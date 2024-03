Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kirsten Davidsen har betalt eiendomsskatt for en fremmed kvinnes hytte i seks år.

Feilen ble oppdaget i 2023, og pengene hadde blitt trukket fra Davidsens konto siden 2017.

Davidsen har til sammen betalt litt over 10.600 kroner ekstra i eiendomsskatt.

Bodø kommune har gått med på å betale tilbake for de tre siste årene, uten rente, men dette vil trekkes fra fremtidig eiendomsskatt.

Kvinnen som eier hytta hevder også å ha betalt eiendomsskatt, noe Bodø kommune avviser. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Like før jul i 2023 oppdaget Davidsen et beløp på et par hundre kroner som ble trukket fra kontoen hennes og betalt til Bodø kommune.

Da hun fulgte pengesporet så hun at disse småbeløpene hadde forsvunnet ut av bankkontoen siden 2017. Det samme året som kommunen innførte eiendomsskatt.

– Det viste seg at beløpet hadde blitt trukket noen ganger i året de siste seks årene, sier Davidsen.

I november ble et lite beløp trukket fra Davidsens konto. Mottaker var Bodø kommune. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Fikk hakeslepp

Hun tok dermed kontakt med både regnskapsavdelingen og bygg- og eiendomsavdelingen i kommunen for å få vite hva dette var for noe.

Da fikk hun høre at hun ikke bare hadde betalt for skatten på sin egen leilighet i seks år, men også på hytta til en fremmed kvinne.

– Jeg fikk hakeslepp da det gikk opp for meg hva som hadde skjedd. Betalingen er gjort gjennom avtalegiro, og der kommer det ikke tydelig frem hva det er for. Det sto ikke noe navn på den, i motsetning til eiendomsskatten til leiligheten.

Kvinnen hun betalte eiendomsskatt for, bodde tidligere i samme leilighet som Davidsen flyttet inn til i 2015.

Bodø kommune innførte eiendomsskatt i 2017. Siden da har Kirsten Davidsen betalt eiendomsskatt for en annen person. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helnes / Benjamin Fredriksen / Ola Helnes

– De har rett og slett fakturert feil person. Jeg har aldri vært på hytta før, sier Davidsen.

Til sammen har Bodø-kvinnen betalt litt over 10.600 kroner ekstra i eiendomsskatt.

Etter at hun gjorde kommunen oppmerksom på glippen, skal de ha gått med på å betale for de tre siste årene og det uten rente.

Les svaret fra Bodø kommune lenger med i saken.

Det tilsvarer under halvparten av beløpet. Davidsen forteller at hun ikke får utbetalt beløpet, men at det vil trekkes fra framtidig eiendomsskatt.

Frustrert

Davidsen er oppgitt og frustrert over svaret fra kommunen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de lager så mye styr for småpenger. Hvorfor kan de ikke gjøre opp for seg?

Davidsen håper hun får tilbakebetalt hele summen fra Bodø kommune. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Kirsten Davidsen forteller videre at banken også har bekreftet at summene som vises på kontoutskriftene hennes har gått til Bodø kommune.

Davidsen tok også kontakt med kvinnen som eier hytta i det populære hytteområdet i Bodø.

– Hun fortalte at hun også har betalt eiendomsskatt for hytta som jeg har betalt.

Dette avviser Bodø kommune.

– Bodø kommune kan ikke finne at det er dobbelt betalt. Hvis hytteeieren har dokumentasjon på at hun også har betalt, tar Bodø kommune gjerne imot informasjon om det, skriver avdelingsdirektør Knut Hernes i Bodø kommune i en e-post.

NRK har vært i kontakt med kvinnen som eier fritidsboligen. Hun forteller at hun har hatt dialog med Davidsen, og håper at alt ordner seg for henne.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Kommunen har fått dobbelt betalt og skylder på meg, sier Kirsten Davidsen. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Kirsten Davidsen sier at hun har lite lyst til å gi seg. Hun forteller at hun har forsøkt å kontakte kommunen på nytt og har klaget saken inn til kommunens klagenemnd.

– Jeg har sagt jeg kunne komme ned til rådhuset og ta med all dokumentasjon. Men de er ikke interessert. Ingen vil snakke med meg. Ingen på kommunen har sagt «beklager, vi har gjort en feil». Det er min skyld som ikke har fulgt med.

– Har sendt faktura til riktig person

Avdelingsdirektør Knut Hernes i Bodø kommune opplyser til NRK at kommunen har sendt faktura til riktig person, men at den er blitt betalt av Davidsen.

Han sier at det i forbindelse med overtakelse av leiligheten i 2015 ble overført autogiroavtaler for kommunale gebyr mellom Davidsen og den andre kvinnen.

– Dermed har avtalene for fritidseiendommen sannsynligvis også blitt overført. Hvorvidt dette skyldes en feil, må partene selv svare på.

Sjef for teknisk avdeling i Bodø kommune, Knut Hernes. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Hvem har ansvaret for dette?

– Kommunen har sendt faktura til rett mottaker, og det ligger ikke til vårt ansvar å påse hvem som betaler fakturaen. Vi har mange fakturaer som betales av andre personer enn den fakturaen er sendt til. Dette er i utgangspunktet en privatrettslig sak.

Kommunen opplyser også at de ikke har noen plikt til å betale hele beløpet Davidsen har betalt.

– Kommunens adgang til å kreditere eller etterfakturere i henhold til eiendomsskatteloven begrenses til 3 år tilbake i tid, sier Hernes.

Og legger til:

– I denne saken har kommunen forsøkt å hjelpe parten som er skadelidt ved å kreditere henne og sende ny faktura til parten som skulle betalt for de siste tre årene, slik begrensningen i loven sier. Øvrige år henstiller vi partene til å komme til enighet om.