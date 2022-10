– Situasjonen vi er i nå er dyster og krevende, sa direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myrvold da hun åpnet Topplederkonferansen 2022 på Sola tirsdag.

Her er topper fra oljebransjen og myndighetene samlet for å snakke om den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på tiår.

Dette er forsvaret sine egne bilder av F-35-fly over Draugenfeltet. Foto: Forsvaret

En situasjon som for oljeselskapene er preget av droneobservasjoner og militær tilstedeværelse.

Derfor var også forsvarssjef Eirik Kristoffersen med via videolink for å komme med sin vurdering av situasjonen vi nå står i.

– Hele Europa er mer avhengig av norsk energi og gass, og ønsker å bli kvitt avhengigheten av russisk energi. Det gjør at Norge blir mye viktigere for Europa. Dermed også viktigere for Russland, sa han.

– Et mer utsatt mål

Dette påvirker Norge sin status som et mål.

– Vi skal være oppmerksomme på at dette kan være et middel for å skape enda større usikkerhet. Om det sås tvil om vår evne til levere sikker energiforsyning til Europa, så vil det være vanskelig for de europeiske landene. Sånn sett har Norge blitt et mer utsatt mål, sa han.

Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen er det viktig at en holder roen, til tross for den skjerpede sikkerhetssituasjonen. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Samtidig var han klokkekar på at det ikke foreligger direkte trussel mot Norge. De ser ikke noe nært forestående militært angrep mot Norge.

– Dersom det er noen statlige som står bak droneflygingen, og det som skjedde med Nord Stream 1 og 2, tror jeg hensikten er å skape usikkerhet og uro. Da krever det av oss å holde roen, sa han.

Videre trakk han frem en kjent strofe fra andre verdenskrig.

– «Keep calm and carry on» sa engelskmennene under andre verdenskrig. Det tror jeg er viktig for oss også nå. Slik vi kan skille mellom alt det urolige vi står overfor og sortere dette.

Equinorsjefen tror det blir langvarig

Konsernsjef i Equinor var en av topplederne til stede på konferansen.

Han sier han har forståelse for at ansatte og deres nærmeste er urolige for droneaktivitet og angrep på gassledninger.

– Dessverre er det nok den nye hverdagen at vi må takle mer usikkerhet. Da er det utrolig viktig at vi jobber tett sammen alle sammen. At vi søker faktaorientert informasjon, slik at vi kan være trygge på at vi har satt i gang de tiltakene som er nødvendig.

Anders Opedal er konsernsjef i Equinor. Selskapet hans har flere ganger meldt fra om droneobservasjoner ved oljeinstallasjonene deres. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det er nesten 9000 kilometer med rør på norsk sokkel som knytter gassystemene sammen. Det er Gassco som jobber med sikkerheten knyttet opp mot dette.

– Vi har en overvåkning i et kontrollrom for hele systemet. Her følger vi med på trykk og temperaturer og så videre. Denne overvåkningen skjer kontinuerlig. I tillegg har vi vedlikeholdsprogram der vi både inspiserer rørene innvendig og utvendig, sier Frode Leversund, direktør i Gassco.

Heimevernet ble utplassert ved gassanlegget til Gassco på Kårstø for om lag tre uker siden. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Allierte patruljerer havområdene

I tillegg sa forsvarssjefen at Forsvaret kommer til å øke årvåkenheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner med fartøy fra Sjøforsvaret og Kystvakten, samt overvåkingsfly fra lufta.

– Også er det et tett samarbeid med de allierte. Det er mange nasjoner som har tilbudt seg å bistå. Og det er betydelig aktivitet i Nordsjøen nå med tyske fartøy, britiske fartøy, amerikanske fartøy, nederlandske soldater på norsk jord, sa han.