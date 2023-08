– Jeg trengte en bank da jeg begynte å tjene litt penger som 12-åring. Da ble det den banken foreldrene mine brukte, sier Tobias Akseth Eggesvik (27).

Siden han fikk sin første bankkonto har Eggesvik aldri tenkt på å bytte bank. Før nå.

– Nå søker jeg etter et finansieringsbevis for å kunne kjøpe bolig. Da har bank plutselig blitt viktig, sier han.

Og Eggesvik er ikke alene om å holde seg til den samme banken som foreldrene sine, ifølge både Forbrukerrådet og flere banker NRK har vært i kontakt med.

– Vi opplever at kundenes barn ofte blir hos oss, men det opplever vi er relativt bevisst: Gjennom oppveksten har de opplevd en bank som både foreldrene og de selv er fornøyde med, og de opplever at de enkelt får hjelp den dagen de trenger det, sier Lars N. Sæthre i Handelsbanken.

Ifølge Jorge Jensen i forbrukerrådet er det stort sett når unge mennesker skal ta opp boliglån at de begynner å interessere seg for bank.

Det samme opplever både Sparebank1 Nord-Norge og Nordea.

– At foreldrene oppretter konto for barna sine hos oss gir oss et klart fortrinn senere i barnas liv, sier Linda Toften Eliassen i Sparebank1 Nord-Norge.

– Men vi ser også at mange ser seg litt om den dagen de skal ta opp boliglån.

Og da er bankene på hugget, skal vi tro Cathrine Graff i Nordea.

– Vi opplever at det er stor konkurranse om de unge kundene – og at de unge da også er flinke til å orientere seg, sier Graff.

Dette gjelder også for Tobias Akseth Eggesvik.

– Bank har aldri vært et problem for meg. Banken min har funket bra, så da har jeg ikke tenkt på det, rett og slett, sier Eggesvik.

– Men i det siste har det altså blitt noe jeg har blitt mer bevisst på. Men det føles som veldig mye jobb. I tillegg er det så lite tydelig hva gevinsten er før du setter deg ned og gjør undersøkelser.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener det er flere gode grunner til å undersøke andre potensielle banker – selv om du ikke er på utkikk etter å kjøpe bolig ennå.

Jorge Jensen mener det er mye penger å spare på å skaffe seg en oversikt over hva bankene kan tilby. Foto: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Mye penger å spare

– Vi ser at bankene konkurrerer veldig om unge mennesker. Unge mennesker har godt av å orientere seg i det som finnes i bankmarkedet og ikke bare videreføre bankrelasjonen som foreldrene har, sier Jensen.

– Selv om man ikke får den umiddelbare store gevinsten som boliglånskunder kan få, så får man en gevinst over flere år.

I tillegg mener Jensen at du får verdifull erfaringen med å ikke gro fast i en bank eller bare passivt videreføre en bank dine foreldre har hatt.

– Det er for å sikre at du får de beste vilkårene senere i livet.

For eksempel er sparing og BSU noe mange er opptatt av. Hvor BSU-kontoen din er plassert kan ha mye å si.

Kan utgjøre store summer

– Bankene har forskjellige strategier. Noen gir veldig gode tilbud på BSU kontoer, og det er verdt å undersøke hva som gir størst gevinst, sier Jorge Jensen.

Noen kan tenke at de blir uoversiktlig med flere ulike banker, men ifølge Jensen er det relativt enkelt å flytte BSU-kontoen, da den skal i utgangspunktet stå urørt over lang tid.

Man trenger ikke nødvendigvis bytte bank for å flytte BSU-kontoen heller. Om man undersøker mulighetene i egen bank, kan man ende opp med ett prosentpoeng i forskjell.

– Kanskje tenker man at ett prosentpoeng er veldig lite, men skal du ha dette over mange år kan ett prosentpoeng mindre på kontoen dit utgjøre store beløp over årene.

Det gjelder også vanlige sparekontoer.

Foto: Ida Laingen / NRK

D et finnes mange former for innskuddskonto

– På vanlige spare- og innskuddskontoer kan du også finne store forskjeller. Hvis du kan få ett prosentpoeng mer i en annen bank der du sparer skikkelig lenge, så kan man vinne mye på å flytte sparemidlene, sier Jorge Jensen.

– Det ser ut som små tall, men disse små tallene over den lange spareperioden, gjør at det blir store beløp, fortsetter Jensen.

Han mener både unge og voksne ikke er klar over at det finnes mange former for sparing. I en og samme bank kan man ha forskjellige sparekontoer. Da kan du få mye bedre betingelser.

Jensen anbefaler deg å sjekke ut finansportalen.no. Der er alle banker pliktige til å oppgi de produktene de har i markedet. Også innskuddskontoer.

Tobias Akseth Eggesvik i Bodø begynner å få litt oversikt over forskjellene mellom de forskjellige bankene.

– Men det er vanskelig å forstå hva som skal utgjøre en forskjell i det store bildet.

