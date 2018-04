Trukket frem som «verstingkommune» – nå kutter de kraftig i omstridt eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt på bolig pr. innbygger:

Nittedal : 1 659 kroner

1 659 kroner Fet: 1 640 kroner

1 640 kroner Sørum: 1 140 kroner

1 140 kroner Aurskog-Høland: 1 077 kroner

1 077 kroner Nes: 1 046 kroner

1 046 kroner Oslo: 796 kroner

796 kroner Skedsmo: 790 kroner

Kommunene rapporterer årlig inn til Statistisk Sentralbyrå hva de antar at en nybygd enebolig på 120 kvm på ett plan uten kjeller vil få i eiendomsskatt. Her er tallene for 2017:

Nittedal: 4 790 kroner

4 790 kroner Fet: 4 786 kroner

4 786 kroner Sørum: 4 000 kroner

4 000 kroner Aurskog-Høland: 2 800 kroner

2 800 kroner Nes: 2 520 kroner

2 520 kroner Oslo: 2 400 kroner

2 400 kroner Skedsmo: 2 181 kroner

Kilde: NRK/SSB/kommunene selv.