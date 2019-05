Klimagasser kan gjøre dødsalgen mye giftigere

Algen som har spredd seg blant oppdrettslaksen har vært svært giftig. På bare få dager har næringen mistet laks til en verdi av 2,4 milliarder kroner.

Utslippet av klimagasser vil trolig gjøre situasjonen enda verre. pH-verdien i havet blir nemlig lavere når havet tar opp CO₂.

Forskningsleder Halvor Dannevig i Vestlandsforskning sier at det hele er en bivirkning av klimaendringene.

Halvor Dannevig i Vestlandsforskning forteller at studier viser at algene blir giftigere i et surere miljø. Foto: Vestlandsforskning

– Vi antar at havet innen 2050 vil være surere enn det har vært på 25 millioner år. Et varmere og surere hav vil kunne gjøre giftalgeoppblomstringen til et enda verre problem i fremtiden, sier Dannevig til NRK.

Vil få giftigere alger

Så langt har algeoppblomstringen ført til at 7,5 millioner fisk – eller 13.000 tonn – er døde.

Flere studier viser at algene vil bli giftigere. Dannevig påpeker at det er usikkert om det vil bli flere utbrudd av havforsuring.

– Men flere studier viser at algene blir giftigere i et surere miljø. Algene som produserer giftstoffer er til stede hele tiden, men de kan under gitte forhold få voldsomme oppblomstringer hvor giften de produserer blir et problem.

Han sier at når situasjonen blir verre, må oppdrettsbransjen endre seg.

– De får behov for å være mer mobile. For eksempel ved å trekke lenger til havs for å rømme unna giftalgene.

– En usynlig fiende

Lørdag sa daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood til NRK at det meste av fisken på deres anlegg på Stabben er tapt på grunn av algene.

–Alger er helt vanlig å finne på våren. Det som er uvanlig nå, er hvor mange giftige alger det er. Vi kjemper mot en usynlig fiende, det er ingen indikasjoner før fisken har blitt forgiftet, sier hun.

Line Ellingsen er daglig leder i Ellingsen Seafood på Skrova. Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Ellingsen sier hun er redd for flere algeutbrudd, men at dette som regel ikke skjer så ofte. Hun er veldig usikker på hvordan man skal ruste seg mot alger, og mener beredskap kommer til å bli viktig dersom algene blir giftigere fremover.

– Det er krevende. Vi må diskutere en beredskap. Det kommer til å bli kjempeviktig fremover.

– Rekker ikke å reagere

Forsker Lars Helge Stien i Havforskningsinstituttet sier det er vanskelig å stanse når skaden har skjedd.

– Slik jeg forstår det kan dødeligheten starte på anlegget, nærmest fra det ene øyeblikket til det andre. Oppdretter har nærmest ingen tid til å reagere når algene først er der, sier han.

Lars Helge Stien er forsker i Havforskningsinstituttet. Foto: Ukjent / Havforskningsinstituttet

Stien forteller at man kan tilføre ferskvann for å sperre fjordvann med alger ute, eller å ha dype merder hvor laksen kan rømme ned i dypet.

– Det er mange praktiske vanskeligheter med å få til dette på en god måte.