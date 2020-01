Bruker 7461 kroner i måneden på å ta båt til jobb – nå snur fylkeskommunen

På idylliske Meløya har Bente Sørgård slått seg ned med mann og tvillinger på tre år.

– Da vi fikk barn kjente jeg på et ønske om å flytte tilbake til hjemgården min.

Med to små babyer på fire måneder, flyttet det nybakte foreldreparet til besteforeldrenes hus.

Med en kort båttur inn til fastlandet der hun og mannen jobber, tenkte hun det skulle bli en fin ordning.

Men allerede etter noen måneder kom den første prisøkningen. Ved nyttår kom den andre.

– Nå betaler vi 7461 kroner i måneden i rene båtutgifter.

Regnestykket og hverdagslogistikken ser slik ut:

Hun starter dagen med å levere barna i barnehagen på Meløya, før hun reiser med hurtigbåten inn til Ørnes 0745. Rabattert pris for turen er 78, 20 kroner. Turen tar i underkant av et kvarter. Mannen er kjørende og må ut med 109,50 hver vei for å ta ferga i 35 minutter.

– Med alle andre kostnader knyttet til bil og barnehage betaler vi 18.000 kroner i måneden for å kunne gå på jobb, sier Sørgård, som på Facebook skriver at de «kommer til å gå konk» hvis dette fortsetter.

Nå ser det ut til at øyboerne blir hørt.

– Smertet mer enn vi var klar over

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), sier torsdag ettermiddag at de ser at prisøkningen har ført til at noen innbyggere rammes uforholdsmessig hardt.

Derfor vil noe av billettøkningen som ble innført ved nyttår bli reversert. Endringene vil bli gjort så snart som mulig.

– Vi ser at dette er et opprør som engasjerer hele kystbefolkningen. Vi er nødt til å ta grep, selv om det er en kortsiktig løsning.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), sier de nå vil reversere en del av det prishoppet som ble innført ved nyttår. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

– Hadde dere ikke undersøkt situasjonen godt nok?

– Vi var klar over at en slik økning kom til å smerte, men jeg kan være ærlig på at det har vært mer smertefullt enn vi på forhånd var klar over. Men vi har forsøkt å gjøre det beste vi kan ut ifra den situasjonen vi er i.

Detaljene for hvilke samband som får kutt i billettprisen er foreløpig ikke klart, men Bentzen sier de ser på en helhetlig løsning.

– Vi vil komme tilbake til detaljene i løpet av fredag eller neste uke.

– Vil hele den økningen som ble innført ved nyttår bli reversert?

– Vi ser på detaljene på takstene, men vi vil legge billettprisene på et nivå som er sammenlignbart med andre fylkeskommuner.

Kommunesenteret Ørnes ligger i Meløy. Like utenfor ligger Meløya, der Bente og mange andre dagpendlere bor. Foto: Almar Bergli

Tar fra «usikkerhetspott»

Reaksjonene på de økte fergeprisene har ikke latt vente på seg. I Nordland har økningen vært på opptil 45 prosent på enkelte strekninger.

På Træna fortalte en småbarnsmor om campingferien som nå er avlyst, etter at hun fant ut at det ville koste 5484 tur/retur å ta med seg campingvogna på ferga.

Familien Gleinsvåg på Dønna måtte ut med nær 500 kroner for den 25 minutter lange fergeturen inn til regionsenteret Sandnessjøen for å gå på kino.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og Vestland.

Ap-politiker i Dønna Hilde Johansen jobber hos namsmannen i Sandnessjøen og sa tidligere i uka at hun vet at dyrere billetter er økonomisk utfordrende for mange.

– Det er mange som ikke har økonomi til å følge ungene på fotballkamp eller dra på kino. Det tror jeg ikke politikerne er fullt ut klar over.

Samtidig subsidierer allerede fylkeskommunen ferge- og hurtigbåttilbudet. For hver enkelt fergebillett betaler fylkeskommunen 3 av 4 billettkroner. Når de nå må senke billettprisene enkelte steder, må pengene hentes inn andre steder.

Fylkesrådet vil finansiere priskuttet på ferger med penger fra en pott som er satt av til sikring mot økte drivstoffpriser.

– Vi tar ifra en usikkerhetspott som vi hadde lagt inn. Vi håper derfor regjeringen kommer på banen i denne saken.

Sørgård sier hun er glad for at kystbefolkningen blir hørt, men er spent på hva det vil ha å si for familien.

– Vi får vente og se. Det er bare å håpe kuttet også vil gjelde for oss.