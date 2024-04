Under en pressekonferanse fredag formiddag, ble det kjent at Kjerkol går av som helse- og omsorgsminister.

Til tross for at Ingvild Kjerkol har insistert på sin uskyldig gjentatte ganger, ble det torsdag kjent at masteroppgaven til helse- og omsorgsministeren underkjennes.

Dette er også bakgrunnen for at Kjerkol nå må gå.

Studenter ved studiestedet der Kjerkol skrev sin mastergrad mener det er riktig vurdering.

– Sterkt svekket tillit

Simen August Randen, studentleder ved Nord Universitet, sier at han synes det er riktig av Kjerkol å gå av nå.

– Hun har sterkt svekket tillit i befolkningen og spesielt også hos studiene. Det er ikke forenelig med å være minister, sier han.

For studentene ved Nord Universitet, der Kjerkol skrev sin mastergrad, har det vært veldig viktig at helse- og omsorgsministeren ble behandlet på samme måte som dem.

Studentene ved Nord Universitet mener det var riktig avgjørelse av Kjerkol å gå av som helse- og omsorgsminister. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Hun har vært en helt vanlig student. Vi har tillit til at universitet har behandlet henne som nettopp det, sier Randen.

Mastergraden til Kjerkol ble godkjent i 2021. Da fikk den også karakteren A.

Randen mener det er forståelig.

– I alle systemer kan det skje glipper. Vi har tillit til at de fortsetter å utbedre systemene sine og bli enda bedre på det, sier studentlederen.

– Det er viktig for oss som studenter at integriteten ved oppgavene våre er trygg.

Studenten Maria Abrahamsen sier at studentene ved universitetet snakker om Kjerkols avgang, siden hun var student ved universitet de går på.

Studenten Maria Abrahamsen (21) synes også det er bra at helseministeren går av når det kommer frem at hun har jukset.

– Siden hun har gått på Nord universitet er det noe vi snakker litt om.

Hun tenker at det burde vært et større nettverk som kunne avdekke fusk, slikt

– Det er jo ikke bra at oppgaven ble godkjent, men det er jo ulike sensorer som retter ulikt.

- Jeg synes det er rart at de har fusket, sier studenten Kristina Simonsen (30). Hun sier at studentene ved Nord universitet snakker mye om saken og sier studentene er ekstra påpasselige på å referere rett nå. Ine Therese Tyngvoll (25) mener Kjerkol burde gått av tidligere. - Det er tydelig at hun har plagiert. Som helseminister har du et spesielt ansvar. Hun frykter at det også vil gå ut over ryktet til Nord Universitet. Masterstudenten Sakib Jawhar (36) fra Bangladesh sier også at det er bra at hun går av. – Hun har ikke bare lurt seg selv, hun har også lurt landet sitt. Hun har ikke vært et godt eksempel, sier han til NRK.

NRK har stilt Nord Universitet en rekke spørsmål om Kjerkols masteroppgave. Universitetet har til nå ikke villet svare NRK på spørsmålene.

Disse spørsmålene har NRK stilt Nord Universitet: Ekspander/minimer faktaboks Hvordan kommenterer universitetet at helseministeren nå går av som følge av at oppgaven hennes er annullert?

Hvordan forklarer dere at denne oppgaven gikk igjennom og fikk karakter A i 2021, til tross for at det allerede da var avdekket tekstlikheter?

På generelt grunnlag: Er kvalitetskontrollen rundt plagiat god nok?

Nord universitet har mange studenter som tar erfaringsbasert master. Går mengden på bekostning av kvalitetskontrollen?

Hvor krevende har denne saken vært for Nord universitet?

Frykter dere at dette vil påvirke universitetets rykte?

Er det i ettertid noe dere ser dere burde ha gjort annerledes i denne saken?

Ifølge NRKs kommentator Lars Nehru Sand er det er vanskelig å se for seg en mer alvorlig og knusende dom over et akademisk arbeid. Det mener han ikke er tillitvekkende-

– Universitet bør også gå i seg selv. Deler av den massive akademiske kritikken må også rettes mot lærestedets ikke bare studentens feile handlinger, skriver han i en kronikk i NRK.

– Betenkelig at den ble godkjent

Student Pål Sindre Klepp (31) ved Nord Universitet mener også det er fortjent at Kjerkol går av etter avsløringene om fusk i masteroppgaven.

– Jeg tror det er det eneste rette.

Men han sier medias dekning har vært litt som en «heksejakt».

Ingvild Kjerkol brøt sammen tre ganger under pressekonferansen. Den siste gangen var fordi hun mente media hadde opptrådt ufint ovenfor studenten hun skrev master med. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Hun er jo en profilert person, så hun får nok litt ekstra blest rundt seg. Det er sikkert tøft å stå i. Det er jo et menneske oppi dette også.

– Hva tenker du om at Nord Universitet ga henne en A på oppgaven, som de godkjente?

– Det er jo litt betenkelig, men feil skjer. Nå ble feilen funnet og forhåpentligvis rettet opp i, sier studenten Pål Sindre Klepp.

– Jeg håper man kan anse det som troverdige masteroppgaver som kommer fra universitetet fremover.

Student Pål Sindre Klepp skal skrive master neste år. Han sier at det er viktig for ham at det han skriver er bra og troverdig. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Har du svekket tillit til Nord Universitet?

– Nei. menneskelige feil skjer. Jeg håper og tror at de andre gradene som har blitt godkjent står seg.

Han tror universitetet er bedre skikket til å oppdage fusk tidligere nå, enn i 2021, fordi plagiatkontroll har blitt utviklet i disse årene.

Klepp kommer fra Lofoten. Der var det mye oppmerksomhet rundt sykehuset som sto i fare for å bli nedlagt.

– Jeg håper bare ikke det kommer en ny helseminister vil legge ned sykehusene i distriktet.

Kan påklage begrunnelsen

Under dagens pressekonferanse sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han var oppriktig lei seg over at de var kommet frem til at Kjerkol burde fratre som statsråd.

– Hun er en svært dyktig og hardtarbeidende politiker, en av de beste vi har. Hele regjeringskollegiet og jeg har satt pris på Ingvild som politiker, sa Støre.

Kjerkol sa selv at hun og hennes medstudent leverte en oppgave etter beste evne.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa under dagens pressekonferanse at hun ikke hadde til hensikt å plagiere noen andres arbeid. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeid, sa hun under pressekonferansen.

– Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda har en annen oppfatning.

Eilif Nordahl er lederen for nemnda som behandlet plagiatsaken til Ingvild Kjerkol.

– Hva sier du til at Kjerkol er uenig i at juksingen var bevisst?

– Jeg viser til protokollen og innholdet i den, som er enstemmig vedtatt av klagenemnda. Hvis noen av studentene er uenig i både resultat og begrunnelse, er de selvfølgelig i sin rett påklage videre til felles klagenemnd.