Johnny Greger Horsdal er forvaltningssjef i SKS Handel.

Han har god peiling på strømmarkedet, og har følgende beskrivelse om situasjonen nå:

– Vi har aldri opplevd slike strømpriser i Nord-Norge. Det er en ekstremt ekstrem situasjon.

Det er veldig kaldt og veldig lite vind.

– I tillegg er det islegging i Nord-Sverige. Da stopper vannkrafta der opp. Kombinert med lite vann i Sør-Norge, blir det ekstremt høye priser.

Vi kobler oss på de ekstreme strømprisene vi ser i resten av landet.

Is på turbinene

Når kulda kommer til nord i Sverige for fullt, så driver de på med noe som kalles islegging i elvene der oppe,

Johnny Greger Horsdal SKS Handel. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– For å unngå få is i turbinene, så stopper de kraftverkene en periode. Slik at de kan kjøre kraftverkene med is oppå vannet resten av vinteren.

Det er også i dette området de har mesteparten av den svenske vannkraften.

Dette reduserer vannkraftproduksjonen i den perioden det pågår.

Forbruket øker og vannkraftproduksjonen faller.

Endringer i Nord-Sverige drar altså opp fastprisen i Nord-Norge og Midt-Norge. Prisene i disse områdene følger hverandre tett.

Så dyrt blir det

Så hva betyr dette for strømregninga di?

– Du ender opp på rundt to kroner kilowattime, sier Horsdal i SKS Handel.

Det er ut til forbruker, inkludert nettleie.

Han gjør et regnestykke med NRK på tråden, og kommer fram til følgende:

Basert på et normalt forbruker på 20.000 kilowattimer i løpet av et år, med dagens pris – så utgjør det en 50-lapp om dagen. Til sammenligning var vi i november nede i 7–8 kroner dagen.

Hvis denne prisen holder seg ut november, så blir det cirka én krone kilowattime mer enn det vi har vært vant til. Da ser vi på kraftprisen. Økninga blir da rundt 45 kroner dagen.

Lar man panelovnene stå å gå nå, så kan det fort bli dyrt.

– Én panelovn som sluker 50 kilowattime i løpet av et døgn, det vil da utgjøre 75 kroner. Det blir da cirka 1,50 kroner per kilowattime, med nettleie. Og det bare på én ovn!

– I går lå spotprisen på 43 øre. Dagen før 25, og så var den 17. Sånn cirka. Inkludert påslaget til kraftleverandøren.

Toppen kommer fra 18–19 i kveld, forteller han.

– Vi får en smak på sørnorske tilstander. Men det vedvarer bare en ukes tid, og så skal vi ned på nordnorske tilstander igjen.

Dyrets i landet

NRK har sett litt på tallene hos nordpoolgroup, som viser at kraftprisen i nord enkelte timer i dag vil gå over det man ser i sør.

Slik blir Nord-Norge dyrets i landet.

Graf fra Nordpool viser at Nord-Norge vil gå over Sør-Norge i deler av døgnet.