Slik blir du rammet av streiken

De fleste av oss vil raskt merke at rundt 25.000 arbeidere streiker fra mandag morgen. Søndag kveld jobbet ledelsen i mange bedrifter på spreng for å informere sine ansatte om hvordan bedriften vil rammes.

Mens produksjonen av øl og mineralvann stanser helt ved både Ringnes og Hansa Borg, blir det også problemer for flere som er i ferd med å kjøpe seg ny bil. Skal du ta en ferge, kjøpe nye møbler eller bo på hotell, kan det også hende du kommer til å merke det.

LOs oversikt over bedrifter som er tatt ut i streik.

Her skriver YS om sitt streikeuttak.

Tomme ølkraner og tomt for mineralvann

Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg, rammes av streiken og stanser all produksjon fra mandag.

Uteservering i Oslo i april. Gjester koser seg med utepils. Foto: Hanna Johre / NTB

Rundt 500 av 900 ansatte hos Ringnes tas ut i streik.

– Vi har full respekt for at streik er et av virkemidlene i arbeidslivet, men en streik vil føre til at vi må skru av lyset, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til NRK.

Selskapet stanser all produksjon og utkjøring av varer og varsler at ansatte som ikke er tatt ut i streik, blir permittert.

– Streiken vil føre til at vi må skru av lyset, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes. Foto: Kilian Munck

– Flere av de øvrige 400 ansatte vil bli permittert fordi det ikke er arbeidsoppgaver til dem. Bedriften ser seg nødt til å spare kostnader når det ikke er produksjon, sier Bruusgaard.

– Hva betyr dette for folk flest?

– Streiken betyr at i løpet av ikke altfor lang tid vil det bli tomt for drikkevarer i butikkene, og stengte ølkraner i barer og restauranter.

Hos Hansa Borg blir 123 arbeidstakere tatt ut i streik - også de vil stanse produksjonen fra mandag morgen. Dette gjelder på Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og CB i Kristiansand. Også hos Aass i Drammen er ansatte tatt ut i streik.

– Vi ser alvorlig på situasjonen og håper partene kommer til en løsning så fort som mulig, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon i Hansa Borg Bryggeri.

Kan gå tomt for Stratos og Bamsemums

Storstreiken gjør at godteriprodusenten Nidar stanser all produksjon av sjokolade og søtsaker fra og med mandag.

Nidar stanser all produksjon av sjokolade på grunn av streiken. Foto: Bent Lindsetmo

225 av de 250 ansatte på Nidar-fabrikken i Trondheim går ut i streik mandag, skriver Adresseavisen. Det betyr at det kan gå tomt for søtsaker som Stratos, Smash, Laban og Bamsemums i tiden framover.

Butikkene kan gå tomme for Bamsemums i tiden som kommer. Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

Innstilte ferger

Avganger på flere fergesamband over hele landet blir innstilt som følge av streiken, opplyser fergeselskapet Norled.

Det gjelder ferjer og hurtigbåter i Oslo, Tromsø, på Vestlandet og i Rogaland.

Ferge mellom Oppedal og Lavik. Ferja Ampere ved kai i Oppedal før avreise til Lavik Sognefjorden. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det blir færre avganger og lavere frekvens på avgangene, sier kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen i Norled.

Flere av selskapets ferger blir tatt helt ut av drift under streiken. Det betyr færre avganger, men andre ferger kan gå på samme strekningen.

– Vi prøver vi å holde tilbudet i gang så godt vi kan innenfor de rammene vi har, sier Gjertsen.

Ferger som rammes av streiken Ekspandér faktaboks Følgende Norled-ferger utgår helt: MS Fjorddronningen, Tromsø-Harstad rute 2, Troms fylke

MF Sjernarøy, Herøysambandet B, Nordland Fylke

MF Tidefjord, Solavågen-Festøya rute C, Møre og Romsdal Fylke

MF Ampere, Oppedal-Lavik rute B, Vestland fylke

MS Tyrving, Bergen-Sogndal-Bergen, Vestland fylke

MS Frøya, Bergen-Selje-Bergen, Vestland fylke

MS Tranen, Rute 2080, Vestland fylke

MS Fjordkatt, Rute 2090, Vestland fylke

MF Nesvik, Hjelmeland-Nesvik-Ombo rute 1, Rogaland fylke

MS Prinsen, Aker brygge-Nesoddtangen, Viken fylke

MS Baronen, Rute B20, Viken fylke

MS Baronessen, Rute B11+B21, Viken fylke Flere andre fergeselskap er også rammet av streiken, deriblant Fjord 1 og Torghatten. Fjord 1 opplyser på sine nettsider at følgende samband rammes: Drag-Kjøpsvik Brekstad-Valset (rute B)

Halsa-Kanestraum (rute C)

Hareid-Sulesund (rute C)

Seivika-Tømmervåg (rute B)

Magerholm-Sykkylven (rute B)

Anda-Lote (rute B)

Skjersholmane-Ranavik (rute B)

Gjermundshamn-Årsnes (rute A)

Buavåg-Langevåg (Rute 1011)

Mortavika-Arsvågen (rute D)

Bilbransjen rammet

Over 600 ansatte i bilbransjen tas ut i streik fra mandag. Fredag blir ytterligere 100 tatt ut, skriver bilnytt.no. Fra mandag rammes Sulland, Bertel O. Steen, Bilia, Gumpen og Harald A. Møller.

Øyvind Rognlien Skovli, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Harald A. Møller Foto: Harald A. Møller

– Kunder som venter på nye biler hos Harald A. Møller, kan måtte vente lenger på å få bilene utlevert, sier Øyvind Rognlien Skovli til NRK.

Han er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller.

– Bilene kommer til havna som normalt, men det er redusert kapasitet for blant annet klargjøring av bilene, så noen kunder kan oppleve økt ventetid.

Stenger IKEA i Oslo

Fra og med mandag blir rundt 600 organiserte IKEA-medarbeidere tatt ut i streik.

Rundt 600 IKEA-ansatte tas ut i streik. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

– Det er beklagelig at man ikke kom til enighet, mener Carl Aaby, administrerende direktør i IKEA Norge til NRK.

– Arbeidsgiversiden ved NHO har strukket seg så langt det er forsvarlig, sier han.

I første omgang er det IKEA Furuset, IKEA Slependen, Oslo planleggings- og bestillingspunkt og IKEA sitt kundesenter som blir rammet av streik.

IKEA Furuset som ligger i Oslo, stenger helt. Det samme gjør avdelingen Oslo planleggings- og bestillingspunkt, mens IKEA Slependen som ligger i Asker utenfor Oslo, skal holde åpent, men med redusert tilbud. Det samme gjelder IKEAs kundesenter.

Streiken rammer også medarbeidere som jobber med netthandel og kundeservice. Kundene kan forvente lenger svar- og leveransetid, skriver selskapet på sine nettsider.

Elektrikere og asfaltarbeidere

Elektrikere og asfaltarbeidere er blant de som streiker fra mandag. Flere tusen industriarbeidere tas også ut i streik.

– Vi har tatt ut innenfor service og innenfor asfalt. Nå begynner jo asfaltsesongen, så hvis dere får noen humper i veien, er vi sannsynligvis med på å bidra til det, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk arbeidsmannsforening til NTB.

Post og vareleveranser

Også Posten og Bring er til en viss grad rammet av streik.

Rundt 40 personer blir tatt ut i streik i Bring Cargo International, i Oslo, Haugesund, Drammen og Bergen.

Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten/Bring Foto: Posten

– Vi som organisasjon blir i begrenset grad berørt av streiken, men konsekvensene av at fergesamband ikke går gjør at kunder blir berørt, sier Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten/Bring.

Han sier det får konsekvenser for hvor mye Posten og Bring får mulighet til å frakte fra A til B.

Hoteller rammet

Flere ansatte på Grand Hotel og Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo er tatt ut i storstreiken.

YS' oversikt over streikeuttaket viser at 70 ansatte ved Grand Hotel i Oslo og 105 ansatte på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tas ut i streik.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for at streiken ikke skal få konsekvenser for gjestene våre. Vi vil holde åpent så langt det går, sier Grand hotelldirektør Elin Ekrol til NRK.

Offshorebransjen

Norges største offshoreverft Aker Solutions Stord blir også rammet av storstreiken mandag. Til sammen blir 1900 ansatte tatt ut i streik.

Avgjørende funksjoner som lager, elektrikere, måling og isolering er noen av de områdene som påvirkes av streiken. I tillegg går ledelsen ut.

– Det er bra vi står på krava. Det er akkurat nå vi burde gå ut i streik også. Vi har hatt en reell lønnsnedgang i flere år på rad, og jeg er stolt over forbundet som står på og sloss for kravene, sier nestleder i Fellesforbundet Aker Solutions Stord, Finn Madssen.