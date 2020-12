Kommer seg ikke hjem med Boreal-stans: – Vi er totalt avhengige av fergene

Sjøfartsdirektoratet har gitt Boreal Sjø seilingsnekt inntil videre og trukket sikkerhetsstyringssertifikatet.

Alle fergene og hurtigbåtene til Boreal må derfor ligge til kai på ubestemt tid.

Den umiddelbare stansen skaper trøbbel for de reisende.

På hurtigbåtterminalen i Bodø står Pernille Bakken med barnevogn. Hun og den seks måneder gamle babyen skulle egentlig ta hurtigbåten fra Bodø og hjem til Steigen i kveld. Nå må hun se på andre løsninger.

– Vi står nå her og ser om vi finner en løsning på det. Hvis ikke får vi bare ta en taxi hjem. Vi må jo finne en løsning på det, for jeg kan ikke være her i natt med en seks måneder gammel baby, sier hun.

Pernille Bakken på hurtigbåtterminalen i Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Har du fått noen informasjon fra Boreal om hva du skal gjøre?

– Nei, ingenting. Her sies det at de ikke dekker noe som helst heller, så jeg vet ikke. Det blir vel forsikringa som må dekke det.

Avhengige av fergene

Selskapet driver ferger og hurtigbåter i Nordland, Troms, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland.

Bare i Nordland drifter rederiet 14 ferge- og hurtigbåtsamband. Nordland fylkeskommune har satt krisestab.

Ordfører Elbjørg Larsen i øykommunen Herøy på Helgeland står selv i fergekø på «feil side» når NRK ringer henne onsdag kveld.

– Vi ute i kommunene er totalt avhengige av fergene. Nå må vi få oversikt over situasjonen og hvordan dette rammer befolkninga. Vi vet jo ikke hvor lenge dette kan vare heller, så vi er nødt til å få oversikt, sier Larsen til NRK.

Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) i øykommunen Herøy skulle selv tatt ferga hjem i kveld. Foto: PRIVAT

Selv forlater hun bilen og har ordnet seg privatskyss for å komme hjem til øya hun er ordfører for i kveld.

– Jeg står i Sandnessjøen og skulle ha vært over til Herøy. Først kom meldinga på radioen og så kom meldingene inn fra Fylkesmannen som har satt krisestab.

Larsen sier hun har fått reaksjoner fra både privatpersoner og bedrifter i kommunen. Hun beskriver situasjonen som alvorlig.

– Det er jo full stopp. Dette betyr enormt mye for folk flest – og også enormt mye mer for næringslivet. Vi har produksjon av laks som skal ut og det er kritisk. Det er ikke noen annen båt som kan ta den farten enn ferga.

Sjokkert

Ordfører Eva Husby (Ap) i øykommunen Hasvik i Finnmark er sjokkert over at de mister all båtforbindelse.

– Herregud – hva betyr dette, er ordfører Eva Husby i Hasviks umiddelbare kommentar. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kommunen ute på Sørøya i Vest-Finnmark har rundt 1200 innbyggere.

– Dersom dette stemmer er vi helt isolert, lukka og stengt. Dette kan vi ikke akseptere. Jeg har ikke fått noen informasjoner om dette og hiver meg rundt øyeblikkelig. Dette handler om samfunnssikkerhet, sier Husby.

Boreal: – Alvorlig avvik

På egne sider skriver Boreal at rederiet i dag har lagt fram en handlingsplan for Sjøfartsdirektoratet som de nå venter tilbakemelding på.

De kaller dette selv for et alvorlig avvik hos Boreal Sjø. Inntil handlingsplanen er godkjent må rederiets fartøy ligge til kai.

– Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og kommer med mer informasjon så fort dette foreligger, skriver Boreal.