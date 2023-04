– Pågangen i dag har vært helt ekstrem. Vi har fått henvendelser fra barer og restauranter fra Nordkapp til Lindesnes.

Det sier daglig leder for bryggeriet 7 Fjell utenfor Bergen, Jens Eikeset.

– Vi kunne ha solgt hele årsproduksjonen vår i dag om vi bare hadde hatt nok øl tilgjengelig.

Etter at Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg, ble hardt rammet av streikeuttaket i konflikten mellom LO og NHO, har særlig barer og restauranter søkt nedover næringskjeden.

Dette har flere mindre bryggerier merket – og nå øker flere produksjonen fordi etterspørselen har gått i taket.

I lokalene til Bryggeriet 7 Fjell økes produksjonen. Foto: KIND

– Vi øker produksjonen på kort sikt med 80 prosent, og vi har en betydelig overkapasitet på lager, fortsetter Eikeset.

Han sier linjen er tynn mellom å være streikeprofitør og det å ha et ønske om å ivareta en utelivsbransje som kommer fra tøffe pandemi-år.

– Dersom de nå må permittere ansatte fordi man ikke har varer å selge, så er det ingen som er tjent med det.

– Er dere streikeprofitører?

– Nei, på ingen måte. Ingen av våre ansatte er organiserte, og det er fordi vi behandler og betaler våre ansatte godt. Men en slik streik kan fort bli langvarig, sier bryggerisjefen.

Dobler produksjonen i Lofoten

Allerede før helgen begynte telefonene å ringe hos daglig leder Andreas Thorvardarson i Lofotpils.

– Det var fra restauranter og uteplasser som var bekymret for leveransen, sier han og fortsetter:

– Så nå øker vi produksjonen for å kunne ta unna de som trenger ekstra øl. Vi kommer til å doble produksjonen av øl på fat. Vi har ganske stor produksjon i denne perioden frem mot sommersesongen, så vi er ganske klar for dette, sier Thorvardarson.

Bryggerisjefen har stor forståelse for de streikende og ønsket om høyere lønn. Men han sier at kravene kommer etter en periode med press på innkjøp av råvarer, og at bedriftene får en dobbeltskvis.

– Samtidig er det også mange bedrifter som går såpass bra at det bare skulle mangle at arbeiderne fikk en del av kaken. Men det er mange bedrifter som ikke har det like bra.

Bekymret for transporten

Også i Bodø går nå produksjonen for fullt hos Bådin bryggeri, sier daglig leder Andreas Myrvold.

– Vi flytter noe pils frem i produksjonsskjemaet. Bare i dag har vi fått et par ordrer på litt volum fra kunder som er langt unna oss i Bodø, sier han.

Men streiken er ikke bare positivt for bryggeriet, sier Myrvold.

Blant annet er man litt bekymret for at transportsektoren er ventet å trappe opp streiken førstkommende fredag, dersom partene ikke kommer til enighet.

– Vi bor langt fra mange av kundene våre. I tillegg kan det være vi trenger ingredienser som ikke kommer frem i tide. Alt i alt tror jeg vi kommer ut i null.

Andreas Myrvold er daglig leder i Bådin brygger i Bodø. Også her øker de produksjonen som følge av streiken. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han støtter de streikende og har full forståelse for at folk vil ha mer i lønn.

– Alt er blitt dyrere, og jeg håper at folk kan få bedre råd til å kjøpe produktene våre.

For det har ikke vært en dans på roser etter gode pandemi-år med kunstig høy omsetning.

– Vi har sett en nedgang i dagligvarehandelen etter at renten gikk opp. Så vi har gått rett fra fest til bakrus, sier bryggerisjefen.

Venter store tap dersom streiken drar ut

På Kinn bryggeri i Florø håper man at streiken blir kortvarig. For her tjener de ikke en krone på konflikten, snarere tvert imot.

– Vi har fått et par litt uventede forespørsler. Det er hyggelig, men totalen er ikke så bra likevel, sier bryggerisjef Espen Lothe.

Espen Lothe i Kinn Bryggeri spår at de vil gå på store tap dersom streiken blir langvarig. Det har med bryggeriets store omsetning gjennom Vinmonopolet. Foto: Sander Eide Aase / nrk

I overkant av 40 prosent av omsetningen til Kinn er gjennom Vinmonopolet. Problemet er at det er transportselskapet Vectura AS som distribuerer ølet.

– Så dere går i minus på streiken?

– Ja, stort minus. Det er egentlig helt krise for oss.

Fra neste fredag er det varslet av det meste av distribusjonsbiler fra Bring og Schenker tas ut i streik.

– Det er hoveddelen av stykkgodsmarkedet i Norge, så gleden tror jeg blir kortvarig, sier Lothe.

Ringnes: Kjører ikke ut mer øl

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, sier til NRK at halvparten av bryggeriets medarbeidere gikk ut i streik mandag morgen.

– Da kunne vi ikke opprettholde forsvarlig drift, stenge produksjonen og stanse utkjøring av alle produkter fra vårt anlegg.

Nicolay Bruusgaard er kommunikasjonssjef i Ringnes, ett av to store bryggerier i Norge som er blitt rammet av streikeuttaket. Foto: Kilian Munck

Det betyr at hverken puber, restauranter eller butikker vil få etterfylt varer fra Ringnes så lenge streiken pågår.

Det skyldes derimot ikke at lagrene er tomme.

– Vi har produkt på lager, men vi har ikke sjåfører til å kjøre ut. Og i en streik skal man heller ikke erstatte de som er tatt ut i streik. Det respekterer vi.