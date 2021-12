– Uten ny kraftproduksjon vil Norge miste sitt fortrinn og bli akterutseilt sammenlignet med landene rundt oss.

Det sier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem og Marked i Statnett, til NRK.

Gunnar Løvås i Statnett. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Samtidig som strømprisen den siste tiden har vært rekordhøy, er det allerede planlagt en stor vekst i strømforbruket.

Elektrifisering i transportsektoren, olje- og gassektoren, kraftintensiv industri, og datasentre krever mye strøm.

Ifølge Statnett har Norge i dag et kraftoverskudd på 10 prosent.

Men med de konkrete planene for økt forbruk, blir det anslått at kraftoverskuddet blir brukt opp i løpet av fem år.

– Akkurat nå er kraftprisen eksepsjonelt høy, og vi forventer normalisering til våren. Men på sikt, hvis vi ikke bygger ut kraftproduksjonen i Norge, vil vi miste vårt fortrinn med lavere kraftpris enn nabolandene. Da blir det mer attraktivt å bygge ny industri andre steder, sier Løvås.

Kraftoverskuddet vil forsvinne

Løvås er klar på at mer kraftproduksjon må på plass om man ønsker økt verdiskapning.

– Her må vi som bor i Norge bestemme oss for ambisjonene, forstå konsekvensene og finne løsninger.

– Forstår de som bestemmer utfordringene?

– Jeg tror det er en økende erkjennelse i mange leire at man trenger en balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at etterspørselen har vokst kraftig. Ingen kan trylle fram strøm uten at den er produsert først.

Ser på saken

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) gjestet Dagens i går, hvor hun fikk spørsmål om blant annet dette.

Altså: Hvorfor skal man etablere seg i Norge – hvor lønnskostnadene er høye, hvis strømprisene nærmer seg nivåene på kontinentet?

– Rikelig og rimelig tilgang på norsk kraft vært blant våre største konkurransefortrinn. Og ambisjonen er at det fortsatt skal være det, sa hun.

– Vi er egentlig ganske heldig i landet her, fordi vi har et helt fornybart energisystem. Som skiller seg fra Europa. Det er et konkurransefortrinn i seg selv.

Persen sa videre at ambisjonen er å få ny energi til Norge.

Vindkraft på Haramsøya. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

– Nå er litt av problemet at vi ikke har nok overføringskapasitet til å få kraften fram, dit vi trenger den – for eksempel når vi skal bygge fabrikker for batteri og hydrogen.

– Det jobber vi intensivt med. Det pågår for eksempel en konsekvensutredning for å skaffe den kraften til den nye grønne industrien som vi skal skape.

Hun sa at det ikke er tvil om at vi trenger mer kraft, og at prisen vil følge det faktum.

– Når etterspørselen stiger, så øker også prisene?

– Det er ofte sånn markedet fungerer, sier hun, men legger til at det ikke er de vanlige husholdningene som skal ta hele den regningen.

NRK har sendt flere spørsmål til regjeringen om temaet, og venter på svar.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Høye strømpriser

Den nordlige halvdelen av Norge har generelt lave strømpriser.

Men i høst har den vært høy.

– Vi har aldri opplevd slike strømpriser i Nord-Norge. Det er en ekstremt, ekstrem situasjon.

Slik beskrev forvaltningssjef Johnny Greger Horsdal i SKS Handel det som skjedde i Nord-Norge i slutten av november. Da tredoblet strømprisene seg fra en dag til den neste, og strømprisen ble lik i nord og sør.

Tilbake i oktober var den 12–13 ganger dyrere i Sør-Norge enn i Nord-Norge.

Normalt har den nordlige delen av landet lavere priser enn hva man har i sør.

Det er et konkurransefortrinn flere har snakket høyt om.

Interessen fra kraftkrevende industri har også økt.

– Vi har tidenes antall henvendelser for nyetableringer, det er fordi vi har Europas laveste strømpriser i vår region, har administrerende direktør Einar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) sagt.

Statnett forventer at det også i framtiden vil være lavere strømpriser i nord. Men at forskjellen på sikt vil avta.