Bodø Kirkegård.

Arealplanlegger Seivåg forteller hvordan de svært tidlig begynte å tenke nye tanker om Bodø Kirkegård.

Kristoffer Larsen Seivåg og Tom Solli diskuterer ivrig hvordan den nye bydelen må ta i bruk Bodø Kirkegård i det urbane uttrykket. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi har ikke så mye grøntareal i Bodø. Derfor tenkte vi tidlig:

«Hva kan vi gjøre for å få nok grøntareal i den nye bydelen?»

Seivåg fortsetter:

– Bodø Kirkegård kan i tillegg til sin funksjon som gravlund fungere som et sentralt grøntområde i den nye bydelen. Både som park og rekreasjonsområde, forklarer Seivåg.

Bodin Kirkegård ligger også i Bodø. Mange bruker området rundt til jogging. Men er det greit å ta veien gjennom gravlunden, og ikke stien som går ved siden av? Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I sommer vedtok bystyret i Bodø kommune den overordnede arealplanen for området.

Der stadfestes det at det settes av areal gjennom gravlunden.

Med andre ord vil den bli brukt som en grønn korridor til den nye bydelen.

– Ulike funksjoner kan fint flettes inn i hverandre, slår Tom Solli fast.

Helt annen bruk enn i Russland

NMBU-forskeren Grabalov forklarer at gravlunder, spesielt i Skandinavia, i større og større grad blir brukt til andre ting enn å sørge.

– I København la jeg merke til at det tradisjonelle ikke kom i konflikt med det rekreasjonelle. Det er noe veldig interessant med at noen bruker gravlunden til å jogge, sier han.

JOGGING: I Bodø er det mange som jogger i området rundt gravlunden, men få velger å ta turen gjennom. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I Danmark har de riktignok vært enda mer liberale enn i Norge.

– I København er gravlundene i større grad sosiale steder. De ser eksempelvis på hvordan de kan bruke gravlunder til å knytte sammen byområder, forklarer han og legger til:

– I Oslo anerkjenner de også dette, men det er mer fokus på det grønne skiftet og det lokale klimaet.

Bodø Kirkegård blir kvitt flytrafikken. Den vil bli erstattet med mer aktivitet fra folk. Kirkeverge Tom Solli og arealplanlegger Kristoffer Larsen Seivåg er enig om at gravlunden i Bodø kan fungere bra som et bindeledd mellom den gamle og den nye bydelen. Kirkevergen Tom Solli sier gravlundene fortsatt vil være et rolig sted der mange vil finne rom til å reflektere.

Mye kan imidlertid tyde på at Norge også i større grad bruker gravlundene til å koble sammen byområder – som i Bodø.

– I Bodø blir det en akse gjennom gravlunden til den nye bydelen. Her skal vi ivareta ting som gang- og sykkelsti, rekreasjonsområder og areal til park eller andre aktiviteter, forklarer Seivåg.

Bør ikke gå på bekostning av det tradisjonelle

Selv om nordmenns tanker om hva en gravlund kan brukes til er i endring, mener nok mange at det bør være et rolig sted.

Tom Solli tror ikke det vil bli et problem med for mye bråk.

– Jeg oppfatter at det sitter i ryggmargen til folk. Man drar ikke med seg store høyttalere og har rockekonsert. Hver gang man kommer til et slikt sted går man nærmest automatisk inn i et annet modus.

ROM FOR REFLEKSJON OG SORG: Gravlunder er, og vil ifølge Tom Solli, være et sted for refleksjon og sorg også i fremtiden. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er et stille sted med rom for refleksjon.

Ei heller Grabalov tror gravlunder vil miste sin identitet med det første.

– Jeg tror gravlunder vil være gravlunder også i fremtiden. De har ofte en viktig verdi i store byer. Et sted hvor du kan være alene og reflektere over livet.

Han legger til:

– Vi trenger disse stedene og jeg håper de vil være der i fremtiden. Samtidig håper jeg gravlunder også kan bli steder hvor aktiviteter skjer uten at det går på bekostning av det tradisjonelle. Her må planleggingen legge til rette for at riktig aktivitet kan skje.

