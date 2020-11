Mye har vært prøvd for å få bukt med et av oppdrettsnæringens største problemer.

Medisiner, spyling, laser og rensefisk er alle eksempler på ting som er testet for å bli kvitt lakselusa fra oppdrettsmerdene.

Resultatene har vært varierende, men nå håper forskere ved Nofima at løsningen kan finnes i grønnsaksdisken. Nærmere bestemt hos chilien.

Forskerne tester ut en badevæske, der molekylet capsaicin er et av virkestoffene. Stoffet er det samme som gir den brennende følelsen når man spiser chili.

– Det er fortsatt ukjent hva som ligger bak effekten til capsaicin, men vi antar den først og fremst har en irritativ effekt på lakselus, sier forsker Mette Wesmajervi Breiland hos Nofima.

Ideen kom fra lege

Ideen kommer verken fra oppdrettsnæringa eller forskere. Den oppstod foran en TV-skjerm i Etne i Hordaland.

Der satt kommuneoverlege Elisabeth Winterthun og leste om capsaicin mens hun så på et program om lakselus.

– Jeg klarte å få tak i noen lus, og testet det på dem. Dette var bare i liten skala for meg selv, men jeg så at lusa reagerte ganske kraftig, fortalte hun til Teknisk Ukeblad i høst.

Hun fikk patent på metoden sin og nå er den til testing hos Nofima. Resultatene derfra er så langt lovende.

Forsker Mette Wesmajervi jobber hos Nofima. Foto: Lars Åke Andersen/cc Nofima

– Lusen blir slått ut av dette middelet, og dør til slutt hvis den ligger lenge nok i middelet, sier Breiland.

– Det at den raskt blir affisert og «slått ut», betyr at en kort eksponering vil kunne føre til at lusa slipper taket på laksen og faller av.

I badevæsken er capsaicin utvunnet direkte fra chiliplanter, men det er ikke capsaicin alene som har den dødelige effekten på lakselus.

Testing på laks

Forskerne har også testet væsken på selve laksen med ulik mengde og varighet.

– Det pågår nå analyser av prøver tatt underveis i denne studien. Disse resultatene foreligger ikke enda, og vi kan dermed ikke si noe videre om dette per i dag.

Væsken skal i utgangspunktet ikke brukes direkte i merdene, men gjennom metoder der laksen er tatt ut av merdene og får behandling uten medisiner.

Dette kan endre seg senere når man kommer til storskala forsøk.

Velferd

Dyrevelferden er viktig når nye verktøyer mot lakselus skal tas i bruk. Enkelte metoder som har blitt tatt i bruk de siste årene, har senere vist seg å være skadelig for laksen.

– Mekaniske løsninger er veldig i tiden. Det er bra for miljøet, men mange har veldig store konsekvenser for fiskevelferd enten det er varmt vann, kaldt vann eller spyling, sier Sussie Dalvin som forsker på lakselus hos Havforskningsinstituttet.

Hun sier et er mye å ta hensyn til når et nytt stoff skal tas i bruk. Det skal være trygt både for fisken og den som skal spise den.

– Fordelen med et naturlig virkestoff er at chili ikke er giftig. Vi kan spise det og på den måten er det relativt trygt.

Dalvin understreker samtidig at capsaicin i store mengder er et relativt farlig stoff.

– Teknologioptimister

En rekke miljøorganisasjoner mener den eneste løsningen er å få oppdrett inn i lukkede anlegg på land.

– Vi har en parasitt som vanligvis har vanskelig for å finne en vert, som vi gir masse verter og mat. Da er det vanskelig.

Dalvin mener det likevel kan finnes andre løsninger.

– Vi må samtidig være teknologioptimister og det er mange som prøver forskjellige ting. Det å holde fisken vekk fra områder med mye lakselus er ganske lovende. Plasserer man anlegg på bedre steder enn der de har stått tidligere kommer man også ganske langt.

