Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Renteøkninger fra Norges Bank – 16 prosent av de spurte har ikke reforhandlet boliglån med privatbanken sin

Forbrukerrådet anbefaler å forhandle de største utgiftene først

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge råder folk til å sjekke hvilken bank som har billigst rente

Til de unge som har høyt lån og høy rente – vise banken at man er en ansvarlig person med orden i økonomien

Finansportalen gir oversikt over hva renta ligger på i alle Norges banker Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

– Jeg synes det er kjipt med den økte renta. Vi ville kjøpe et større hus, men det må vi legge på is, fordi det er så uforutsigbart, sier Oksana Åsli.

NRK spurte folk på gata hva de synes om renteøkningene, og hva de gjør med det.

– Vi har ikke forhandlet med banken, inntrykket er at bankene er så samkjørte så vi har heller kuttet i SFO, fritidsaktiviteter og andre innkjøp, sier Åsli.

1 av 4 forhandler ikke

Norges Bank hevet torsdag i forrige uke styringsrenten til 3,75 prosent.

Det er det høyeste på 15 år.

Mandag bekreftet DNB at de øker boliglånsrenta med inntil 0.5 prosentpoeng.

Det forventes også to rentehevinger til i løpet av 2023. Hvis det skjer vil det bety en gjennomsnittlig boliglånsrente på 5,75 prosent.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

Det kjennes i lommeboka.

Men en undersøkelse av Forbrukerrådet tidligere i år, viser at det er de færreste av oss som prøver å gjøre noe med renta.

De fleste av oss kutter ned på andre ting i budsjettet enn å kontakte banken, slik som Åsli.

I 2022 sa 16 prosent av de spurte at de ikke hadde reforhandlet boliglån med privatbanken sin.

Bytteundersøkelsen som blir tatt av Forbrukerrådet hvert år, viser at frem til mars 2023 er det 23 prosent som ikke har forhandlet eller byttet bank.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 4,8 % 5 % 5,4 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 244 kr Økte renteutgifter 1 569 kr Det vil si en total utgift på 18 244 kroner i måneden, som betyr 1 569 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 4,5%

Den lojale kunden

Tilbake i Bodø møter vi Jørn-Gunnar Gundersen. Han er den lojale kunden som har hatt samme bank i mange år, og som verken forhandler eller bytter bank.

– Jeg merker at renta stiger ja, men vi skal klare oss, sier han.

– Har du forhandlet med banken din?

– Nei, jeg har ikke helt tro på det. Jeg er den lojale kunden som betaler og ikke sier noe.

Jørn-Gunnar Gundersen er den lojale bankkunden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Jorge Jensen i Forbrukerrådet, sier til NRK at her tar kundene litt feil, for det lønner seg ikke å være lojal og ei heller er alle bankene samkjørte.

– Bankene er lite samkjørte. Vi har en klynge med utfordrerbanker som gir konkurranse i markedet, sier Jensen.

Han forteller at når de gjør undersøkelser er det vanligste svaret at man er fornøyd og føler man har det beste. Men det er en miks av forklaringer på hvorfor folk ikke tar en telefon til banken.

– Blant annet at man ikke har trua på at de kommer noen vei med det, sier Jensen.

Fikk til endring

Ida Vading er neste bodøværing NRK pratet med på gata. Hun og mannen har valgt å både forhandle, men også bytte bank.

Det sparte de penger på.

– Jeg synes ikke noe om de økte rentene og vi merker at tusenlappene flyr. Vi har bytta bank og forhandlet på renta, vi må gå dit som gir oss mest, sier hun.

Jensen sier at Forbrukerrådet anbefaler folk å ta steget å forhandle de største utgiftene først, slik som lån, forsikringer og strøm. Neste rådet er å se på matbudsjettet.

Ida Vading og ektemannen sparte penger på både å forhandle og bytte bank. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Begynn med de store utgiftene først, når det er gjort ville jeg sett på vaner og andre utgifter slik som abonnement, sier han.

Banksjef i Sparebanken Nord-Norge i Bodø, Kristian Haubakk, sier til NRK at de opplever at mange kunder er bevisst på økonomien, gjeldsforpliktelser og renta de må betale nå som alt er blitt dyrere.

– Det er naturlig med ekstra pågang i disse tider, sier han.

– Men, er det noe å gå på for kundene?

– Det er veldig forskjellig. Noen har riktig pris, andre har gjort grep med for eksempel øke verdien på huset. Da kan det være litt å hente.

Banksjef i Sparebanken Nord-Norge Bodø. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

For det er slik at prisen vi får på lån regnes ut av risikoen banken har. Er du ung, har høyt lån på huset og er ny i yrkeslivet vil banken ha mer betalt for risikoen de tar.

– Jeg tenker det er fornuftig å ha en god dialog med banken sin. Det kan være vi kan justere på prisen hvis man har økt verdi på boligen, sier han.

Få kontroll på økonomien

Men alt i alt er det å få kontroll på den generelle økonomien det viktigste i tider som dette.

– Det viktigste tipset jeg har nå, der man får utbetalt feriepenger, er å få kontroll på økonomien og planlegge hva pengene skal gå til. Da er man også bedre rustet utover høsten, sier Haubakk.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, sier at det er ikke bare pris folk legger vekt på. Like viktig er lokal tilknytning og at kundene er fornøyd med rådgiveren i banken.

– Det er mange som er fornøyd med banken, men det er grunn til å tro at det er flere som er aktive i markedet nå som renta biter kraftig i lommeboka til folk, sier han til NRK.

Han anbefaler å ta en sjekk på Finansportalen. Der får man opp hva renta ligger på i alle Norges banker.

– Det er over 100 banker i Norge som tilbyr boliglån. Sjekk hvem som har billigst rente, innhent et tilbud, ta det med i banken du har og prøv å forhandle der, sier Fåne.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne sier det er lurt å ta en telefon til banken. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Og han oppfordrer forbrukerne til å være aktive og kritiske.

– Det blir ikke bedre enn hva forbrukerne gjør det til. Konkurranse fordrer at forbrukerne bruker den makta de har for å få bedre konkurranse i markedet, tilføyer Fåne.

Til de unge som gjerne har høyt lån og høy rente er rådet å vise banken at man er en ansvarlig person med orden i økonomien.

– Betal lån innen fristen, vis at du er en trygg og solid kunde som er viktig å beholde.