Gigantisk tysk bunker bygges inn i blokk – får egen inngang og blir synlig fra gata

I september 2019 startet utbyggerne BB Eiendom opp grunnarbeidet til et nytt stort boligprosjekt i Bodø sentrum.

Flere bygg skulle rives, deriblant et gammelt brunt hus.

Under huset viste det seg å hvile en stor, tysk bunker fra andre verdenskrig.

Bunkeren ble fredet, men det stoppet ikke utbyggerne.

Tidligere i år startet endelig gravingen.

Da dukket det opp enda en utfordring.

Bunkeren lå skjult i 70 år Nå er hele bunkeren synlig Men den store betongklumpen... ...var mye større enn alle trodde

Tegningene stemte ikke

John Martin Berglund, daglig leder i BB Eiendom, sier det har vært en utfordrende, men spennende prosess.

– Bunkeren var ikke ordentlig tegnet inn. Det gjorde at vi stadig møtte på nye utfordringer. Tegningene stemte ikke helt med det som ble gravd frem, forklarer Berglund.

– Det ene hjørnet var langt større enn vi først trodde – og vi må blant annet flytte et trappehus.

Avisa Nordland omtalte utgravingen først.

Bildet viser hvordan bunkeren ser ut ovenfra. Det fantes ikke detaljerte tegninger fra tyskerne. Derfor ble denne tegningen brukt i tidlig planlegging. Et av hjørnene viste seg imidlertid å være mye større enn utbyggerne hadde regnet med.

Berglund forteller at restene etter tyskerne har gjort prosjektet dyrere enn først antatt.

– Det koster mye penger å bevare en bunker på denne måten. Det er ikke bare rett frem.

Bunkeren ligger i Bodø Midt i Bodø sentrum

Tok høyde for leire

Betongklumpen har to meter tykke vegger. Det gjør at den er en av få helt bombesikre bunkere.

Det er anslått at det ble brukt hele 550 kubikkmeter betong, eller 550.000 liter, for å bygge bunkeren.

MIDT I SENTRUM: Bussene i Bodø sentrum går rett forbi tomta der utbyggere måtte ta hensyn til en tysk bunker. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Krigshistoriker Thomas Lillevoll forteller at utgravingen har vist at bunkeren er i svært god stand. Men også han ble overrasket over bunkerens totale masse.

– Det som overrasket var den store forsterkningen mot grunnen. Det er laget en ekstra såle for å stabilisere, forklarer han.

Etter utgraving vises det tydelig at bunkeren står på leire. Dette tok tyskerne på høyeste alvor.

– Forsterkningen er laget for at bunkeren ikke skal sige.

LEIRE: Tyskerne bygde en ekstra forsterkning under bunkeren på grunn av leiregrunnen. Det har i 2021 skapt utfordringer for BB Eiendom. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Mange rom

Historikeren forteller at tegningene til det gamle brune huset er datert 1948. Med andre ord er det over 70 år siden bunkeren har vært åpen for andre enn noen svært få.

Innsiden viser et bygg rustet for å stoppe de allierte.

– Denne bunkeren er en maskingeværbunker med en panserkuppel på taket. Der satt det en mann som fulgte med på det som skjedde rundt, forklarer Lillevoll.

Inngangen er noe medtatt, men historikeren Lillevoll forteller at bunkeren som helhet er i god stand. Panserkuppelen i bunkeren. Også kalt kamprommet. Bunkeren har flere detaljer som vitner om en annen tid. Nå blir alt en del av et moderne bygg.

– I dette tilfellet var det snakk om å følge med på havna, sier han og viser til at den var en del av en forsvarslinje som gikk på oversiden av havna i Bodø.

Skulle de allierte finne på å dukke opp med tropper var denne bunkeren en viktig del av tyskernes forsvar.

– Det ble bygd en mur som var ment å stoppe allierte som kom fra sjøen og satt i land stridsvogner eller andre kjøretøy.

Blir en del av et moderne bygg

Lillevoll sier han er godt fornøyd med at bunkeren til slutt ble fredet, og at den nå blir bygd inn i det nye boligkomplekset.

– Det er et viktig objekt å ta vare på. Det blir spennende å følge med i årene fremover.

Det finnes flere eksempler på bolighus bygd på toppen av gamle bunkere. Men utbygger Berglund sier store boligkomplekser med en slik løsning, er sjelden kost.

– Jeg tror ikke det er noen i Norge som har gjort dette før oss.

– Det vanlige er at det historiske blir kartlagt og revet. Nå bevarer vi dette – og vi skal gjøre det både bra og fint.

Bunkeren vil bli en del av boligkomplekset. Bildene er konsepttegninger og det kan komme endringer.

Boligene skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2022 og begynnelsen av 2023. 64 leiligheter vil da hvile over den bombesikre bunkeren.

– Det blir et eget inngangsparti til bunkeren og den blir godt synlig fra gateplan, sier Berglund og legger til:

– Det bygges svært moderne, og vi prøver å lage et nytt konsept med «compact living». Det vil si at noen av leilighetene blir tilnærmet ferdig møblert. Det er nesten bare kopper og kar de nye eierne må ta med seg.