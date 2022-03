Allerede to dager etter invasjonen fortalte Tysklands leder Olaf Schultz at landet vil gjøre historiske endringer.

Lederen for Tyskland, Olaf Scholz, ruster opp det tyske militæret. Foto: MICHELE TANTUSSI / Reuters

Tyskland ruster nå opp militæret til en sum av hele 100 milliarder euro.

Til sammenligning er det totale forsvarsbudsjettet deres på 47 milliarder euro, ifølge Reuters.

– Dette er en ny æra, sa Scholz da han offentliggjorde planene søndag 27. februar.

– En enorm endring

– Det er ingen overdrivelse å kalle dette en enorm endring, forteller Håkon Lunde Saxi til NRK.

Han er førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Stabsskolen.

Håkon Lunde Saxi mener dette er en enorm endring. Foto: Forsvarets høgskole

Han forteller at kampkraften blir mye sterkere med budsjettøkningen Tyskland nå har innført.

Europas nest største militærmakt

Med denne økningen blir Tyskland den største militærmakten i EU, og den nest største i Europa.

– Om dette gjennomføres vil Tyskland gå forbi både Frankrike og Storbritannia og bli det nest største militæret i Europa. De blir Natos ledende militærmakt i Europa, forklarer Saxi og fortsetter:

Tyskland er nå den største militærmakten i EU, og nest størst i Europa etter Russland. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Nå er mellomstatlig krig i Europa tilbake for fullt. Men helt siden 2014 har Tyskland begynt å reorganisere strukturen sin mot nasjonalt forsvar og forsvar av Natos territorium i Europa. Men utviklingen gikk veldig tregt. Det har endret seg nå.

Ikke større, men bedre

Men forskeren tror ikke Tyskland kommer til å utvide med flere soldater i denne omgang.

– Man kunne forventet en voldsom økning i størrelsen, men jeg tror ikke på kort sikt det er snakk om et større forsvar, sier han.

Det tyske militæret har vært kraftig underfinansiert siden den kalde krigen tok slutt i 1991. Saxi tror de nye midlene vil bli brukt til å gjøre den eksisterende strukturen operativ.

Tyske soldater i Litauen på vegne av Nato. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Tyskland sliter også med rekruttering til militæret, som vil gi utfordringer dersom de vil øke størrelsen.

– De har en gammel befolkning og har et vanskelig forhold til militærvesenet. De har også lav arbeidsledighet i landet. Disse faktorene gjør at færre velger militæret, forklarer han.

Mye av pengene vil heller gå på til å sette i stand og oppgradere de eksisterende styrkene deres.

Ukraina-krigen endrer holdningene

– Jeg tror ikke vi kan undervurdere hvor stor endring det er i tysk sikkerhetspolitikk nå, forteller Marianne Riddervold, forsker ved Nupi og professor ved Høyskolen Innlandet.

Marianne Riddervold ved Nupi forklarer at Tyskland av historiske grunner har vært tilbakeholden med bruk av militærmakt.

– Dette er et paradigmeskifte.

Hun forklarer at Tyskland av historiske grunner har vært tilbakeholden med bruk av militærmakt generelt. Også i forhold til utviklingen av EUs forsvarspolitikk.

– De har vært veldig skeptiske til å delta i militæroperasjoner og å sende våpen, forteller hun.

Hitlers spøkelse hjemsøker fremdeles mange tyskere. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Tyskland og Frankrike i samme retning

– Nå har Tyskland snudd helt og funnet ut at den forsiktige holdningen under Merkel, med fokus på tett dialog med Russland og å holde lav profil, ikke har fungert. Dette har endret seg helt nå.

Riddervold tror den tysk-franske aksen i EU vil styrke seg.

– Frankrike har ønsket mer sikkerhets- og forsvarssamarbeid innenfor EU, mens Tyskland har holdt igjen hele tiden.

Det blir det trolig slutt på nå.

– Dette vil ha stor effekt på EU. Europa må uansett ta mer ansvar for egen sikkerhet nå.

Frankrike og Tyskland vil trekke mer i samme retning fremover, tror Riddervold. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Hun påpeker at Europa har gjort seg avhengig av USA for å garantere sikkerheten i Europa. Men USAs store konkurrent på lengre sikt er Kina, ikke Russland.

– Man tar nok derfor store skritt nå for å få på plass mer sikkerhetspolitikk, forteller hun.



– Men nå like etter invasjonen er USA tydelig tilbake i Europa, og Nato er tilbake til kjerneoppgaven sin.

Altså å forsvare Europa mot Russland.

– Det vil nok forandre seg over tid igjen, men nå er det i Europa konfliktene skjer.

Hva går pengene til?

Saxi forklarer at det er vanlig å ha ammunisjon for å kunne føre strid i 30 dager, men dette er ikke Tyskland i nærheten av.

Flere avsløringer etter 2014 viste også at militæret deres hadde store mangler.

– Kostnadene bare på innkjøp av ammunisjon er 10-20 milliarder euro, bare for at de skal kunne bruke de moderne våpensystemene de har. Mye vil også gå til modernisering og digitalisering. En del av utstyret er ganske foreldet. Det gjelder særlig luftforsvaret.

Et F35-kampfly på vingene. Foto: Senior Airman Joseph Barron / AP

– Mye taler for at Tyskland nå vil velge å kjøpe F35-kampfly, til erstatning for foreldede Tornado kampfly. Disse skal blant annet kunne levere amerikanske atomvåpen som er stasjonert i Tyskland.

De vil kunne kjøpe mer moderne fly, mer ammunisjon, nye kampfly og nye maritime patruljefly.

– Disse investeringene vil til sammen gjøre at de kan stille større og mer moderne styrker klar til strid, forteller han.

Saxi forklarer at russisk aggresjon mot Ukraina gjør at mange tyskere får øyene opp for at Europas sikkerhet er i spill og at Tyskland må bidra for å avskrekke og potensielt sett forsvare seg mot en aggressiv stormakt som nå ønsker å endre grensene i Europa med militærmakt.