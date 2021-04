Den første dagen etter påske blåste det friskt på Helgelandskysten, og flere båtsamband var innstilt. Men til øykommunen Herøy trosset fergene bølgene og gikk til og fra fastlandet som normalt. Fra natt til søndag kan imidlertid tilbudet bli kraftig amputert.

– Vi må respektere streikeuttaket, men det er klart at det rammer oss som kun har båten som vår vei, sier Herøy-ordfører Elbjørg Larsen (Ap).

Tirsdag varslet LO at 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige innen fristen til helga. Det vil ramme de som er avhengige av buss og ferge hardt.

Herøy-ordfører Elbjørg Larsen (Ap) håper LO og NHO kommer fram til en løsning før fristen, og med det unngår en streik som vil ramme mange kystsamfunn. Foto: Herøy kommune

– Det er klart den reduserte kapasiteten vil få konsekvenser for fremføring av gods, pendling til skoler og arbeid, men også for hjørnesteinsbedriften vår på lakseslakteriet. Der slakter de nå 400 tonn laks i døgnet, sier Larsen.

Herøy er et av de største øysamfunnene i landet som ikke har fastlandsforbindelse. Det kan ha gitt kommunen en fordel under koronapandemien.

– Vi har gått relativt klar av pandemien med de bedriftene vi har. På tross av pandemien har vi ikke hatt smitte som er noe å snakke om.

Lønnsoppgjøret til mekling Ekspandér faktaboks **Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør og omfatter kun lønn. **LO krever opprettholdelse av kjøpekraften og tillegg for lavtlønte. **For å hindre reallønnsnedgang krever LO 2,8 prosent tillegg. **NHO tilbyr i utgangspunktet 2,2 prosent tillegg. Arbeidsgiverne peker på konkurransesituasjonen med utlandet og OECD-tall som viser en lønnsøkning i Europa på 2,2 prosent. **Det ble brudd i forhandlingen mellom partene før påske. Mekling er berammet 9.–10. april. **Det kan bli streik fra søndag morgen, der kollektivtransport som buss og ferge blir hardt rammet.

– Kan bli nødt til å kutte i produksjonen

– Vi har ikke hatt permitteringer grunnet korona. Men vi hadde en del i karantene som konsekvens av et lokalt utbrudd på Herøy.

Det sier fabrikksjef Gunnar Hamarsland ved Mowi Herøy. En fergestreik vil imidlertid kunne ha store konsekvenser for lakseslakteriet som er en del av verdens største oppdrettsselskap.

– I perioder kjører vi 20 trailere med laks per døgn som skal til kunder i Europa.

Den ferske laksen har en lang reisevei, og Mowi er avhengig av å få den raskt avgårde etter slakting om de skal unngå at kvaliteten blir forringet.

Uten fastlandsforbindelse er folk i Herøy kommune avhengig av fergen. Her står folk i fergekø på Søvik i Alstahaug, mens de venter på fergen til Herøy. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Alle skjønner at når transportkapasiteten går ned, så kan det over tid få konsekvenser. For oss kan kan det bety at vi må redusere produksjonen.

– Kan det bety permitteringer?

– Reduserer vi aktiviteten, så blir det ditto færre i arbeid. Men det tar jo litt tid før vi kan se hvordan dette slår ut, sier Hamarsland.

Det er besetningen på B-fergen som blir tatt ut ved en eventuell streik. Den siste avgangen hver kveld med denne fergen er forhandlet frem nettopp med bakgrunn av behovet til lakseslakteriet, forteller ordføreren.

– Det siste fergen er ganske kritisk, for uten den blir laksen stående til neste døgn. Den er fremkjempet på grunn av slakteriets eksistens, sånn at de skal få slaktet så mye som mulig og kunne få fisken ut raskt, sier Larsen.

Skal ikke ramme beredskapen

Ordføreren sier det alltid er synd når en streik rammer en tredjepart, og håper partene finner fram til en løsning før fristen går ut.

Herøy på Helgeland. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg har stor forståelse og respekt for streik som virkemiddel, men vi er et samfunn som er totalt avhengig av ferge.

Hun skal imidlertid ha fått bekreftelser på at beredskapen i kommunen ikke blir rammet ved en eventuell streik.

– Streiken skal ikke gå ut over liv og helse. Den nødvendige beredskapen vår er avhengig av båt, men en streik skal ikke slå negatitvt ut for oss her, sier hun.

Likevel mener hun det ikke er til å unngå at lokalsamfunn langs kysten vil merke en streik relativt raskt.

– Hos oss vil det kunne merkes i alle ledd. En hel ferge mindre vil bety mye. Men jeg tar ikke sorgene på forskudd, og håper på en snarlig løsning.