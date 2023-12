Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere tradisjonelle kvinneyrker i offentlig sektor har opplevd betydelig reallønnsnedgang siden 2015.

Denne utviklingen bidrar til at kvinner i Norge fortsetter å tjene mindre enn menn. Det er forventet å ta 40 år før lønnsgapet utjevnes.

Barnehageansatte har mistet mellom 17-18.000 kroner i årlig inntekt fra 2015 til 2022. Trolig vil også lønnsoppgjøret i 2023 spises opp av stigende priser.

Norge har høy yrkesdeltakelse blant kvinner, men mange velger tradisjonelle, lavt betalte kvinneyrker.

Forskere peker på strukturell urettferdighet og tradisjonelle forventninger som en av årsakene til lønnsforskjellene.

Barnehageansatte som Julie Nygård og Marit Dagsvik opplever økonomiske vanskeligheter for familiene og rekrutteringsproblemer på grunn av lav lønn.

– Det har jo aldri vært et veldig godt betalt yrke. Men nå med alle prisøkningene som har vært i det siste, og renteøkningen, så merker jeg det personlig, sier Julie Nygård.

Sammen med sin kollega Marit Dagsvik jobber hun i Bymyra barnehage i Tromsø.

Mens de fleste barna sover, tar de seg tid til å prate med NRK.

Dagsvik og Nygård er blant 100.000 ansatte i barnehagesektoren i Norge, 85.000 av dem er kvinner, som alle har hatt reallønnsnedgang siden 2015.

Dette er en viktig årsak til at kvinner i Norge fortsatt tjener mindre enn menn.

Fortsetter utvikling som siste årene, vil det ta 40 år før menn og kvinner tjener det samme. Det viser en gjennomgang NRK har gjort basert på lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Barnehageansatte blant lønnstapere

Mellom 2015 og 2022 har barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagesektoren hatt lavere lønnsvekst, enn prisstigningen i perioden.

I snitt har ansatte i barnehageansatte mistet mellom 17.000 og 18.000 kroner i årlig kjøpekraft.

I år, som de fleste tidligere år, vil lønnsoppgjøret trolig spises opp av prisstigningen.

Marit Kristine Dagsvik mener lønna for barnehageansatte alltid har vært lav, og at de gledet seg i mai da lønnsoppgjøret for 2023 kom på plass.

– Vi ble jo tilgodesett i vår, under lønnsoppgjøret. Det var jo stor jubel blant de fagorganiserte her i barnehagen, sier Dagsvik.

Fagarbeider i Bymyra barnehage i Tromsø, Marit Kristine Dagsvik, har det siste året kjempet for å sette lønnsutviklingen, blant hennes kollegaer i barnehagene, på dagsorden. Foto: Eskild Johansen / NRK

I lønnsoppgjøret for 2023 fikk de sysselsatte i kommunene en lønnsøkning på 5,4 prosent. For de barnehageansatte ga dette et lønnsløft på mellom 20.000 og 30.000 kroner.

21. september kom Norges Banks siste rapport om situasjonen i norsk økonomi. Der slås det fast at prisstigningen for 2023 trolig vil ende på 5,8 prosent.

Det betyr at Julie Nygård og Marit Dagsvik og deres kollegaer trolig taper flere tusen kroner i kjøpekraft målt opp mot prisstigningen i 2023.

– Det er dårlig nytt for oss som feiret under lønnsoppgjøret, sier Dagsvik.

– Un ge jenter læres opp til å ta mer ansvar

NRKs gjennomgang av lønnsstatistikken viser at flere av de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor har hatt reallønnsnedgang siden 2015.

Mens de største kvinneyrkene til sammen har hatt reallønnsnedgang på 1,8 prosent, har de største mannsdominerte yrkene økt lønningene med 1,6 prosent.

Noe som igjen gjør at det er vanskelig å tette lønnsgapet.

Professor Ann Therese Lotherington og professor Kjersti Fjørtoft er kjønnsforskere.

De mener kvinner er mer kollektivistiske, og bryr seg mindre om lønn i yrkesvalg og forhandlinger. Det kan være en årsak til at lønnen i kvinneyrker er lavere.

Professor Kjersti Fjørtoft er filosof og kjønnsforsker, mens og Professor Ann Therese Lotherington er samfunnsviter og kjønnsforsker (til venstre). Begge jobber ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT – Norges arktiske universitet. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Unge jenter har blitt lært opp til å ta mer ansvar i familiene i barndommen under oppveksten. Det kan også være en årsak til at kvinner stemmer mer til venstre, når det er valg.

Partier som Rødt, SV og Ap er partier som ansees for å være mer kollektivistiske, med større fokus på fellesskapsløsninger.

– Sånn sett kan det gi belegg til en påstand at kvinner velger yrker i større grad uavhengig lønn, sier Fjørtoft.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, leder Norges største fagforening. Fagforbundet organiserer de fleste fagorganiserte i kommunal sektor. Siden 2015 har de aller fleste i kommunal sektor hatt reallønnsnedgang. Foto: William Jobling / NRK

Årsak: – En overvekt av kvinner i offentlig sektor

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, organiserer de aller fleste barnehageansatte i Norge.

I tillegg organiserer hun mange av de 75.000 helsefagarbeiderne i landet, 61.000 av dem kvinner, som også har mistet kjøpekraft de siste årene.

I november var hun på kartellkonferanse, sammen med resten av LO og Arbeiderpartiet, da NRK snakket med henne.

Hun sier lønnsutjevningen mellom kvinner og menn i Norge går for sakte.

– Noe av hovedårsaken er at det er en overvekt av kvinner i offentlig sektor som har deltidsstillinger. Så det er en årsak, sier hun.

Mette Nord mener det er problematisk at de typiske kvinneyrkene sakker akterut lønnsmessig.

– Det er et problem at kvinner har en lavere kjøpekraftsutvikling enn menn. Det er klart at det er et problem for den enkelte – men det blir også et strukturelt problem for samfunnet, mener hun.

Selv om barnehageansatte, og de fleste helsefagarbeiderne, er ansatt i norske kommuner ønsker hun ikke å legge press på regjeringen for å øke kommune- og helsebudsjettene, for på den måten å legge til rette for lønnsøkning for hennes medlemmer.

– Det er partene i arbeiderlivet som skal forhandle lønn. Det er de som skal sørge for å få en god fordeling. Det er en god arbeidsdeling vi har, og den skal vi fortsette med, sier Nord.

NRKs beregninger viser at det ville kostet ca 1,8 milliarder kroner ekstra i kommuneoppgjøret for 2024 – å hente inn alle barnehageansattes lønnsnedgang fra 2015.

Slik har NRK jobbet med tallene: Ekspander/minimer faktaboks Kvinners lønn som andel av menns lønn: NRK har lagt til grunn en snittinntekt fordelt på alle sysselsatte kvinner. I tillegg har vi omgjort deltidsstillinger til såkalte: heltidsekvivalenter. Dermed får vi med alle kvinners arbeidsinnsats og lønn. Snittinntekten for månedslønn vil inkludere turnustillegg, overtid og bonuser. Beregning av reallønnsutvikling: NRK har lagt til grunn offisiell lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i utvalgte yrker fra 2015 – 2022. Reallønnsutviklingen er beregnet ut fra en prisstigning på 22,8 prosent i perioden. Ved å trekke fra prisstigningen vil må finne reell kjøpekraft: Hvor mye kan ei årslønn i 2022 kjøpe av varer og tjenester sammenlignet med i 2015. Lønnsoppgjøret 2023: Lønnsoppgjøret i 2023 er på 5,4 prosent for de barnehageansatte, og flere andre kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Prognosen for prisstigning på5,8 i 2023 er hentet fra Norges Bank sin siste rapport fra august 2023.

Julie Nygård og Marit Dagsvik jobber sammen i Bymyra barnehage. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Det handler om strukturell urettferdighet

Kjønnsforskerne mener at det finnes en felles oppfattelse av lønn for omsorgsoppgaver, som også bidrar til å holde lønnen i visse kvinneyrker nede.

– Jeg tror man må snu litt på hvordan vi betrakter denne type omsorgsarbeid disse kvinne løser for samfunnet, som er grunnlaget for yrkene, sier Lotherington.

Forskerne mener forventningene til kjønnsrollene gjør at menn velger yrker med høyere lønn. Samtidig fører andre forventninger til kvinner at lønnsnivået ikke blir like viktig i yrkesvalget.

– Både kvinner og menn tar tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Kvinner taper økonomisk på det, mens menn ikke gjør det. Kvinner må velge på tvers av det tradisjonelle kjønnsrollene for å oppnå det samme som menn. Dette mener jeg bidrar til strukturell urettferdighet mellom kvinner og menn, mener Lotherington.

– J eg har ikke behov for å bli rik på dette

I Bymyra barnehage er barna i ferd med å våkne fra sovestunden.

Julie Nygård sier hun og samboeren snakker mye om den dårlige lønna i yrket hun har valgt.

Hun vet ikke om hun hadde gjort valget på nytt, om hun hadde vist at lønnsutviklingen skulle bli så dårlig.

Fagarbeider Julie Nygård ved Bymyra barnehage i Tromsø. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Jeg har ikke behov for å bli rik på dette. Men jeg føler at vi som jobber i barnehagene må få komme opp på et nivå der vi klarer å komme oss inn på et boligmarked, og slipper å snu på hver krone, sier Nygård.

Hennes kollega Marit Dagsvik sier lønnsutviklingen skaper store problemer for barnehagen å rekruttere nye kollegaer.

– Vi er i en litt håpløs situasjon. Vi kjenner på kroppen at det er personalmangel. Vikarbyråene kan ikke lenger levere folk. Vi er avhengig av folk for å få hjulene til å gå rundt, sier Dagsvik.