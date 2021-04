Det kan altså bli storstreik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april. Buss og ferge kan rammes hardt.

Tirsdag varslet LO at hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

LO har tidligere varslet plassoppsigelse for til sammen 179.002 medlemmer, dersom det blir mulig opptrapping av en eventuell streik.

På LOs nettsider har de lagt ut oversikt over samtlige bedrifter som er omfattet av streikevarselet.

Buss, båt og ferge

Kollektivtrafikk blir hardt rammet dersom det blir streik i privat sektor.

LO og YS har valgt å ta ut en rekke kollektivtrafikk tilbud i flere fylker.

Unibuss, Fjord1 og Norled er blant transportbedriftene som er tatt ut.

Her er listen med LOs streikeuttak, dersom det ikke bli enighet i meklingen med NHO:

-Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

KLAR TIL STREIK: Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar til å ta ut over 23 000 medlemmer i streik fra søndag morgen. Foto: Berit Roald / NTB

- Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger LO-lederen til.

Arbeidstagerorganisasjonen YS melder at over 5.500 bussjåfører over hele landet blir tatt ut i streik hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret.

- Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Les også:

Klar til å streike for å opprettholde kjøpekraften

– Jobber i fare

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener en streik kan sette bedrifter og jobber i fare.

ADVARER: - En streik setter jobber i fare, mener direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Foto: Bjarne Sørhus / NHO

- Vi er nå i mekling og har tillit til at vi med Riksmekler hjelp vil klare å finne en løsning, slik at vi unngår en streik. Det forutsetter selvsagt forhandlingsvilje hos begge parter. LO har varslet et streikeuttak som vil kunne gå utover mange bedrifter som allerede er hardt rammet av krisen vi står i. En streik nå vil ikke tjene landet vårt, men sette bedrifter og jobber i fare, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.