Har ikke sett lignende på flere tiår: – Fisk til en verdi av 2,4 milliarder er gått tapt

Store mengder giftige alger har blomstret opp utenfor kysten av Nordland og Troms.

Algene har spredt seg. Blant annet til Mortenlaks i Lødingen.

Den døde laksen blir kvernet opp og tilsatt syre og ender som dyrefôr. Men det er dårlig butikk for oppdretterne. Bildet: Tom Jarle Bjørkly, daglig leder ved Mortenlaks​​​​​​​. Foto: John Inge Johansen / NRK

Bare her har 5.000 fisk strøket med det siste døgnet. Det utgjør cirka 15 tonn, forteller Tom Jarle Bjørkly. Han er daglig leder ved selskapet.

– Vi slo alarm i går. Det er ikke uvanlig med algeoppblomstring på denne tiden av året, men dette er spesielt, sier Bjørkly til NRK.

Han forteller at vi må tilbake til 1991 for å finne en lignende situasjon som den oppdretterne står overfor nå.

– Dette er meget alvorlig. Bare en liten aktør som oss legger mye penger igjen i lokalsamfunnene. Dette vil ha store konsekvenser for vår region.

Milliardbeløp

NRK vet tirsdag ettermiddag at minst seks millioner fisk har strøket med:

Nordlaks har mistet 1,3 millioner fisk på ett anlegg i Sør-Troms.

Ballangen Sjøfarm har mistet 2,7 millioner fisk i Ofotfjorden.

Northern Lights Salmon har mistet 2 millioner fisk på to anlegg i Grovfjorden i Troms.

Ved flere selskap foreligger det ikke tall per nå. Mortenlaks og Ellingsen Seafood sier for eksempel at det er for tidlig å konkludere.

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sier dette berører mange ledd - fra butikk til slakteri. Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sier de har sett en kraftig forverring av situasjonen det siste døgnet, og at de er forberedt på det verste.

– Vi har 870.000 laks tilsvarende en salgsverdi på 250 millioner i full størrelse. I beste fall berger vi halvparten, men i verste fall ryker alt. Dette er en dyretragedie, rett og slett.

– Våre kolleger rundt oss har opplevd at 80 til 100 prosent av fisken har bukket under, og utviklinga vi ser hos oss er ganske lik.

Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård ved Nordea Markets mener det er snakk om tapt salgsverdi i størrelsesorden 2,4 milliarder.

Og det er et forsiktig anslag.

Han forklarer:

Framtidig salgsverdi

Fiskeridirektoratet beregnet verdien til 620 millioner i ettermiddag.

Overvåkingsbilde fra en av merdene viser mye død fisk hos Ellingsen Seafood. Foto: John Inge Johansen / NRK

Giskeødegård mener det er et veldig lavt tall. Framtidig salgsverdi, når fisken er fullt utvokst, vil være mye høyere enn dette.

– Tre selskaper har seks millioner død fisk. Et konservativt estimat hos de fem resterende selskapene i regionen vil kunne være to millioner død fisk.

– Da snakker vi om åtte millioner totalt. Normal slaktevekt er rundt fem kilo. Det vil bety at det er minst 40.000 tonn som aldri når markedet. Og en tapt salgsverdi på 2,4 milliarder for den fisken.

40.000 tonn utgjør til sammenligning rundt fire prosent av den norske produksjonen av laks, forklarer analytikeren.

– Vi hadde forventet en produksjonsvekst på cirka 70.000 tonn i år. Det tallet kan altså bli mer enn halvert.

Dette er et omfang vi ikke har sett i Norge på flere tiår.

– Vil dette få ringvirkninger internasjonalt?

– I teorien vil dette ikke gi store rystelser i det globale markedet. Men det kan være at psykologien spiller inn. En følelse av knapphet av laks kan i korte perioder føre til betydelig høyere priser.

Har satt i gang evakuering

Nordlaks har forberedt seg på at situasjonen kan bli langvarig.

De har satt beredskap for å evakuere fisk fra lokaliteter i Øst-Lofoten, som kan være mest utsatt hvis dette utvikler seg. Det skriver Bladet Vesterålen.

Ved Gaukværøya i Bø satte Egil Kristoffersen & Sønner nylig ut 700.000 smolt.

De følger situasjonen nøye.

– Dette er veldig skummelt. Disse algene kan komme rekende i flak, forteller oppdretter Eva Kristoffersen til Bladet Vesterålen.

Tap

Det kan bli snakk om permitteringer.

Styreleder Søren Balteskard ved Northern Lights Salmon forteller at de har et slakteri. Men uten fisk å slakte, ligger det an til lite aktivitet her.

Ved Mortenlaks i Lødingen har de foreløpig berget smolten. Det er den som danner grunnlaget for produksjonen neste år.

– Vi er forsikret, men vi snakker på egenadel på 40–50 prosent. Så det blir tap for oss uansett, sier Bjørkly i Mortenlaks.