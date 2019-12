Mannskapsmangel, innstilte avganger, tekniske problemer og driftsmessige utfordringer. Slik lyder listen over bøter til Boreal Sjø AS langs Nordlandsekspressen i Nordland.

Nordland fylkeskommune opplyser til NRK at selskapet har fått totalt 320.000 kroner i gebyrer og trekk i godtgjørelser siden 1. mars i år.

1. mars tok Boreal over driften av hurtigbåtene som går mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, sier dette ikke kan forsvares som oppstartsproblemer.

– Verken rederiet eller fylkeskommunen synes innstillingene er innenfor det som kan forventes i oppstarten. Man skal være helt trygg på at båten går, gitt vær og annet man ikke kan kontrollere.

Fylkesråd for samferdsel (Sp) i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, sier han forventer en bedring fra Boreal. Foto: Kari Skeie / NRK

Han forteller også at folk i Nordland har sagt ifra når båter ikke har gått.

– Jeg får ganske mange innspill fra lokalbefolkningene når ting ikke går etter planen. Folk har vært frustrerte, og det er fullt forståelig.

Turbulent høst

Hurtigbåtene føres av Boreal Sjø AS, et rederi under Boreal Norge.

I 2018 vant Boreal anbudet om Nordlandsekspressen foran Torghatten. Med et driftsanslag på 88,9 millioner kroner var de seks millioner billigere.

Men driften under Boreal har vært turbulent sammenlignet med sin forgjenger.

Samferdselssjef i Nordland, Odd Steinar Viseth, opplyser til NRK at i 2018 hadde Torghatten kun én innstilt avgang, i samme periode som Boreal hadde 16 året etter.

I oktober ble også to nye, miljøvennlige hurtigbåter tatt ut av drift fordi de utgjorde en sikkerhetsrisiko.

Det fikk tidligere overstyrmann Ragnar Pedersen til å reagere på manglende fokus på sikkerhet.

– De har ikke tatt båtene ut av drift selv om de visste om problemene. De har ikke informert publikum om at en plutselig stans i 40 knop kan få alvorlige konsekvenser.

Mannskapsmangel

Åtte av de 16 innstillingene - til sammen 160.000 kroner - er for mannskapsmangel.

Dette var også problemet da båten MS Regine Normann ble stående i Bodø 14. og 15. november.

14. til 15. november stod MS Regine Normann til kai i Bodø. Rederiet forklarte at det var sykdom som var årsaken. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Tallene fra fylket viser at de fem avgangene som ikke gikk over disse to dagene kostet Boreal 100.000 kroner i bøter fra fylkeskommunene.

I november og starten av desember har Boreal lyst ut åtte stillinger. Fire skipsførere og fire overstyrmenn.

Dette sier Bentzen er blant tiltakene som ble lovt iverksatt under sist møte mellom partene.

– Vi hadde et møte med Boreal for to uker siden. I det møtet presenterte de tiltak for å unngå innstillinger. Det er lyst ut stillinger som en del av tiltakene.

– Jobber for å bedre tilliten

Det har ikke lykkes NRK å få et intervju med daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen. I en e-post til NRK sier han at utlysningene er helt naturlige.

– Vi har flere stillinger lyst ut i Nordland basert på naturlig rekruttering til våre ferger og hurtigbåter i fylket. Dette er for å sikre fleksibilitet ved eventuell sykdom eller lignende.

Daglig leder i Boreal Sjø AS, Steinar Mathisen. Foto: Boreal

Videre skriver han at de jobber sammen med både ansatte og fylkeskommunene for å bedre tilliten til sambandet.

– Vi har akkurat gjennomført tre flotte og konstruktive arbeidsdager sammen med skipsførere om bord på Nex-fartøyene. Sammen jobber vi for å bedre regulariteten og tilliten på sambandet. Vi har også god dialog med vår oppdragsgiver, Nordland fylkeskommune, og samarbeider tett om å sikre et best mulig tilbud til våre reisende.