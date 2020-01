Det er ikke bare fergepriser som skaper frustrasjon blant kystfolket.

Blant de som reiser med hurtigbåt i Steigen-området har frustrasjonen vært stor siden Boreal Sjø AS tok over driften av hurtigbåt og buss.

NRK har tidligere fortalt om at bøtene økte med 300.000 da hurtigbåtselskapet tok over.

Flere innbyggere i Steigen sier de nå har sluttet å stole på at hurtigbåten faktisk kommer.

– Hurtigbåtflyktning

En av dem er Stina Nordine fra Staur i Steigen.

– Jeg har en sønn på 14 år som må bo hos faren sin fordi jeg ikke kan bo der selv. Jeg har prøvd, men det er umulig.

Nordine har terminal nyresvikt og er avhengig av å komme seg til sykehus for dialyse.

Hun er på telefonen fra dialysestolen i Stjørdalen hvor faren bor.

37-åringen har sett seg nødt til å bo der frem til hurtigbåttilbudet blir til å stole på, selv om hun helst vil bo hjemme i Steigen med sønnen.

– Det er fryktelig tungt både for ham og for meg. Han har vært vant til at jeg er mye i dialyse, men da var vi i det minste sammen.

Å gjennomgå dialyse er svært utmattende i følge Nordine, og å kjøre 48 mil på én dag gjør det helt umulig å bo hjemme med så mange hurtigbåtinnstillinger.

Ferske tall NRK har hentet inn viser at hurtigbåten som går mellom Bodø, Steigen og Svolvær var innstilt ni ganger første uka i 2020. Fra september til desember 2019 var det 24 innstillinger.

Innstilligene skyldes i hovedsak dårlig vær, men også mannskapsmangel og teknisk svikt.

– Jeg er «hurtigbåtflyktning». Dette går spesielt ut over syke, eldre og andre som ikke kan kjøre bil selv.

Tar saken i egne hender

For å komme seg til eller fra Steigen kan du kjøre bil eller ta bussen som går én gang i døgnet og tar mellom 4-5 timer. Hurtigbåten til Bodø tar omtrent halvannen time.

Lokalbefolkningen har i følge flere av de NRK har snakket med sluttet å stole på kollektivtilbudet.

Nå formidles informasjon og muligheter for skyss i Facebook-gruppa "Steigen Skyss&Frakt!".

Bare den siste uka har gruppas 1523 medlemmer publisert over 30 innlegg angående hurtigbåt og buss.

Varaordfører Wibeke Aasjord Juul (V) bekrefter at mange innbyggere er frustrerte.

– Været kan man ikke gjøre noe med, men god nok informasjon er noe som kan forberedes.

Hun sier det er beklagelig at Nordine ikke ser noen mulighet for å kunne bli boende i Steigen mens hun er under behandling.

– Jeg er klar over hennes situasjon og synes det er synd at det får slike konsekvenser, sier Juul, som mener fylkeskommunen må revidere kontrakten med Boreal.

Mener man kan stole på hurtigbåten

Steinar Johan Mathisen er daglig leder i Boreal Sjø AS. Han mener at man kan stole på hurtigbåttilbudet i Steigen.

– At vi har hatt noen innstillinger over nyåret skyldes dårlig vær og det rår vi ikke over.

Problemet har, i følge de NRK har snakket med i Steigen, vedvart siden Boreal tok over i mars.

Steinar Mathisen er daglig leder i Boreal Sjø AS. Foto: Boreal

– Nordine så seg nødt til å flytte og stoler ikke på at hurtigbåten kommer. Hva sier du til det?

– Vi har hatt noen utfordringer i starten med nye fartøy, innrømmer Mathisen, som likevel mener at de gir tilstrekkelig informasjon til de reisende.

– Vi er tidlig ute med informasjonen. Man kan abonnere på trafikkvarsler via nettsiden vår og få beskjed på SMS eller e-post.

Han vil ikke kommentere om det har vært flere innstillinger i forhold til andre oppstartsperioder med Boreal Sjø AS.

– Vi kan ikke garantere værforhold men gjør alltid vårt ytterste for å holde rutetrafikk i gang så lenge forholdene tillater det.