Nemnda som som skal behandle saka møtest i dag på Nord universitet i Bodø.

Helseminister Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet er ein av fleire tusen studentar som sidan 2002 har tatt ein erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet i 2021.

I januar blei ho anklaga for å ha kopiert masteroppgåva si.

Det var etter at folk i sosiale medium og undersøkingar frå fleire aviser har avdekka fleire titals tekstlikheiter i hennar masteroppgåve om helseleiing, som ho leverte ved Nord universitet i 2021.

I dag, tre månadar seinare, startar behandlinga av saka.

Kjerkol har tatt til orde for at ho vil offentleggjere resultatet av nemndbehandlinga når ho er klar.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos den nye legevakta på Aker sykehus førre veke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil orientere om saka

Nemnda som møtest i dag skal behandle ni saker etter det NRK kjenner til. Ei av dei er Ingvild Kjerkol og hennar medstudent si oppgåve ved Nord universitet i 2021.

Etter at nemnda har tatt sine konklusjonar så skal det skrivast ein protokoll som seinare skal sendast ut til studentane og deira advokatar som får sine saker behandla i dag.

Nemnda har tausheitsplikt på denne typen saker.

– Pressenemnda har funne det fornuftig å gi ei kort orientering om det eg har moglegheit til å seie, utan å bryte med tausheitsplikta og utan å gjere behandlinga av denne saka offentleg, seier nemndleiar Eilif Nordahl like over halv ni i dag.

– Det har vi gjort fordi vi ønsker å gi den same informasjonen til pressen og fordi det har vore stor mediemerksemd i denne saka.

Kan ta fleire dagar

– Klagenemnda ved nord universitet har mottatt saka frå universitetet og vil behandle ho på dagens møte. Vi gjer merksam på at alle saker som behandlast kan bli utsett, dersom det er nødvendig å hente inn meir informasjon.

Nordahl kan difor ikkje seie om saka blir ferdig behandla i dag.

– Det kan også vere tilfelle der teksten må bearbeidast eller skrivast om etter møtet. I så måte kan den endelege teksten kome seinare.

Difor kan det ta nokre dagar før klagenemnda si avgjersle blir sendt ut til studenten, seier Nordahl.

Eilif Nordahl, nemndleiar for Nemnda for studentsaker ved Nord universitet. Også advokat i Nordland fylkeskommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Må behandlast som alle andre saker

– Klarar nemnda å legge det utrulege medietrykket til side?

– Godt spørsmål. For min eigen del har eg bevisst unnlate å lese det som står i media om denne saka. Eg veit ingenting om kva media har skrive, nettopp for å ikkje vere forutinntatt. Eg får håpe dei andre medlema også har gjort det same.

Han legg til at det er heilt umogleg å seie noko om tidsbruk for møtet i dag, og viser til sju andre saker og tre andre plagiatsaker.

– Det kan gå alt frå fem minutt til timesvis.

– Eg kan berre snakke for meg sjølv. Eg føler ikkje noko press. Saka må behandlast akkurat på same måten som alle andre saker

Nordahl kan ikkje seie noko om kva som blir vanskeleg i saka eller kommentere det som står på spel. Han understrekart at saka må behandlast som alle andre saker.

Kan få svar tidlegast i morgon

– Kvart medlem må meine noko om alle saker. Når klegen er avgjort, sendast det ut til alle dei berørte. Det går normalt sett rimeleg raaskt.

Han legg til at dei svært sjeldan får beskjed same dag. Som regel får dei svar dagen etter.

Det betyr at svaret tidlegast kan kome i morgon.

– Har du opplevd at ei sak har fått like mykje merksemd i media som denne saka har fått?

– Ikkje i klagenemnda, nei.

– Kjerkol sin advokat har stilt spørsmål om det i det heile tatt er rettsleg grunnlag for å hente opp att denne saka fleire år etter at ho er levert. Kva tenker du om det?

– Nei eg kan ikkje seie kva eg tenker om det utan å føregripe saka si behandling. Men det eg kan seie er at alle dei anførslane som fremjast av studentane eller studentane sin advokat vil bli behandla av klagenemnda.

– Normalt sett vil saksavgjersla bli sendt ut dagen etter. Men det kan hende at det blir nødvendig å gjere endringar i protokollen og då kan det ta nokre dagar.