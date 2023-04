Mandag morgen ble 25.000 ansatte i LO og YS tatt ut i en landsomfattende streik.

Grunnen er at lønnsveksten som er foreslått av NHO ikke følger prisveksten ellers i samfunnet.

Flere bedrifter og fabrikker måtte stenge dørene, siden antallet ansatte som ble tatt ut var for omfattende til å fortsette driften.

De som ikke er organisert blir dermed ikke tatt ut i streik, men får heller ikke gå på jobb.

Markus Ravn fra Bodø er en av dem.

– Først fikk vi beskjed om at vi skulle få fullføre rotasjonen vår, men i går kom nyheten om at alle ble sendt hjem. Vi fikk vite at vi kom til å bli permittert, og siden det er en arbeidskamp, så vil vi ikke få permitteringsbidrag.

Han er ansatt i et vikarbyrå som heter Toptemp. Der er han utleid til firmaet Rosenberg Worley Parsons i Stavanger.

Der har han fått beskjed om å sende inn permitteringsvarselet til Nav, slik at han kan få dagpenger.

– Det er jo kjipt, for jeg begynte i jobben for en måneds tid siden etter noe tid som arbeidsledig. Nå håper jeg bare at streiken blir kortvarig så jeg får kommet meg på jobb igjen.

Vil melde seg inn i fagforening snarest

Før Ravn var ansatt som logistikkoperatør, var han arbeidsledig en periode.

Han sier at han ikke hadde kommet seg til å melde seg inn i en fagforening etter at han fikk seg jobb.

– Jeg har alltid vært organisert og støtter de som streiker. Jeg skal få meldt meg inn i en fagforening så fort streiken er over.

Jeg skal få meldt meg inn i en fagforening så fort streiken er over, sier Markus Ravn. Foto: Privat

– Det kan jo ta litt tid, for alt vi vet. Er du bekymret for økonomien?

– Det kan hende det blir litt trangt. Sånn jeg har forstått det er det 60 prosent av lønnen man får i dagpenger, og det er jo ikke all verden. Jeg må si at jeg er litt bekymret.

Hva har du krav på?

Knut Øygard er forbundssekretær i Fellesforbundet, som er under LO.

Han sier at de som ikke er organisert i en fagforening, og som blir permittert, på mange måter står på bar bakke under en streik.

– Vårt mål i en arbeidskonflikt er i de fleste tilfeller å få stengt virksomheten. Da er det ikke muligheter å sysselsette de andre, uorganiserte. Det er noe som er arbeidsgivers ansvar å ta stilling til. Da vil man kunne bli permittert med kort varsel.

Blir stående uten lønn og dagpenger

De uorganiserte blir stående både uten lønn og dagpenger, forklarer seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Foto: Arbeids- og velferdsdirektoratet

– Blir du permittert på grunn av streik ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom det kan dokumenteres at lønns- og arbeidsvilkårene dine ikke kan bli påvirket at utfallet av streiken.

Regelverket er det samme ved mellomoppgjør som ved vanlige oppgjør.

Unntaket er de som er ansatt i, og blir permittert av, et bemanningsbyrå. Skjer dette som følge av en streik på arbeidsplassen, kan man ha krav på dagpenger.

– Er du ansatt i et bemanningsbyrå, eller et firma som leier deg ut til en annen arbeidsplass, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av bemanningsbyrået på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

– Som å tegne forsikring etter huset har brent ned

Forbundssekretær i Fellesforbundet, Knut Øygard understreker at de organiserte som ikke blir tatt ut i streik ikke blir skadelidende om de blir permittert.

Forbundssekretær i Fellesforbundet, Knut Øygard. Foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet

– Vi sørger for at hvis noen blir permittert som følge av konflikt, så vil de som er medlem hos oss få streikebidrag på lik linje med de som er tatt ut i streik.

– Mener du at det er rimelig at de uorganiserte ikke får noen dagpenger under streiken?

– Det blir jo sånn at når det er organisasjonsfrihet i Norge, så må folk også ta konsekvensene av de valgene de har gjort. Det blir litt som å tegne forsikring etter at huset har brent ned.