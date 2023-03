Lykkerusen overdøver alt annet, drømmeboligen er i boks.

Bak de 6, 7 eller 8 kjedelige dokumentene du nettopp har signert med BankID, ligger et lån i millionklassen du skal betale på de neste 30 årene.

For mange slutter kanskje den jevnlige dialogen med banken etter at budet er akseptert.

Megler: Hei. Bekrefter med dette at følgende bud er akseptert innenfor oppgitt akseptfrist. Du vil innen kort tid få innkallelse til kontraktsmøte per e-post eller post. Ta kontakt om du har spørsmål. Gratulerer!







Vennlig hilsen, Megleren

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank mener mange flere burde ha et aktivt forhold til lånet sitt etter at avtalen er signert.

– Vi vet at mange ikke forhandler renter eller vilkår med banken. Det handler nok om at det er mange som kvier seg for å be om å få noe billigere og at man er usikker på hvordan man bør gå frem, sier hun.

En som derimot har forhandlet om vilkår er studenten Ingvild Sibbern.

Hun har vært boligeier i rundt ti år, men det er først de siste årene hun virkelig har skjønt at det er penger å hente.

– Jeg har jo prøvd å forhandle med jevne mellomrom, sjekket innimellom når renta har gått opp. Men jeg har definitivt fått et mye mer bevisst forhold til det, etter at det har vært så mye om det i mediene.

– Hvor mye har du prøvd å forhandle det siste året?

– Jeg har vært i kontakt med banken to ganger. Den ene gangen fikk jeg forhandlet ned renta en god del, men den andre gangen fikk jeg ikke. Det skadet likevel ikke å ta telefonen.

Som student har hun ikke all verden av inntekt, så da blir de tusenlappene hun kan spare enda mer verdt.

– Jeg vil jo si det er ganske viktig. Mange studenter har lite eller ingen inntekt, og da må man være veldig påpasselig med utgiftene sine. Å få ned renta på et boliglån kan hjelpe ganske mye.

– Kan potensielt være titusener spart

Olsen sier at banken gjennomførte en undersøkelse i 2022 hvor de blant annet spurte om hvor mange som hadde forhandlet renten på lånet sitt. Hun forteller at kun 11 prosent av de som hadde boliglån hadde forhandlet renten.

– Det er også viktig å si at det er over et halvt år siden denne undersøkelsen ble gjort. Det er nærliggende å tro at flere har kontaktet banken den siste tiden og forhandlet renten, men om alle har gjort det, det tviler jeg sterkt på.

Hun sammenligner å forhandle boliglånet med å prute på en vare i butikken.

– Hos mange nordmenn sitter det langt inne å prute på et varekjøp. Det mener jeg nordmenn kan bli mye flinkere til. Litt det samme er det med banken og rente.

Thea Olsen tror at mange kjenner på et lojalitetsforhold til banken. Kanskje kjenner du på den følelsen selv?

Olsen tror at noen kanskje kjenner på at det er ufint å ringe banken for å be om å få et billigere lån. Hun har et soleklart råd:

– Det er jo så verdt den jobben. Det kan potensielt være titusenvis av kroner spart på et år. Flere bør definitivt gjøre det.

Folk forhandler mer

Bankene ønsker også å være konkurransedyktige og vil gjerne strekke seg for å beholde deg som kunde. Likevel er det begrenset hvor langt de kan strekke seg.

– Dersom du kan få rimeligere vilkår et annet sted, er alternativet om man bør vurdere å bytte bank, sier Olsen.

Og ifølge Marthine Bodd Five, leder personmarked i Danske Bank, er trenden klart at folk tar mer kontakt nå, enn før.

– Vi har sett en økning i antallet henvendelser. Det er flere som har tatt kontakt angående bankforholdet sitt og hvordan de skal rekke over alt med tanke på at ting har blitt dyrere.

– Hvor mye har bankene å gå på?

– Vi har ikke spesifikke tall på hvor mye bankene har å gå på. Men vi vet at marginene er presset. Samtidig er det viktig at vi blir utfordret som finansinstitusjon.

Hva tilbyr lokalbanken eller konkurrenten til din bank? Er renta di god sammenlignet med hva andre tilbyr? Ta en prat med en venn eller en god kollega. Ellers kan du sjekke nettsteder som finansportalen.no.

Mistenker du at du kunne ha fått en bedre deal? Ring banken eller send ei melding i nettbanken. Fortell gjerne dersom du har fått et bedre tilbud et annet sted. Det kan også være verdt å nevne om du er med i lag- eller foreninger som kan gi ekstra fordeler.

Hvis banken ikke vil matche et annet tilbud du har fått, bytt bank!

Forbrukerøkonomen mener at den ene telefonsamtalen kan spare deg for mange tusenlapper i året. Sa noen valuta for pengene?

– Det mener jeg at alle med lån bør gjøre, og det er fortsatt mange som ikke gjør det enten fordi de kvier seg litt eller glemmer det.

Studenten Ingvild Sibbern er enig, men pleier å kunne holde seg i samme bank.

– Bare ta en telefon. Kanskje enda bedre, ha et mottilbud fra andre banker. For min del er jeg ikke så veldig interessert i å bytte bank. Da er det veldig greit å gi din egen bank en sjanse til å matche tilbudet fra en konkurrent.