Taper milliarder, men vil ikke be om penger fra staten

På lederplass i Fiskeribladet tar redaktøren til orde for at det vil være logisk å kompensere algerammede oppdrettere økonomisk. Øystein Hage skriver at avisa i utgangspunktet ikke kan se hvordan staten kan si nei til et slikt krav.

Også Robert Eriksson i næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sa til avisa iLaks for noen dager siden at en krisepakke fra staten vil være på sin plass.

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene ønsker erstatningsordning. Foto: Kjell Peder Gyldenskog

Han sammenligner algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor. De ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for de algerammede oppdretterne.

– Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

Ønsker ikke kompensasjon

Tom Jarle Bjørkly ønsker ingen økonomisk kompensasjon. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mer enn 13.000 tonn fisk har i alt gått tapt som følge av algeoppblomstringen på kysten av Nordland og Troms den siste tida. Ifølge sjømatanalytiker ved Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, var det allerede i forrige uke snakk om tapt salgsverdi i størrelsesorden 2,4 milliarder.

Men det får likevel ikke oppdretterne selv til å be om penger når de møter fiskeriministeren i Svolvær i dag.

Mortenlaks er et lite oppdrettsselskap i Lødingen i Nordland med to konsesjoner. De har så langt tapt fisk til en omsetningsverdi av cirka 150 millioner kroner.

– Vi har mistet produksjonen totalt for resten av 2019 og fram til 2020, og ligger med brukket rygg, sier Tom Jarle Bjørkly, daglig leder i Mortenlaks og styreleder i Salmon Group, til NRK.

For Bjørkly og Mortenlaks blir oppsparte midler løsningen. Daglig leder ønsker ikke krisepakke i kroner og øre som Eriksson etterlyser.

– Det er ikke den veien vi skal gå. Vi skal bygge samfunn. Vi skal ikke være en subsidiert næring, og det har vi heller aldri vært. Vi ønsker endrede rammebetingelser på videre produksjon. Vi ønsker å produsere mer enn tillatelsen tilsier i en periode, for å demme opp for det vi har tapt, sier Bjørkly.

– Fantastisk med subsidiefri næring

Daglig leder i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen. Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood er enig med sin kollega i Lødingen, og etterlyser mer fleksibilitet i hvor mye fisk man kan ha på hver lokalitet for å kompensere for tapet.

– Vi har levd av og med havet langs kysten. Vi har opplevd tilsvarende før. Det vil overraske meg hvis du finner en oppdretter som vil be om penger fra staten. Det er fantastisk at vi har en næring som er subsidiefri, sier Ellingsen.

Til NRK sier vesterålsselskapet Nordlaks at de ikke kommer til å kreve noe nå.

– Det er mange selskaper og lokalsamfunn som er hardt rammet, og det er viktig å få oversikt og innsikt som grunnlag for gode beslutninger. Det er derfor bra at ministeren kommer i dag, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordland.

Fiskeriminister Harald T. Nevsik møter oppdrettsnæringa i Svolvær i dag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Møter næringa i dag

– Mange enkeltselskaper sliter, og man må se på tiltak for produksjonen. Vi ser at det kan gå mot permitteringer på slakteriene, sier Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren møter næringa i Svolvær i dag. Der er målet å få oversikt over situasjonen og legge en plan for tida fremover. Oppblomstringen har rammet oppdrettsanlegg langs kysten av Nordland og Troms hardt.

– Situasjonen er meget alvorlig for selskapene som nå er ramma. Oppdretterne har ansvar for egen produksjon og egen bedrift og de har forsikringsordninger. Så vet man at man ikke får dekket alt, så nå må vi se på hva vi skal gjøre fremover, sier fiskeriministeren.

– Du utelukker krisepakke?

– Dette er en bransje som har tjent veldig store penger over lang tid. Vi driver ute i naturen og det er risikofylt, det vet vi fra før av.