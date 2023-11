NRK erfarer: Anbefaler å legge ned Lofotens eneste sykehus

Det mangler fagfolk.

Det er grunnen til at Helse Nord ser på hvor de kan skrote helsetjenester.

Et oppdrag de fikk fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for nøyaktig et år siden.

I kjølvannet har det, for å si det forsiktig, stormet.

Blant annet i Lofoten, der 10.000 personer har skrevet under på «Nei til nedleggelse av Nordlandssykehuset i Lofoten».

I morgen får Helse Nord overlevert anbefalinger fra faggruppene. De har siden i sommer jobbet med prioriteringslister.

De har ikke hørt på de som synes det er skummelt med nedleggelse av sykehus i Lofoten.

NRK får bekreftet det mange i Lofoten frykter; sykehuset på Gravdal er anbefalt omgjort til DMS.

Etter det NRK kjenner til er anbefalingen å fjerne akuttfunksjonene, men beholde fødestuen.

Avisa Nordland har også fått samme informasjon.

Hva er det egentlig som skjer?

Sykehusstrukturdebatt kan være vanskelig å forstå.

Så hva betyr dette egentlig for Lofoten?

Først; det betyr ikke at det er vedtatt å legge ned sykehuset i Lofoten.

Men det betyr at Helse Nords styre nå får anbefalt å legge ned fødeavdeling og akuttfunksjoner ved sykehuset i Lofoten.

Hvem anbefaler dette?

Arbeidsgruppe 1 – utnevnt av Helse Nord.

Utdypende om hva arbeidsgruppe 1 utreder Ekspander/minimer faktaboks Akutte og elektive funksjoner Akuttfunksjoner på sykehus organiseringen av akuttfunksjoner

Fødeenheter organisering av fødselsomsorgen

Planlagt kirurgi etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord ytterligere deling av elektive funksjoner

Kilde: Helse Nord

For ordens skyld; det er utnevnt totalt fem grupper som ser på ulike deler av Helse Nords tjenester:

Akutte og planlagte (elektive) funksjoner Psykisk helsevern Rehabiliterings- og private tjenester Diagnostiske funksjoner Samordning av primær- og spesialhelsetjenesten

Etter det NRK kjenner til skal det ha vært uenighet rundt tematikken i den mye omtalte arbeidsgruppe 1.

Bestemt på forhånd

Selv om det ikke er vedtatt av styret betyr dette at Helse Nords ledelse har fått et initiativ til hvilken retning de skal velge.

Med andre ord er dette svært dårlig nytt for de som frykter nedleggelse i Lofoten.

Ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad, sier det er som forventet.

– Jeg er ikke overrasket, det har vært målet hele tiden. De har bestemt kartet på forhånd, og så må de få kartet til å passe til terrenget, sier han til NRK.

FORVENTET RESULTAT: Jonny Finstad er ikke overrasket over anbefalingen fra arbeidsgruppe 1. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Hva vil dette bety for Lofoten?

– Det vil være katastrofalt for Lofoten hvis det skulle bli resultatet, at vi mister sykehuset, svarer ordføreren og legger til:

– Det er katastrofalt for befolkningen, næringsliv og for utviklingen i Lofoten. Og ikke minst for dem som har behov for den akuttberedskapen vi har i dag.

Flott natur, men intet sykehus. Det kan være fremtiden Lofoten nå går inn i. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ordføreren tror dette kan få store konsekvenser for Lofoten fremover.

– Det vil ha enorm samfunnsmessig betydning. For både bosetting, bolyst og næringsutvikling.

Hva skjer videre? Ekspander/minimer faktaboks Det er fortsatt en stund til Helse Nord avgjør hva som skjer. Dette er den planlagte fremdriftsplanen: 14. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF. 1. desember 2023: Utkast til den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles. 4. til 12. desember: Drøfting og dialog. 20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. 2. desember–1. mars: Den helhetlige planen sendes ut på en bred og åpen høring. 25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.

Vent til i morgen

NRK har spurt Helse Nord om de kan kommentere anbefalingene fra arbeidsgruppe 1.

Som svar på det NRK erfarer svarer kommunikasjonsdirektør Skjalg Fjellheim følgende:

– Helse Nord ønsker ikke å kommentere før helheten er lagt fram klokka 15 tirsdag.

– Vi har forståelse for at det er stor interesse for dette, men vi må få tid og anledning til å gå igjennom rapportene.

Direktøren påpeker også at dette ikke er endelige konklusjoner.

– Det er naturlig at de temaene gruppene har jobbet med er både kompliserte og dilemmafylte. I vurderingene av ulike løsninger har mange – sikkert alle – kjent valgene som vanskelige. At arbeider i gruppene har fått offentlig oppmerksomhet er naturlig. Det er ventet og forståelig.

– Men det er altså ikke endelige konklusjoner.