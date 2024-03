– Dette med vold i nære relasjoner må vi ta på aller største alvor. Partnerdrap, det er et fryktelig ord, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det har vært flere familiedrap enn «vanlig» så langt i år, seinest for en uke siden. En mann i Hallingdal er siktet for å ha drept kone og to barn, før han tok sitt eget liv. Nå skal det jobbes mer målrettet for å hindre liknende saker.

– Det denne kommisjonen skal gjøre er å undersøke saker hvor det har vært et partnerdrap, og særlig i hvilken grad paret eller familien har vært i kontakt med myndighetene for øvrig, sier direktør i Statens sivilrettsforvaltning, Siv Hallgren.

– Et det noe man kunne ha gjort for å avverge drapene? Burde man ha fanget opp hva som har gått galt?

Hallgren sier at partnerdrap er et stort samfunnsproblem.

Siv Hallgren i Statens sivilrettsforvaltning. Foto: Christian Breidlid / NRK

Skal gå gjennom tidligere saker

Derfor skal det i løpet av første halvår settes ned en partnerdrapskommisjon som skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Hallgren sier at målet er å forstå denne type saker bedre – og at man skal kunne forebygge og hindre at slike drap skjer.

– Hva tror du de kan finne ut?

– Jeg tror man kan hjelpe samfunnet og offentlige myndigheter spesielt, til å se på tegnene og til å tørre å melde fra når man tror noe er galt, svarer Hallgren.

Kripos er bekymret

I 2023 var det 35 drapssaker i Norge. Det verste drapsåret i landet på ti år, ifølge Kripos.

Så langt i år har politiet satt i gang etterforskningen av 16 drapssaker, med til sammen 21 ofre. Over halvparten av dem ble drept av noen i en nær relasjon, og seks av ti gjerningspersoner har tidligere vært domfelt i Norge.

Sigurd Andreas Moe i Kripos. Foto: Erlend Aas / NTB

– Det er litt tidlig å si hva dette kan skyldes. Dette er ting vi må dykke inn i og se om vi finner en årsakssammenheng i, sa leder for voldsseksjonen i Kripos, Sigurd Andreas Moe, da den nasjonale drapsoversikten ble offentliggjort.

Moe uttrykte bekymring over antall partnerdrap sammenlignet med tidligere år.

I januar ble to kvinner og et barn funnet døde i et hus i Nes. Deres far og bestefar, som tok sitt eget liv, er siktet for drapene.

Forrige lørdag ble fire personer funnet døde i bygda Torpo i Hallingdal. Politiet siktet raskt en 59-åring for drap på kona og deres to barn.

Vil fremme lovforslag

Støre forteller at rekrutteringsarbeidet til kommisjonen er i gang.

– Kommisjonen skal studere eksempler på hva vi har hatt bak oss av lignende tilfeller. Det handler om å forstå mer av hva som kan gjøres for å forebygge og gi oss mer kunnskap. Så skal vi fremme et lovforslag for det, slik at vi får ordentlig tilgang til personopplysninger og får den ordentlig etablert i samfunnet.

– Er partnerdrap et samfunnsproblem i Norge?

– Når jeg hører om det som skjedde i Torpo – ja, det er et samfunnsproblem. Vi hadde flere drap i fjor enn i forfjor. Det uroer meg veldig. Partnerdrap, det er et fryktelig ord. Vi må stille oss noen spørsmål:

Hva skyldes det at dette skjer?

Er det et tegn i samfunnet, i tiden?

Hva skyldes det at det stort sett er menn som begår slike drap? Hva mer må vi forstå rundt det?

Siv Hallgren mener partnerdrapskommisjonen vil bære frukter.

– Jeg tror at vi kan få større fenomenforståelse, og at vi kanskje kan unngå noen partnerdrap i fremtiden.

Hun fremholder at de først må få en lov på plass, og at de nå har en prosess med å ansette folk som skal jobbe i selve sekretariatet.