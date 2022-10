For tiden gjennomføres den tyske militærøvelsen «Heimdall» ved Andøya i Nordland.

Her trener både tyskernes hær, marine og luftforsvar på skarpe øvelser. I tillegg deltar også norske styrker på øvelsen, og samlet deltar rundt 1200 soldater på øvelsen.

I øvelsen deltar tre tyske fregatter: Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern-

Nå tilbyr den tyske marinen seg å la skipene bli igjen i norske farvann for å patruljere norske olje- og gassinstallasjoner.

Det får NRK opplyst fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøker onsdag én av de tyske fregattene under øvelsen i Nord-Norge.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) håndhilser på den tyske ambassadøren i Norge, Detlef Wächter. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sårbare installasjoner

Etter at krigen mellom Ukraina og Russland brøt ut, har olje og gass blitt en del av konflikten mellom sistnevnte og vesten.

Mens Europa har forsøkt å gjøre seg mest mulig uavhengig av russisk gass, har russerne på sin side strupte tilgangen til deres gass.

Det har gjort Norge til den klart største leverandøren av naturgass til Europa.

Men det gjør også norske olje- og gassinstallasjoner til et potensielt mål for angrep.

Dette ble særlig aktualisert etter sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Etter sabotasjen ble beredskapen skjerpet på norsk sokkel.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener det er opplagt at norske oljeinstallasjoner vil være tenkelige sabotasjeobjekter fra et russisk synspunkt.

Nå får det norske forsvaret hjelp fra den tyske marinen.

Stabiliserer situasjonen i nord

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker for Norsk utenrikspolitisk institutt. Han mener Tysklands tilstedeværelse på norsk sokkel absolutt gir mening.

– Ja, både for Norge og Tyskland. Europa er helt avhengig av at forsyningen av gass til Storbritannia og europeisk fastland fungerer. Det vil få alvorlige konsekvenser dersom dette systemet blir forhindret.

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker for Norsk utenrikspolitisk institutt Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Kan dette føre til økt spenning i nordområdene?

– Nei, motsatt. Det stabiliserer faktisk situasjonen. Norge er for liten og kan ikke alene skape en maktbalanse mot Russland, og samtidig ivareta alle oppgavene i nord.

En rekke journalister fra norsk og internasjonal presse er invitert til å delta på øvelsen. Det tror Solli er for å signalisere at Tyskland er en aktiv partner for sikkerhetssamarbeidet i nord.

– Og forhåpentligvis avskrekke de som har illegale hensikter i nord, sier Solli.

Bistand fra flere land

Like etter Russlands invasjon av Ukraina kunngjorde Tyskland at de ruster opp militæret for hele 100 milliarder euro.

Det vil gjøre tyskerne til den største militærmakten i EU, passerer dermed både Storbritannia og Frankrike.

Fra før bistår Storbritannia med fregatter i Nordsjøen for å patruljere norske gassrørledninger.

Og for tredje året på rad har en britisk fregatt og støtteskip seilt sammen med den norske fregatten Thor Heyerdahl i Barentshavet.